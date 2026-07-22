Cuándo vuelve a jugar el Independiente Medellín por la Copa Sudamericana: buscará la clasificación ante Vasco da Gama

Medellín arrancó la Copa Sudamericana en casa contra el Vasco da Gama, proveniente de la fase de grupos del certamen - crédito DIM

Independiente Medellín debutó en la Copa Sudamericana 2026 en los playoffs, en los que cayó luego de ser tercero en la fase de grupos de la Copa Libertadores, y el rival fue Vasco da Gama, conjunto que viene mal en el Brasileirao y apuesta todo por destacar a nivel internacional.

Luego del compromiso de ida en el Atanasio Girardot, el Poderoso conoció el horario para la vuelta de la llave, que definirá al conjunto que avanzará a los octavos de final y se verá con Olimpia de Paraguay, uno de los ocho líderes en la ronda de grupos del certamen de la Conmebol.

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De otro lado, Medellín se prepara para su debut en la Liga BetPlay 2026-II el sábado 25 de julio, cuando recibirá al Deportivo Pasto en la capital antioqueña, y el objetivo es ganar para recuperar la confianza de una afición que exige títulos por las finales perdidas en 2025.

El próximo partido de Medellín en Copa Sudamericana

Los antioqueños tuvieron la oportunidad de sacar ventaja en su casa, con el estreno del técnico Luis Amaranto Perea y ante un rival que se encuentra en puestos de descenso en Brasil, pero desaprovecharon las dos ocasiones en que se fueron en ventaja en el marcador y empataron 2-2.

Medellín ahora jugará la vuelta de la Copa Sudamericana el miércoles 29 de julio, desde las 5:00 p. m., hora de Colombia, cuando visitará a un Vasco da Gama que logró un resultado importante para llegar tranquilo a casa y asegurar la clasificación frente a sus aficionados.

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El encuentro será en el estadio São Januário de Río de Janeiro, casa del Vasco y uno de los escenarios más antiguos de Brasil, pues fue construido en 1927, tiene capacidad para 21.880 espectadores y es uno de los escenarios míticos del fútbol brasileño por los logros del “Gigante da Colina”.

Por el momento, la serie se iría a la serie de penales en caso de persistir la igualdad, además de que Medellín no la ha pasado bien en Brasil porque la última vez que visitó Río fue la goleada 4-1 a manos de Flamengo, en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

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Como dato curioso, en caso de que Vasco da Gama avance a los octavos de final de la Copa Sudamericana, se vería otra vez con Olimpia de Paraguay en el certamen, al que enfrentó en la fase de grupos, al que goleó 3-0 en Brasil y luego perdió 3-1 en Asunción.

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