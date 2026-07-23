Colombia

Bajan las quejas contra las EPS en Colombia, pero tres entidades quedaron bajo vigilancia de Supersalud

El seguimiento realizado por el organismo de control evidenció cambios en el comportamiento de las aseguradoras durante los últimos meses y permitió identificar los principales motivos de inconformidad de los afiliados

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Más de cinco mil quejas diarias recibe la Superintendencia de Salud de parte de usuarios de las EPS en Colombia - crédito Superintendencia de Salud
La Superintendencia Nacional de Salud inició acciones de inspección para analizar el aumento de reclamaciones en algunas EPS - crédito Superintendencia de Salud

Las reclamaciones de los usuarios contra las EPS registraron una disminución durante los últimos meses, aunque el comportamiento no fue igual para todas las entidades del sistema de salud. Mientras la mayoría logró reducir sus indicadores de quejas, tres aseguradoras presentaron un aumento que ahora será revisado por la Superintendencia Nacional de Salud.

El seguimiento realizado por la entidad muestra que entre marzo y junio de 2026 el indicador general de reclamos pasó de 37,57 a 35,04. Esta variación representa una reducción cercana al 7% y refleja una tendencia favorable en buena parte de las EPS que operan en el país. Sin embargo, los resultados del monitoreo también evidenciaron casos particulares que llamaron la atención de las autoridades. Sanitas, Salud Total y SURA fueron las únicas EPS que aumentaron sus niveles de quejas entre mayo y junio de 2026, en contraste con la reducción registrada por las demás aseguradoras.

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Hubo un aumento de mil quejas de las EPS en la segunda semana de marzo- crédito Supersalud
Sanitas, Salud Total y SURA fueron las entidades que incrementaron sus indicadores de quejas entre mayo y junio de 2026- crédito Supersalud

Ante esta situación, la Superintendencia Nacional de Salud anunció que adelantará acciones de inspección y vigilancia para identificar las razones detrás del incremento en las reclamaciones. El objetivo será determinar si existen problemas relacionados con la prestación del servicio o con la atención que reciben los afiliados. La entidad explicó que, en caso de encontrar incumplimientos durante estas revisiones, las EPS involucradas podrían enfrentar las sanciones establecidas por la normativa vigente. Estas actuaciones buscan establecer si las dificultades reportadas por los usuarios corresponden a fallas que requieren medidas correctivas.

El superintendente delegado para la Protección al Usuario, Juan David Duque, destacó que la reducción general de las quejas representa un resultado positivo para el sistema, aunque señaló que preocupa el comportamiento de las tres aseguradoras que avanzaron en una dirección diferente a la tendencia nacional.

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Las reclamaciones que llegan a las autoridades de salud están relacionadas principalmente con inconvenientes que afectan la atención de los pacientes. Entre los motivos más frecuentes aparecen las dificultades para recibir medicamentos, las demoras en la asignación de citas médicas, los retrasos en autorizaciones de procedimientos y los obstáculos para acceder a especialistas. Además, la Superintendencia continuará evaluando el comportamiento de las EPS para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas y la protección efectiva de los derechos de los usuarios.

crédito @GiovannyEnciso/X
Las principales inconformidades de los usuarios están relacionadas con medicamentos, citas médicas y autorizaciones de procedimientos-crédito @GiovannyEnciso/X

Estos reportes permiten a la Superintendencia identificar los puntos donde pueden existir fallas en la operación de las EPS y hacer seguimiento a las condiciones del servicio que reciben millones de afiliados en Colombia. El monitoreo constante hace parte de las herramientas utilizadas por la entidad para detectar posibles problemas de manera anticipada y solicitar ajustes cuando sea necesario. La intención es que las aseguradoras implementen mejoras que permitan garantizar una atención más oportuna y responder a las necesidades de los usuarios.

Aunque el balance general muestra una reducción en las inconformidades presentadas por los ciudadanos, la Superintendencia mantiene la vigilancia sobre aquellas entidades que no siguieron la misma dinámica. El comportamiento de Sanitas, Salud Total y SURA será analizado para establecer si los incrementos obedecen a situaciones puntuales o si reflejan dificultades más amplias en la atención.

Protestas en Valledupar y Riohacha por bloqueos y demoras en la entrega de medicamentos de EPS Sanitas - crédito X
Protestas en Valledupar y Riohacha por bloqueos y demoras en la entrega de medicamentos de EPS Sanitas - crédito X

La revisión que iniciará el organismo de control permitirá conocer con mayor detalle las causas del aumento en las quejas y definir las acciones correspondientes. Mientras tanto, la entidad continuará con el seguimiento al sistema para evaluar la respuesta de las EPS frente a las solicitudes y reclamos de sus afiliados. El objetivo final de estas medidas es fortalecer la calidad del servicio de salud y garantizar que los usuarios puedan acceder a una atención adecuada, especialmente en procesos que requieren oportunidad como la entrega de tratamientos, consultas médicas y procedimientos autorizados para los pacientes del día a día.

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