Piden respaldo para operadores de Transmilenio, ante incremento de agresiones: “Pedir pago del pasaje termina en puñalada”

El concejal Juan David Quintero solicitó ayuda al alcalde Galán para apoyar institucionalmente a los guardias anticolados - crédito Concejo de Bogotá - @JD_Quinteror/X

El cabildante bogotano Juan David Quintero, en la más reciente sesión del Concejo de Bogotá, dio a conocer un balance poco favorecedor con respecto a las cifras de violencia contra los guardias de seguridad de Transmilenio.

De acuerdo con Quintero, el incremento de los ataques en contra de los operadores “anticolados” fue notable en el segundo trimestre del año en curso. De hecho, ya se superó la cifra de 230 casos, que indican que existe “una escalada de violencia” en el sistema de transporte, por fuera de atracos u otro tipo de hechos delictivos.

Juan David Quintero acudió al alcalde Carlos Fernando Galán para garantizar protección a los guardias anticolados - crédito red social X y Colprensa

Quintero denunció que las agresiones se registran principalmente durante controles para impedir el ingreso sin pago de pasaje, y que no se trata de hechos aislados ni simples episodios de intolerancia.

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“Es violencia contra los trabajadores que intentan hacer respetar la regla más básica del sistema: pagar el pasaje”, afirmó.

Precisamente, Quintero analizó los índices y señaló que los datos muestran que el aumento de estos casos fue sostenido: en marzo se reportaban 77 agresiones, en abril la cifra ascendió a 184.

Durante su pronunciamiento, Juan David Quintero recordó el episodio del ataque con martillo a un guarda de seguridad en el Portal 20 de Julio, en el sur de Bogotá, en el que el casco de protección evitó consecuencias fatales. De la misma manera, trajo a la discusión la agresión con arma cortopunzante a una trabajadora en el Portal Suba, cuyo presunto agresor tenía antecedentes por lesiones y violencia intrafamiliar.

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El concejal aseguró que otros casos que tuvieron una menor reverberación en redes sociales incluyeron ataques con tijeras, armas blancas, golpes, empujones y amenazas.

“No podemos seguir normalizando que pedirle a una persona que pague el pasaje pueda terminar en una puñalada, un martillazo o una golpiza. Los guardas están poniendo el cuerpo para recuperar Transmilenio y la Alcaldía tiene que respaldarlos”, manifestó Quintero.

Vigilante de Transmilenio fue atacado con un martillo en el Portal 20 de Julio, en junio de 2026 - crédito Captura de video

El llamado al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán

Desde el Concejo de Bogotá, Quintero hizo un llamado directo al alcalde Carlos Fernando Galán para que brinde respaldo institucional, político y operativo a los guardas de seguridad.

El concejal —que ha mantenido un monitoreo a la gestión del mandatario distrital— solicitó reforzar la presencia policial en estaciones críticas, acelerar la instalación de puertas anticolados, establecer protocolos de reacción más rápidos y garantizar que las agresiones tengan consecuencias judiciales.

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Este caso de agresión, por ejemplo, sucedió el 15 de julio de 2026, en la troncal Suba - crédito jor00a1 / TikTok

“Alcalde Galán: los guardas necesitan saber que la Administración está de su lado cuando cumplen legítimamente su trabajo. Respaldarlos no significa permitir abusos. Significa establecer reglas claras, protegerlos y asegurar que quien los ataque responda ante la justicia”, enfatizó el cabildante.

Quintero advirtió que la situación, más allá de un asunto de respeto por parte del usuario y necesidad de pedagogía ciudadana, deja entrever, según él, una crisis de autoridad que exige acciones más allá de los llamados a la convivencia.

“No se les puede pedir a los guardas que recuperen el sistema y después dejarlos solos cuando son atacados. Protegerlos es proteger al usuario que sí paga, recuperar la autoridad y defender lo público”, concluyó.

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Los guardias están siendo capacitados: “No pueden dejarse provocar”

Por su parte, el concejal escribió en sus redes sociales un reporte sobre su asistencia a la graduación de los primeros guardias del sistema de transporte público capacitados “para enfrentar la agresión sin escalar el conflicto. En especial a no dejarse provocar”, dijo.

Juan David Quintero asistió a la graduación de los guardias anticolados - crédito @JD_Quinteror/X - Concejo de Bogotá

“Son cerca de 3.000 guardas. El 70% son mujeres y el 30% restante prestó servicio militar. Su formación busca que, incluso ante episodios de violencia, la respuesta sea proporcional y orientada a controlar la situación sin generar una escalada”, sostuvo el servidor bogotano.

A su vez, comentó que los guardias anticolados “no son la solución definitiva”, sino que el sistema de transporte, en general, requiere “estaciones con puertas y sanciones efectivas para quienes se cuelan. La autoridad debe estar respaldada por infraestructura y por la ley”, concluyó.

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