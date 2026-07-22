Esta es la ciudad que lidera el número de consultas por disfunción eréctil en Colombia: cuidado con los primeros síntomas

En Medellín, cinco de cada diez hombres consultan por disfunción eréctil en etapas leves, según Boston Medical - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Medellín, los hombres han mostrado una tendencia notoria a buscar atención médica por disfunción eréctil en las fases iniciales del problema. La red de consultorios especializada en salud masculina Boston Medical reportó que cinco de cada diez pacientes en esta ciudad han consultado cuando apenas comienzan a notar dificultades leves en sus erecciones, lo que representa la proporción más alta de prevención temprana en el país.

El dato cobra relevancia si se compara con el comportamiento observado en otras ciudades principales. Por ejemplo, en Pereira solo cuatro de cada diez hombres acuden en etapas leves, mientras que en Cali y Barranquilla la proporción desciende a tres de cada diez. En Bogotá, apenas dos de cada diez pacientes buscan atención en los primeros signos, lo que evidencia una demora considerable en la consulta médica.

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Factores que explican la consulta temprana en Medellín

En la capital antioqueña, el acceso temprano a los servicios médicos responde a una mayor conciencia sobre la salud sexual y a campañas de sensibilización impulsadas por instituciones especializadas. Los especialistas de Boston Medical han atribuido este fenómeno a la percepción de la disfunción eréctil como un problema de salud legítimo, más allá de los prejuicios culturales que persisten en otras regiones.

Las barreras culturales y el estigma social retrasan la consulta médica en ciudades como Bogotá, donde solo dos de cada diez buscan ayuda temprana - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor Winston Arrazola, integrante del equipo de Boston Medical en Medellín, advirtió que “la disfunción eréctil no debe esperarse a que sea severa para consultar”. Insistió en que actuar a tiempo facilita tratamientos menos complejos y brinda mejores resultados.

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¿Qué sucede en otras ciudades?

En contraste, en ciudades como Bogotá, la mayoría de los pacientes llegan a consulta cuando el cuadro clínico ha progresado. La falta de consulta oportuna implica tratamientos más invasivos y dificultad para revertir la condición. En Cali y Barranquilla, la consulta precoz también es baja, con solo tres de cada diez hombres buscando ayuda en fases tempranas.

Este patrón regional sugiere que las barreras culturales y el estigma social siguen teniendo un peso determinante en la decisión de acudir al médico. Los temores asociados a la masculinidad y el prejuicio social obstaculizan la prevención y el tratamiento temprano.

Respuesta clínica y causas más frecuentes

La disfunción eréctil, según el equipo médico, suele tener un origen físico. El factor predominante es la alteración del flujo sanguíneo hacia el pene, esencial para una erección adecuada. Enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión arterial y el colesterol alto frecuentemente se asocian a este trastorno.

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Especialistas advierten que el miedo a perder la masculinidad sigue siendo uno de los principales obstáculos para la consulta oportuna - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis clínico revela que, en Medellín y otras ciudades, la prevalencia aumenta con la edad y la presencia de enfermedades de base. En pacientes con diabetes, la disfunción puede alcanzar cifras superiores al 85%. Además, el tabaquismo y la inactividad física agravan la severidad y aparición del problema.

Rol del bienestar emocional y factores psicológicos

El diagnóstico médico también contempla el impacto del estado emocional. El estrés, la ansiedad y las alteraciones psicológicas pueden influir directamente en la función sexual. Por eso, los profesionales consideran la disfunción eréctil como un reflejo de la salud integral del paciente.

¿Por qué los hombres retrasan la consulta?

A pesar de la mayor consulta temprana en Medellín, aún persisten casos en los que el miedo al estigma retrasa la atención. El Dr. Arrazola señala que “la pena es uno de los principales motivos que escuchamos en consulta cuando preguntamos por qué no habían venido antes”.

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La intervención temprana facilita tratamientos menos complejos y mejora el pronóstico en los casos de disfunción eréctil - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este fenómeno cultural, más marcado en otras regiones, es responsable de que muchos hombres sólo busquen ayuda cuando la disfunción se ha agravado, reduciendo las posibilidades de éxito terapéutico.

Importancia para la salud pública en Medellín

La prevención y el acceso temprano a la atención médica en Medellín representan un modelo a seguir para otras ciudades del país. La sensibilización sobre la disfunción eréctil como un problema de salud y la eliminación de tabúes contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población masculina y a reducir el impacto de enfermedades crónicas asociadas.

La experiencia de Medellín demuestra que la educación y la apertura al diálogo pueden modificar patrones culturales y favorecer la prevención, beneficiando tanto a los individuos como al sistema de salud en su conjunto.

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