Colombia

BID Invest financiará con US$10 millones el acceso a equipos industriales en Colombia

El préstamo a Rentek busca facilitar que empresas colombianas accedan a maquinaria, tecnología, infraestructura digital y activos productivos.

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En la imagen, el logo de BID Invest. EFE/Bienvenido Velasco/Archivo
En la imagen, el logo de BID Invest. EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

ID Invest anunció un financiamiento de hasta 10 millones de dólares para Rentek S.A.S., compañía colombiana especializada en el arrendamiento de activos productivos. La operación busca ampliar el acceso de empresas del país a maquinaria industrial, equipos tecnológicos, infraestructura digital y otros activos clave para modernizar sus operaciones.

El financiamiento fue estructurado como un préstamo senior garantizado en pesos colombianos, con un plazo de hasta cinco años. Los recursos estarán destinados a la adquisición de maquinaria industrial, soluciones de digitalización, equipos tecnológicos, médicos y científicos.

De acuerdo con la información publicada por Semana, el objetivo es fortalecer la capacidad de Rentek para atender la creciente demanda de empresas colombianas que necesitan modernizarse sin comprometer su liquidez. La iniciativa está dirigida especialmente a pequeñas y medianas compañías que requieren activos productivos, pero que no siempre cuentan con el capital suficiente para comprarlos directamente.

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FOTO DE ARCHUVO. Un empleado muestra un billete de cien mil pesos colombianos y uno de cinco dólares estadounidenses en una oficina de cambio, en Bogotá, Colombia, el 27 de enero de 2025. REUTERS/Luisa González
FOTO DE ARCHUVO. Un empleado muestra un billete de cien mil pesos colombianos y uno de cinco dólares estadounidenses en una oficina de cambio, en Bogotá, Colombia, el 27 de enero de 2025. REUTERS/Luisa González

El modelo de arrendamiento permite que las empresas accedan a equipos necesarios para operar, crecer o mejorar su productividad, sin tener que asumir de inmediato una inversión alta. Esto resulta relevante para sectores que dependen de tecnología costosa o de rápida renovación.

Manufactura, salud y servicios, entre los beneficiados

Los sectores de manufactura, salud y servicios especializados figuran entre los principales beneficiarios de esta operación. Estas actividades suelen requerir equipos técnicos, científicos o tecnológicos que deben actualizarse con frecuencia para mantener eficiencia, calidad y capacidad de respuesta.

En el caso de la manufactura, el acceso a maquinaria puede ayudar a optimizar procesos productivos, mejorar tiempos de operación y elevar estándares de competitividad. Para empresas de salud, los equipos médicos y científicos son esenciales para ampliar servicios, mejorar diagnósticos o fortalecer capacidades clínicas.

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La infraestructura digital también aparece como uno de los destinos de los recursos. Esto puede facilitar procesos de digitalización empresarial, incorporación de soluciones tecnológicas y modernización de operaciones internas en compañías que buscan ser más eficientes.

FOTO DE ARCHIVO. Una ilustración muestra billetes de 100 dólares estadounidenses tomados en Tokio el 2 de agosto de 2011. REUTERS/Yuriko Nakao
FOTO DE ARCHIVO. Una ilustración muestra billetes de 100 dólares estadounidenses tomados en Tokio el 2 de agosto de 2011. REUTERS/Yuriko Nakao

El financiamiento no se orienta únicamente a grandes empresas. Según el enfoque presentado, también busca apoyar a compañías medianas y pequeñas que necesitan crecer, pero que enfrentan restricciones para acceder a crédito o para hacer compras de alto costo sin afectar su flujo de caja.

BID Invest destaca productividad y crecimiento empresarial

Carlos Narvaez, director de Corporativos para Países Andinos de BID Invest, aseguró que la operación responde al interés de ampliar el acceso del sector privado a soluciones financieras que impulsen inversión y productividad.

En BID Invest trabajamos para ampliar el acceso del sector privado a soluciones financieras que impulsen la inversión, la productividad y el crecimiento empresarial”, señaló Narvaez.

El directivo agregó que esta operación refleja el compromiso de acompañar empresas que ofrecen herramientas innovadoras para fortalecer la competitividad en Colombia. La apuesta, según el mensaje de BID Invest, es que más compañías puedan acceder a activos productivos sin frenar su capacidad de inversión.

Rentek también destacó el respaldo financiero y aseguró que le permitirá ampliar su oferta de renting para empresas que necesitan modernizarse. La compañía afirmó que el financiamiento “permite seguir ampliando el acceso a soluciones de renting para empresas que necesitan crecer, modernizarse y aumentar su productividad sin descapitalizarse”.

La empresa agregó que el apoyo de BID Invest valida la fortaleza de su modelo y su visión de largo plazo para el desarrollo empresarial en Colombia. Con esta operación, Rentek busca ampliar su capacidad de financiación y acompañar el crecimiento de sectores estratégicos de la economía.

El anuncio llega en un momento en el que muchas empresas buscan mejorar productividad sin asumir compras directas de alto valor. Para esos casos, el arrendamiento de activos productivos se presenta como una alternativa para acceder a tecnología, maquinaria e infraestructura sin perder liquidez.

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