Mujer fue herida a machetazos por dos hombres en Risaralda: también agredieron al policía que atendió el caso

Los criminales quedaron a disposición de las autoridades tras el brutal ataque - crédito Policía Nacional

El país entero está en alerta ante la cantidad de casos de violencia de género que se registran diariamente, pues los criminales atacan a las ciudadanas de forma brutal hasta ocasionarles lesiones irreversibles a nivel físico o psicológico o, en el peor de los casos, la muerte.

Una de las situaciones más recientes se presentó en el barrio Los Inquilinos, ubicado en Dosquebradas (Risaralda), en el momento en el que dos hombres de 26 y 33 años fueron capturados tras ser señalados de atacar con un machete a una mujer de 32 años.

De acuerdo con el reporte oficial de la Policía Metropolitana de Pereira, la víctima sufrió lesiones en la cabeza y en una mano, por lo que se encuentra recuperándose en un centro asistencial bajo estricta atención médica.

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La institución señaló que, en el primer semestre de 2026, fueron capturadas 123 personas por el delito de lesiones personales en el área metropolitana de Pereira, por lo que los uniformados continúan actuando ante cualquier llamado para evitar desenlaces fatales.

El caso se convirtió en uno de los ocurridos recientemente en el territorio nacional, por lo que la ciudadanía pide respeto por la vida de las mujeres - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el reporte oficial, la comunidad alertó a la línea de emergencias 123, lo que permitió la llegada de los uniformados en las patrullas y la detención de los dos señalados se oficializó pocos minutos después del hecho por el que hoy los habitantes del sector y familiares de la víctima piden justicia.

Durante el procedimiento, uno de los capturados habría agredido a un uniformado, por lo que debe responder ante la Fiscalía General de la Nación, además, por el delito de violencia contra servidor público.

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La Policía reiteró que la protección de las mujeres es una prioridad en el departamento, por lo que se invitó a los ciudadanos a denunciar de manera oportuna hechos de violencia a través de la línea de emergencia 123.

La ciudadanía pide que los responsables no obtengan ningún tipo de beneficio - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Judicializan a hombre que agredió a su excompañera sentimental

El 3 de julio de 2026 se confirmó que un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en cárcel contra un hombre que fue judicializado en Risaralda por presuntas agresiones contra su expareja, en un caso ocurrido en el municipio de Marsella. La Fiscalía General de la Nación lo presentó ante el despacho e imputó el delito de violencia intrafamiliar agravada, cargo que el señalado responsable no aceptó.

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De acuerdo con la investigación, el procesado habría ejercido desde mayo de 2025 un “ciclo sistemático y progresivo de violencia” contra su exesposa, de 28 años, en un contexto de dominación, subordinación y control.

Según las labores de policía judicial, el sujeto revisaba constantemente el celular de la víctima. También se cree que la amenazaba de muerte, la aislaba, le prohibía comunicarse con otras personas, se apropiaba del dinero que intentaba ahorrar y la intimidaba con hacerle daño a su hijo de 10 años.

La Policía Nacional capturó al responsable el 24 de junio en el sector de La Alquería, sobre la vía Romelia El Pollo, en Dosquebradas (Risaralda), tras una orden judicial.

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Las autoridades están en alerta ante los casos de violencia contra la mujer - crédito Colprensa

Violencia de género en Risaralda

Según la Secretaría de Mujer, Familia y Desarrollo Social de la Gobernación de Risaralda, los hallazgos del primer trimestre de 2026 muestran que la violencia física continúa siendo la modalidad con mayor número de reportes en el departamento, con 368 casos registrados, seguida por la violencia sexual con 215 casos y la violencia psicológica con 36 reportes.

Asimismo, el análisis evidencia que una proporción importante de las agresiones ocurre en entornos cercanos y relaciones de confianza. El 23,9% de los agresores corresponden a la pareja y el 13,2% a la expareja, mientras que también se identifican casos dentro del núcleo familiar.

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“Uno de los hallazgos más preocupantes es que gran parte de las agresiones ocurren en entornos cercanos y de confianza, especialmente en relaciones de pareja, expareja y dentro del núcleo familiar. Por eso seguimos fortaleciendo las rutas de atención y el acompañamiento institucional a las víctimas”, señaló Alexandra Valencia Correa, integrante del Observatorio Departamental de Violencia Basada en Género.