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La falta de VAR en la Copa Colombia afectó al América de Cali, según David González: “Debería estar en todos los torneos”

El entrenador habló sobre la expulsión de Luis Quiñones en el segundo tiempo por una agresión a un jugador del Real Cartagena, por la que vio la tarjeta roja directa

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América de Cali vs. Real Cartagena
América de Cali superó al Real Cartagena por 2-1 en la ida de la fase 1B de la Copa Colombia - crédito América de Cali

América de Cali pegó primero en la fase 1B de la Copa Colombia, en la que enfrentó al Real Cartagena en el estadio Pascual Guerrero, lo venció 2-1 en la ida y dio un paso enorme para llegar a los octavos de final, aunque falta el compromiso de vuelta el miércoles 29 de julio.

Sin embargo, el cuadro rojo tuvo un golpe enorme por la falta de VAR en el encuentro, debido a que la Dimayor solo permite el uso de la herramienta tecnológica desde los octavos de final, lo que deja a las fases anteriores a la decisión de los jueces centrales en los partidos.

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Esa situación fue criticada por el técnico David González, pues afirmó que se señaló mal una acción con uno de sus jugadores e hizo un llamado a la División Mayor para implementar el videoarbitraje en esta ronda, la cual enfrenta a los ocho mejores de la “A” contra los ocho mejores de la “B” en el primer semestre de 2026.

“De haber tenido la tecnología”

El cuadro rojo no tuvo su mejor actuación contra el subcampeón de la segunda división en junio, le bastó para sacar ventaja por 2-1, pero el técnico David González, en rueda de prensa, afirmó que el juego cambió por la tarjeta roja a Luis Quiñones, la que consideró como errada.

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“El partido, digamos que después de los cinco primeros minutos, nos ajustamos un poco a lo que el rival pretendía. Esos primeros minutos ellos salieron a tener un poco el control y ya una vez nosotros nos montamos en el partido, fuimos muy superiores, tuvimos la oportunidad de habernos ido adelante en el marcador y por varios goles antes de que llegara la jugada de la expulsión de Luis, que por cierto, viéndolo en las imágenes y en las cámaras, no era expulsión”, afirmó.

David González
David González, técnico del América, se quejó porque la Dimayor no implementa el VAR en la primera fase de la Copa Colombia - crédito América de Cali

Según el antioqueño, la falta de VAR en la primera fase de la Copa Colombia provocó que el juez central, al parecer, se equivocara al mostrarle la roja directa al atacante, el cual agredió en el rostro a Carlos de las Salas cuando ambos peleaban por el balón en el segundo tiempo.

“Se nos termina complicando un partido, una llave de 180 minutos que, de haber tenido la tecnología, que debería estar en todos los torneos profesionales, podíamos irnos con el 2-0, que ya estaba 3 y hasta más, y así afrontar esa llave en Cartagena de una manera distinta”, dijo.

América de Cali vs. Real Cartagena
Este fue el momento de la agresión de Luis Quiñones sobre Carlos de las Salas, que le costó la tarjeta roja - crédito Captura de video Win Sports

Con respecto a Quiñones, González defendió al atacante y su labor en el debut con el América: “El partido de Luis es un buen partido, manchado por lo que ya todos conocen... Por ahora es muy positivo lo de los muchachos que han llegado, a aportar, tratar de que cada puesto esté disputado y se puedan manejar cargas y minutos y que el equipo no se resienta”.

“Nos vamos muy contentos”

De otro lado, Real Cartagena confía en la remontada en casa para pasar a octavos y dar la sorpresa, pues eliminaría a nada menos que uno de los clubes más ganadores en el fútbol colombiano y el atacante Mauro Manotas, autor del gol del descuento, mencionó que el ambiente en la nómina es bueno.

“El equipo se siente muy bien. La verdad, anímicamente salimos muy bien hoy del partido. Fue un partido físico, intenso, con un estadio espectacular, la cancha en perfectas condiciones y nos vamos muy contentos”, dijo el delantero, citado por el medio PrimerTiempo.

Real Cartagena
Real Cartagena necesita un gol para llevar la serie ante América a penales y dos goles para avanzar a octavos de final - crédito Real Cartagena

Manotas también habló de su relación con el goleador Freddy Montero: “Tenemos una competencia sana. Los dos somos buenos jugadores, somos goleadores. Queremos sacar este proyecto adelante y él sabe que acá tiene su lugar. Cada vez que nos toque, vamos a echar para adelante, ambos”.

El atacante mencionó que la llave con América es una buena oportunidad para sus compañeros de demostrar su talento: “Se lo dije a los muchachos durante la semana: ‘este tipo de partidos te cambia la carrera’. Un buen partido o una buena llave contra un equipo como este te brinda la posibilidad de pasar de un equipo de la B a uno de la A, o incluso a un equipo internacional”.

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