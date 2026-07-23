Declaración de renta en la Dian: advierten que información sobre aportes a seguridad social podría poner en problemas a los contribuyentes

El calendario tributario para la declaración de ranta se vence en octubre, pero las personas naturales deben estar pendiente a la fecha de su vencimiento con los últimos dígitos del NIT - crédito Dian

La declaración de renta de las personas naturales en Colombia entrará en etapa de vencimientos desde agosto de 2026 para el año gravable 2025, en un escenario en el que la información consignada también puede servir para que la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal (Ugpp) verifique si los aportes a seguridad social fueron liquidados de forma adecuada.

Antes de presentar la declaración, las personas naturales en Colombia deben revisar si superan los topes de ingresos, patrimonio, consumos o consignaciones; reunir certificados y soportes; contrastar la información con el reporte de terceros de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y confirmar que el Registro Único Tributario (RUT) esté actualizado. Si incumplen, se exponen a sanciones del 20% sobre ingresos o consignaciones de la última declaración y del 5% del impuesto a cargo cuando presentan fuera de plazo.

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Aunque este año no hay cambios sustanciales en la forma de liquidar el impuesto, la revisión previa gana importancia por el uso que otras entidades pueden dar a esa información. La directora ejecutiva de Impuestos de EY, Ángela González, advirtió que “la declaración de renta constituye una de las principales fuentes de información con las que cuenta la Ugpp para evaluar si las personas efectuaron aportes a seguridad social de manera adecuada”.

Declarar renta de manera extemporánea acarrea sanciones o multas económicas - crédito Colprensa

González precisó que la entidad no revisa solo los ingresos derivados de actividades laborales. También examina otras fuentes de ingresos que pueden generar obligaciones en materia de seguridad social.

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Dicha vigilancia ya mostró señales recientes. Solo en mayo, la Ugpp emitió más de 15.000 acciones persuasivas dirigidas a personas con potenciales inconsistencias en sus contribuciones.

Los topes que obligan a declarar renta

Antes de iniciar el proceso en agosto, los contribuyentes deben verificar si están obligados a declarar en 2026 por el año gravable 2025. La obligación aplica a quienes durante 2025:

Obtuvieron ingresos brutos superiores a $69.719.000

Tenían un patrimonio superior a $224.096.000 al cierre del año.

Hicieron compras o consumos por al menos $69.719.000.

Hicieron consignaciones, depósitos o inversiones iguales o superiores a $69.719.000.

La revisión exige cuidado porque no todos los cálculos se depuran de la misma forma. Los ingresos se contabilizan en valores brutos, antes de descuentos o costos. En el caso del patrimonio, no se descuentan las deudas. Cumplir cualquiera de esos criterios puede generar la obligación de presentar la declaración dentro de los plazos fijados por la Dian.

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Qué documentos revisar antes de presentar la declaración

La recomendación es reunir con anticipación los certificados y soportes que respalden la información que se reportará. Esos documentos suelen ser expedidos desde marzo por empleadores, contratantes, entidades financieras y otras organizaciones que suministran información tributaria a los contribuyentes.

La Dian publicó el reporte de terceros (información exógena). Esa herramienta permite confrontar parte de la información antes de presentar la declaración. Ese reporte puede servir para detectar diferencias y corregir inconsistencias antes de enviar el formulario. Otro punto de control es el RUT.

González señaló que mantenerlo actualizado es clave, ya que la Dian puede suspender de oficio los registros que tengan datos desactualizados. La suspensión, sin embargo, no elimina la obligación de declarar dentro de las fechas fijadas para este año.

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Fechas límite y sanciones por no declarar o hacerlo tarde

En octubre vencerán las últimas fechas límite para que los contribuyentes en Colombia, tanto personas naturales como empresas, presenten su declaración ante la Dian. El calendario se define según los dos últimos dígitos del Número de Identificación Tributaria (NIT). En el caso de las personas naturales, la última fecha límite será el 24 de octubre para quienes tengan NIT terminado en 99 o 00. La declaración se presenta en el formulario dispuesto por la Dian.

El recaudo de la Dian por el impuesto de renta de personas naturales en 2025 fue de $23,6 billones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Por eso, los contribuyentes deben revisar los dos últimos dígitos de su NIT para establecer el día exacto en que les corresponde hacer el trámite. En este tramo del proceso también aparecen herramientas tecnológicas como apoyo operativo.

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El uso de plataformas administrativas y contables en la nube permite automatizar cálculos tributarios y contables, acceder a información en tiempo real y generar reportes y formularios necesarios para la declaración. Según Siigo, esas herramientas también ayudan a preparar balances financieros y documentos requeridos por la Dian y facilitan el cumplimiento de las normas tributarias vigentes, en especial para las pymes.

Al respecto, el CEO de Siigo Latam, David Ortiz, advirtió que “las consecuencias por no declarar renta en Colombia radicarían en sanciones, donde el contribuyente debe asumir el 20 % de los ingresos o consignaciones bancarias de la última declaración realizada. Ahora bien, si se presenta la declaración de renta fuera de la fecha límite la ‘sanción’ que asume el usuario es del 5% del impuesto a cargo y aumenta con cada mes o fracción de mes que se pasar entre la fecha límite y el pago”.

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Dejar pasar la fecha o no presentar la declaración puede elevar el costo del incumplimiento. La revisión anticipada de topes, soportes y calendario resulta clave para evitar sanciones que aumentan con el retraso.