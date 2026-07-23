Colombia

Piden respaldo para operadores de Transmilenio, ante incremento de agresiones: “Pedir pago del pasaje termina en puñalada”

En lo que va de 2026, se reportaron al menos 230 ataques contra guardas de seguridad del sistema masivo de transporte público capitalino

Guardar
Google icon
El concejal Juan David Quintero solicitó ayuda al alcalde Galán para apoyar institucionalmente a los guardias anticolados - crédito Concejo de Bogotá - @JD_Quinteror/X
El concejal Juan David Quintero solicitó ayuda al alcalde Galán para apoyar institucionalmente a los guardias anticolados - crédito Concejo de Bogotá - @JD_Quinteror/X

El cabildante bogotano Juan David Quintero, en la más reciente sesión del Concejo de Bogotá, dio a conocer un balance poco favorecedor con respecto a las cifras de violencia contra los guardias de seguridad de Transmilenio.

De acuerdo con Quintero, el incremento de los ataques en contra de los operadores “anticolados” fue notable en el segundo trimestre del año en curso. De hecho, ya se superó la cifra de 230 casos, que indican que existe “una escalada de violencia” en el sistema de transporte, por fuera de atracos u otro tipo de hechos delictivos.

Juan David Quintero y el alcalde Carlos Fernando Galán protagonizan un cruce por la crisis de basuras en Bogotá - crédito red social X y Colprensa
Juan David Quintero acudió al alcalde Carlos Fernando Galán para garantizar protección a los guardias anticolados - crédito red social X y Colprensa

Quintero denunció que las agresiones se registran principalmente durante controles para impedir el ingreso sin pago de pasaje, y que no se trata de hechos aislados ni simples episodios de intolerancia.

PUBLICIDAD

Es violencia contra los trabajadores que intentan hacer respetar la regla más básica del sistema: pagar el pasaje”, afirmó.

Precisamente, Quintero analizó los índices y señaló que los datos muestran que el aumento de estos casos fue sostenido: en marzo se reportaban 77 agresiones, en abril la cifra ascendió a 184.

Durante su pronunciamiento, Juan David Quintero recordó el episodio del ataque con martillo a un guarda de seguridad en el Portal 20 de Julio, en el sur de Bogotá, en el que el casco de protección evitó consecuencias fatales. De la misma manera, trajo a la discusión la agresión con arma cortopunzante a una trabajadora en el Portal Suba, cuyo presunto agresor tenía antecedentes por lesiones y violencia intrafamiliar.

PUBLICIDAD

El concejal aseguró que otros casos que tuvieron una menor reverberación en redes sociales incluyeron ataques con tijeras, armas blancas, golpes, empujones y amenazas.

“No podemos seguir normalizando que pedirle a una persona que pague el pasaje pueda terminar en una puñalada, un martillazo o una golpiza. Los guardas están poniendo el cuerpo para recuperar Transmilenio y la Alcaldía tiene que respaldarlos”, manifestó Quintero.

Vigilante de TransMilenio fue atacado con un martillo en el Portal 20 de Julio - crédito Captura de video
Vigilante de Transmilenio fue atacado con un martillo en el Portal 20 de Julio, en junio de 2026 - crédito Captura de video

El llamado al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán

Desde el Concejo de Bogotá, Quintero hizo un llamado directo al alcalde Carlos Fernando Galán para que brinde respaldo institucional, político y operativo a los guardas de seguridad.

El concejal —que ha mantenido un monitoreo a la gestión del mandatario distrital— solicitó reforzar la presencia policial en estaciones críticas, acelerar la instalación de puertas anticolados, establecer protocolos de reacción más rápidos y garantizar que las agresiones tengan consecuencias judiciales.

Este caso de agresión, por ejemplo, sucedió el 15 de julio de 2026, en la troncal Suba - crédito jor00a1 / TikTok
Este caso de agresión, por ejemplo, sucedió el 15 de julio de 2026, en la troncal Suba - crédito jor00a1 / TikTok

“Alcalde Galán: los guardas necesitan saber que la Administración está de su lado cuando cumplen legítimamente su trabajo. Respaldarlos no significa permitir abusos. Significa establecer reglas claras, protegerlos y asegurar que quien los ataque responda ante la justicia”, enfatizó el cabildante.

Quintero advirtió que la situación, más allá de un asunto de respeto por parte del usuario y necesidad de pedagogía ciudadana, deja entrever, según él, una crisis de autoridad que exige acciones más allá de los llamados a la convivencia.

“No se les puede pedir a los guardas que recuperen el sistema y después dejarlos solos cuando son atacados. Protegerlos es proteger al usuario que sí paga, recuperar la autoridad y defender lo público”, concluyó.

Los guardias están siendo capacitados: “No pueden dejarse provocar”

Por su parte, el concejal escribió en sus redes sociales un reporte sobre su asistencia a la graduación de los primeros guardias del sistema de transporte público capacitados “para enfrentar la agresión sin escalar el conflicto. En especial a no dejarse provocar”, dijo.

Juan David Quintero asistió a la graduación de los guardias anticolados - crédito @JD_Quinteror/X - Concejo de Bogotá
Juan David Quintero asistió a la graduación de los guardias anticolados - crédito @JD_Quinteror/X - Concejo de Bogotá

“Son cerca de 3.000 guardas. El 70% son mujeres y el 30% restante prestó servicio militar. Su formación busca que, incluso ante episodios de violencia, la respuesta sea proporcional y orientada a controlar la situación sin generar una escalada”, sostuvo el servidor bogotano.

A su vez, comentó que los guardias anticolados “no son la solución definitiva”, sino que el sistema de transporte, en general, requiere “estaciones con puertas y sanciones efectivas para quienes se cuelan. La autoridad debe estar respaldada por infraestructura y por la ley”, concluyó.

Temas Relacionados

Guardias anticoladosAgresionesTransmilenioPuñaladaJuan David QuinteroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Declaración de renta en la Dian: advierten que información sobre aportes a seguridad social podría poner en problemas a los contribuyentes

Anticipar verificación de topes y actualización de documentos personales disminuye el riesgo de multas y acciones persuasivas, dicen expertos

Declaración de renta en la Dian: advierten que información sobre aportes a seguridad social podría poner en problemas a los contribuyentes

Independiente Medellín igualó 2-2 con Vasco da Gama en la Copa Sudamericana 2026: así fue el partido

El partido de vuelta se jugará el próximo miércoles 30 de julio a las 5:00 p.m. en el estadio São Januário de Vasco Da Gama

Independiente Medellín igualó 2-2 con Vasco da Gama en la Copa Sudamericana 2026: así fue el partido

“Dai Dai”, de Shakira, prendió la fiesta en el Metro de Nueva York: “Así es como me gusta verlos, felices”

Cientos de personas bailaron al ritmo de la canción oficial del Mundial 2026, horas después de que la colombiana apareciera en el medio tiempo de la gran final entre España y Argentina

“Dai Dai”, de Shakira, prendió la fiesta en el Metro de Nueva York: “Así es como me gusta verlos, felices”

Bienes incautados al crimen organizado se convertirán en residencias estudiantiles en Magdalena

La SAE presentó un proyecto de ocho puntos para transformar antiguos activos ilegales en espacios educativos, culturales y de investigación

Bienes incautados al crimen organizado se convertirán en residencias estudiantiles en Magdalena

Nuevo obstáculo para el Regiotram Norte: Bogotá aplaza la discusión técnica hasta la llegada del próximo Gobierno nacional

La Administración distrital dijo que solo ha sostenido reuniones con Cundinamarca y el Ministerio de Transporte para revisar efectos en la ciudad, y que aún falta la definición sobre cruces viales y espacio público

Nuevo obstáculo para el Regiotram Norte: Bogotá aplaza la discusión técnica hasta la llegada del próximo Gobierno nacional
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

ENTRETENIMIENTO

‘Desafío 2027′: Andrea Serna reveló cómo inscribirse para la siguiente temporada del ‘reality’ y quién será la nueva anfitriona

‘Desafío 2027′: Andrea Serna reveló cómo inscribirse para la siguiente temporada del ‘reality’ y quién será la nueva anfitriona

Esposa de Carlos Calero reveló que está ganando la batalla contra el cáncer: “Nunca perdí la fe”

‘MasterChef Celebrity’ confirmó nuevos horarios, tras la emisión del primer episodio de su octava temporada

Egan Bernal y María Fernanda Motas terminaron su relación tras años de unión: un negocio fallido habría sido el detonante

Kneecap, el trío que desafió la censura, anunció concierto en Colombia: fecha, lugar y precios

Deportes

EN VIVO - Independiente Medellín vs. Vasco da Gama: gol del DIM en el partido la Copa Sudamericana 2026

EN VIVO - Independiente Medellín vs. Vasco da Gama: gol del DIM en el partido la Copa Sudamericana 2026

La falta de VAR en la Copa Colombia afectó al América de Cali, según David González: “Debería estar en todos los torneos”

Néstor Lorenzo habló de la eliminación de la selección Colombia del Mundial 2026: “Así seguiremos trabajando”

El “grupo de los ocho” advirtió a la Dimayor de sus planes con una carta legal: los otros equipos dieron su respuesta

Néstor Lorenzo podría seguir en la selección Colombia con “estrategia” de la Federación de Fúbol para extender el contrato