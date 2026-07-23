Julio César Triana, de Cambio Radical, denunció que Gustavo Petro retiró parte de su esquema de seguridad pese a haber sido víctima de atentado

Tras su discurso de réplica del 20 de julio, el representante a la Cámara de Cambio Radical denunció el desmonte de sus medidas de seguridad, asignadas después del grave atentado del 13 de agosto de 2025 - crédito @TrianaCongreso/X

A través de sus redes sociales, el representante a la Cámara Julio César Triana, vocero de la bancada de Cambio Radical en la corporación, denunció el miércoles 22 de julio que el Gobierno de Gustavo Petro retiró el reforzamiento de su esquema de seguridad, apenas dos días después de haberlo cuestionado de forma pública en el Congreso, en una situación que reactivó las preocupaciones sobre las garantías para la oposición.

Triana informó que recibió la notificación de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que indicaba el retiro inmediato de las medidas de seguridad adicionales dadas a su familia y a él, tras sufrir un atentado el 13 de agosto de 2025 en el Huila. Esta determinación, a juicio del congresista, sería en clara respuesta por los duros señalamientos hechos en la réplica del 20 de julio, durante la instalación del legislativo.

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“Quiero contarles que he sido notificado de la primera consecuencia del discurso de réplica que pronuncié. Dos días después de haber pronunciado el discurso de oposición, se me ha informado que se me desmontan las medidas de seguridad que se me implementaron en agosto del año pasado”, declaró el representante, al que le argumentaron que el reforzamiento era “una medida transitoria por época electoral”.

Así quedó la camioneta del representante Julio César Triana el 13 de agosto de 2025, cuando fue víctima de un ataque armado en Huila - crédito suministrada a Infobae Colombia

Vocero de Cambio Radical en la Cámara teme por su vida

En su declaración, el representante cuestionó la justificación recibida. “¿Será que los grupos armados ilegales que intentaron asesinarme y que continúan amenazándome de muerte solo operan en época electoral?”, se preguntó Triana, que pidió explicaciones tanto a la UNP como a la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional (Dipro) sobre los motivos detrás de la polémica decisión.

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En consecuencia, recordó también la gravedad de las amenazas en su contra y la falta de garantías para su labor parlamentaria. “Quiero preguntarles si hoy ya mi seguridad ha mejorado en el Huila, si puedo volver a recorrer todos los municipios del Huila sin problema, si las amenazas de muerte que hace poco informé a la Fiscalía General de la Nación a través de denuncias son falsas y el Huila ha vuelto a ser un remanso de paz”.

Y acotó que su labor de denuncia contra actores criminales continuará, pese a los riesgos que esto implica para él y su círculo más cercano. “No he parado de denunciar y seguiré denunciando desde el Congreso de Colombia”, indicó el parlamentario de Cambio Radical, que ya completó dos periodos legislativos y acaba de iniciar un tercero, aunque de cara al entrante cuatrienio hará parte de la coalición de Abelardo de la Espriella.

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El representante a la Cámara de Cambio Radical criticó al presidente por ausentarse durante la réplica de la oposición, en un acto que calificó como un "maltrato" y una falta de respeto a la ley - crédito Canal Congreso

Julio César Triana ya fue blanco de un atentado: así fue que se salvó de la muerte

El congresista, tal como se mencionó, se salvó de morir en agosto de 2025, cuando se desplazaba por la vía entre La Plata y Paicol, en el Huila, rumbo a Neiva. Aquella tarde, el representante ‘Opita’ resultó ileso por el blindaje de su vehículo y la rápida reacción de su conductor y desde entonces su esquema de seguridad había sido reforzado; en una medida que, según la notificación reciente de la UNP, ya no se mantendrá.

En su momento, el ataque en su contra adquirió mayor relevancia debido a que dos días antes, el 11 de agosto de 2025, el entonces senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay murió en la Fundación Santa Fe de Bogotá: centro médico en donde luchó por su vida tras recibir el 7 de junio del mismo año dos disparos en su cráneo y uno más en sus extremidades inferiores, lo que hizo temer por una nueva víctima.

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La decisión de retirar el reforzamiento ha generado inquietud en sectores políticos, especialmente en su partido, que expresó su rechazo sobre el particular. “Cambio Radical exige al Gobierno de Gustavo Petro, a la UNP y a la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional (Dipro) que expliquen las razones por las cuales se redujo el esquema de seguridad de nuestro representante Julio César Triana”.

Con este pronunciamiento oficial, Cambio Radical salió en respaldo del representante Julio César Triana, al que el Gobierno Petro le habría retirado el reforzamiento de su seguridad - crédito @PCambioRadical/X

A juicio de la colectividad “resulta inaceptable” que, después de haber sido víctima de un atentado terrorista y de continuar recibiendo amenazas, “se desmonten medidas de protección bajo el argumento de que eran transitorias por época electoral”. Y agregó si esta determinación tiene alguna relación o no con la “contundente réplica de oposición presentada el pasado 20 de julio en el Congreso”.

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En consecuencia, desde la colectividad apuntaron al saliente mandatario si el congresista es blanco de un nuevo ataque. “Responsabilizamos al Gobierno nacional por la vida e integridad de Julio César Triana y de su familia. La protección de quienes ejercen la oposición es una obligación del Estado y no puede convertirse en un mecanismo de presión o retaliación política”, puntualizó la representatividad.