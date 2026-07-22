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Néstor Lorenzo habló de la eliminación de la selección Colombia del Mundial 2026: “Así seguiremos trabajando”

El todavía entrenador de Colombia analizó la eliminación frente a Suiza, cuestionó las condiciones logísticas del torneo y dejó claro que continuará al frente del proyecto con una idea de juego ofensivo

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El oriundo de Ciudad Celina (Buenos Aires) afirmó que el objetivo era ser campeones en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, ahora hizo el balance final del torneo tras quedar eliminado en octavos de final - crédito @FCFSeleccionCol/X

La eliminación de la selección Colombia del Mundial de 2026 continúa dejando reflexiones dentro del entorno del combinado nacional. Después de despedirse en los dieciseisavos de final tras caer 4-3 en la tanda de penaltis frente a Suiza, luego del empate sin goles en 120 minutos, el seleccionador Néstor Lorenzo entregó su balance de la participación del equipo en una entrevista exclusiva con 365Scores, en la que defendió el rendimiento futbolístico de sus dirigidos, cuestionó las condiciones logísticas que afrontó la delegación y habló sobre el futuro del proceso.

El entrenador argentino aseguró al medio que la eliminación fue especialmente dolorosa por la forma en la que se produjo, aunque destacó el nivel competitivo que mostró Colombia durante todo el campeonato.

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Néstor Lorenzo tiene contrato con la Federación Colombiana de Fútbol como director técnico de la selección hasta el 31 de julio de 2026 - crédito Agustín Marcarian/Reuters
Néstor Lorenzo tiene contrato con la Federación Colombiana de Fútbol como director técnico de la selección hasta el 31 de julio de 2026 - crédito Agustín Marcarian/Reuters

Lorenzo defendió el rendimiento de Colombia en el Mundial

En conversación con 365Scores, Lorenzo afirmó que la definición desde el punto penal fue el momento más complicado de toda la participación mundialista y sostuvo que el equipo hizo méritos suficientes para avanzar de ronda.

Sin duda, las tandas de penaltis ante Suiza fueron el momento más doloroso; ahí se pierde el control de las cosas por más que se entrene. Fue el momento más difícil y donde se terminó nuestro sueño mundialista”, expresó el técnico argentino.

Más allá del resultado, el seleccionador resaltó el comportamiento colectivo de la Tricolor durante la Copa del Mundo y recordó que el equipo apenas recibió un gol en cinco compromisos.

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Recibimos solo un gol en cinco partidos y fuimos el mejor equipo técnicamente. El equipo fue el que tomó la iniciativa en todos los partidos, tuvimos una propuesta ofensiva y ambiciosa. Generamos más opciones de gol que cada uno de los rivales a los que enfrentamos”, manifestó Lorenzo durante la entrevista.

Néstor Lorenzo y su relación de preferencia pro James Rodríguez ha sido una de las grandes polémicas durante su dirección técnica en la selección Colombia - crédito Raquel Cunha/Reuters
Néstor Lorenzo y su relación de preferencia pro James Rodríguez ha sido una de las grandes polémicas durante su dirección técnica en la selección Colombia - crédito Raquel Cunha/Reuters

El DT cuestionó las condiciones logísticas del torneo

Uno de los aspectos que más desarrolló Lorenzo durante la entrevista fue el desgaste físico que, según explicó, afrontó Colombia debido al calendario y a los constantes desplazamientos entre distintas sedes del Mundial.

El entrenador recordó que la selección tuvo que competir en ciudades con condiciones geográficas y climáticas completamente diferentes, mientras que su rival en la eliminación, Suiza, permaneció durante varios días instalada en una misma sede.

Los mayores desafíos fueron logísticos. Jugamos en ciudades con altitudes, temperaturas, humedad y zonas horarias completamente distintas, comenzando en Ciudad de México, pasando por Guadalajara, Miami, Kansas y finalmente Vancouver”, explicó.

Lorenzo comparó esa situación con la preparación de Suiza antes del partido definitivo. “En cambio, Suiza estuvo afincada en Vancouver desde el 18 de junio y disputó tres partidos consecutivos en esa sede. Considero que eso les otorgó una ventaja muy clara”, señaló el entrenador argentino.

Aun así, el técnico evitó utilizar ese aspecto como excusa y mantuvo que la eliminatoria se resolvió por pequeños detalles, especialmente en la definición desde los doce pasos.

La selección de España se coronó campeona del Mundial 2026, levantó su segunda Copa del Mundo, y a eso también hizo referencia Néstor Lorenzo - crédito Lavandeira Jr/EFE
La selección de España se coronó campeona del Mundial 2026, levantó su segunda Copa del Mundo, y a eso también hizo referencia Néstor Lorenzo - crédito Lavandeira Jr/EFE

Su análisis sobre España y el futuro de la selección Colombia

En el tramo final del diálogo con 365Scores, Lorenzo también analizó el desenlace del Mundial, que terminó con el título de España tras imponerse a Argentina en la final.

Para el seleccionador colombiano, el campeón fue el equipo más regular de toda la competición.

España mereció ganar la Copa del Mundo por la constancia que demostró a lo largo del torneo. Supieron imponer su estilo en los encuentros de mayor exigencia”, afirmó.

Asimismo, destacó el nivel que mostraron ambos finalistas. “La final contra Argentina realmente enfrentó a los dos mejores equipos del torneo. Se definió por detalles mínimos, pero ambos demostraron estar un escalón por encima”, agregó.

Finalmente, Lorenzo dejó claro que el proyecto al frente de la Selección Colombia continuará y que la eliminación no modifica la línea de trabajo que ha venido desarrollando junto a su cuerpo técnico.

Ahora es momento de recuperar energías y continuar trabajando en el desarrollo de este proyecto. Seguiremos construyendo una selección más fuerte, manteniendo una idea de juego ofensiva y apuntando a objetivos claros”, concluyó el entrenador en declaraciones concedidas a 365Scores.

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