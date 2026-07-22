Estos son los cortes de agua en Bogotá este miércoles

Por trabajos en el servicio, Bogotá programa cortes de agua (Infobae)

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará una serie de trabajos en el sistema de aguas que afectará el servicio en diferentes zonas de la capital.

Estos son los cortes de agua programados para este miércoles 22 de julio.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Kennedy.Barrios: Provivienda, Carvajal, Alcalá, Tejar, Alquería La Fragua y Ospina Pérez.Lugar: De la Carrera 68F a la Avenida Carrera 72, entre la Avenida Calle 26 Sur (Primera de Mayo) a la Calle 39H Sur De la Primera de Mayo a la Calle 37 Sur, entre la Carrera 51 a la Carrera 68.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento correctivo

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Localidad: Suba.Barrios: Andes Norte, Julio Flórez, Santa Rosa.Lugar: De la Transversal 55 a la Carrera 71, entre la Calle 93A hasta la Calle 116.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Suba.Barrios: Casa Blanca Suba Urbano.Lugar: De la Carrera 45 a la Carrera 107, entre la Calle 235 a la Calle 142.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: San Cristóbal.Barrios: Quindío, Altamira, La Arboleda.Lugar: De la Carrera 17B Este a la Transversal 12A Este, entre la Diagonal 45 Sur a la Calle 48 Sur.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

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Localidad: Bosa.Barrios: Bosa La Estancia, El Colegio, Jiménez de Quesada, La Amistad Bosa, La Estancia, Naranjos, Nueva Granada, Piamonte, San Pablo II.Lugar: De la Calle 71 Sur a la Calle 65A Sur, entre la Carrera 77G a la Carrera 81.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

¿Qué hacer en caso de cortes de agua?

Ante los cortes de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

Antes del corte de agua, realice una reserva.

Si almacena agua en recipientes, consúmala antes de las 24 horas.

Use el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.