Qué es la “Hora Gaviria”, la medida adoptada en 1992 con la que se busca combatir el fenómeno de El Niño

La medida, que en 1992 ayudó a superar una crisis energética, vuelve a ser considerada como una alternativa para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño en Colombia - crédito Visuales IA

Recientemente, para anticiparse a las posibles problemáticas que pueden registrarse en el país por el fenómeno de El Niño, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el gerente de Hidroituango, Alejandro Arbeláez, han propuesto que en el país se vuelva a activar la denominada “Hora Gaviria”.

Ante los medios de comunicación, Arbeláez mencionó que para enfrentar el riesgo de un eventual racionamiento de agua, después de la posesión de Abelardo de la Espriella, se debería implementar una ruta de diagnóstico y comportamiento para proteger el sistema energético.

“Podemos converger los diferentes actores, generadores, transmisores, gremios, entes reguladores y diferentes autoridades para que encontremos, a partir de los diagnósticos que ya se han hecho, cómo trazamos una hoja de ruta”, manifestó Arbeláez.

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¿En qué contexto y cómo se implementó la “Hora Gaviria”?

César Gaviria afrontó una de las crisis hidroeléctricas más graves que ha padecido el país - crédito Europa Press

En 1992, Colombia sufrió una crisis energética por el impacto que sufrieron los embalses hidroeléctricos por una sequía que se mantuvo durante varios meses. El fenómeno de El Niño provocó que disminuyeran drásticamente los niveles de agua en El Peñol, Chivor y Guavio, afectando la capacidad de generación de energía. La demanda superaba la oferta, lo que llevó a que se hicieran recurrentes cortes de luz en el país.

La crisis se agravó por la falta de infraestructura eléctrica alternativa, la dependencia casi total de la hidroenergía y la ausencia de un plan de contingencia adecuado. Ante la gravedad de la situación, el gobierno de César Gaviria implementó una serie de medidas de emergencia. La más recordada fue la instauración de la llamada “Hora Gaviria”, que consistió en adelantar el horario oficial del país una hora.

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El objetivo principal de esta medida era aprovechar mejor la luz solar y reducir el consumo de energía eléctrica, especialmente en las horas pico de la tarde y la noche, cuando la demanda aumentaba debido al uso de iluminación y electrodomésticos.

El objetivo de la "Hora Gaviria" es aprovechar de una mejor manera la luz solar - crédito Colprensa

La “hora Gaviria” entró en vigencia el 2 de mayo de 1992. El país ajustó sus relojes y los horarios laborales, escolares y comerciales se adaptaron a esta nueva realidad temporal. La medida buscaba que las actividades diarias concluyeran antes del anochecer, disminuyendo la necesidad de utilizar energía en iluminación y equipos eléctricos.

Por otra parte, el gobierno promovió campañas para el ahorro de energía, restringió el uso de electrodomésticos en ciertos horarios y mantuvo el racionamiento eléctrico hasta que la situación de los embalses mejorara.

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“Si se adelanta una hora, por ejemplo, estaremos suavizando la hora pico de energía, que es entre las seis de la tarde y las nueve de la noche. Esto permitiría utilizar más tiempo luz natural y tendría un impacto directo sobre la reducción del consumo”, sugirió el gerente de Hidroituango sobre la posibilidad de que la medida vuelva a ser adoptada en 2026.

El gobernador de Antioquia y el gerente de Hidroituango han pedido que el presidente electo adopte la medida a partir del 7 de agosto - crédito EFE

Estas fueron las claves de la “Hora Gaviria”:

Al adelantar una hora el reloj, se logró que la mayor parte de las actividades cotidianas se realizara con luz solar, reduciendo el uso de energía eléctrica en la tarde y noche.

La medida tuvo carácter obligatorio y fue aplicada en todo el territorio, incluyendo horarios de oficinas, escuelas, transporte y medios de comunicación.

Los colombianos adelantaron sus horarios de trabajo, estudio y entretenimiento. Muchas personas debieron modificar sus hábitos, lo que generó incomodidad en algunos sectores.

La “Hora Gaviria” se mantuvo hasta febrero de 1993, cuando la crisis energética comenzó a superarse gracias a la recuperación de los embalses y la llegada de la temporada de lluvias. El horario regresó a la normalidad.

Se concretaron medidas adicionales como penalizaciones por consumo excesivo y la aceleración de proyectos de generación térmica y nuevas redes de transmisión para reducir la dependencia hidroeléctrica.