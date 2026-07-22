Iván Cepeda se refirió a la posibilidad de una alianza entre el Pacto Histórico y Centro Democrático tras votar por Honorio Henríquez en el Senado: “No existe el petrouribismo”

Cepeda afirmó que el acuerdo entre el Pacto Histórico y el Centro Democrático fue exclusivo para una elección puntual en el Congreso - crédito Colprensa

La elección de Honorio Henríquez como presidente del Senado —en la que superó a Alfredo Deluque pese a contar este último con el respaldo del presidente electo Abelardo de la Espriella— desató reacciones en la clase política de Colombia.

Una de ellas fue la del senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, quien defendió la decisión de su colectividad de respaldar la candidatura del senador del Centro Democrático, un movimiento que generó críticas en el país.

Incluso, algunos sectores han considerado esta nueva alianza bajo el nombre de “petrouribismo”, en la que hace referencia a los movimientos políticos bajo las figuras del presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe.

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La elección de Honorio Henríquez dejó postales como la celebración de los congresistas del Centro Democrático y el Pacto Histórico - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Ante ello, el excandidato presidencial desmintió categóricamente la existencia de la nueva alianza política, sino que se trató de una decisión coyuntural referente a la elección política.

“No existe el tal petro uribismo, sino que hay una decisión que se tomó con relación a una elección puntual. Y bueno, continúa un diálogo político que se va a seguir desarrollando, un diálogo respetuoso”, manifestó Cepeda en declaraciones a los medios de comunicación.

Del mismo modo, el congresista enfatizó en que, más allá de su alianza, aún persisten diferencias políticas que, en sus palabras, se debatirán en el parlamento.

Colombian leftist leader Senator Ivan Cepeda addresses the media to announce that he accepts the results of the presidential runoff election, in which he was beaten by right-wing candidate Abelardo De La Espriella, in Bogota, Colombia, June 24, 2026. REUTERS/Sergio Acero

“Un diálogo que parte de las grandes diferencias con relación a muchos temas que tenemos con el uribismo y con otros sectores que están involucrados”, mencionó.

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Incluso, rememoró su caso particular con la disputa judicial con el expresidente Álvaro Uribe. “Aquí tenemos una muy clara personalidad política. Cada quien sabe qué es lo que defiende, lo sabe el pueblo colombiano. En mi caso, yo he tenido litigios judiciales muy intensos con el expresidente Uribe, así que no”, manifestó.

Por último, Iván Cepeda aguarda para que en la presidencia de Honorio Henríquez se brinden las garantías para los partidos declarados en oposición.

Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático - crédito Centro Democrático

Centro Democrático también se desmarcó del ‘petrouribismo’

Ante la oleada de críticas, el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, defendió la elección de Honorio Henríquez como presidente del Senado y rechazó que ese resultado pruebe una alianza entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico.

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En un video publicado en sus redes sociales, el dirigente político hizo referencia a dos polémicas en su contra. Una es una conversación interna donde les hizo una advertencia de no interferir en el discurso del presidente Gustavo Petro durante la instalación del Congreso.

“Urgente todos. Por favor no meterse con Petro. No gritar nada, no decir nada. La victoria está en nuestras manos”, se lee en la conversación revelada en el programa Vélez por la mañana.

Otro consiste en un video donde aparece reunido con la bancada del Pacto Histórico, en la que aparentemente estaría agradeciendo su respaldo a la candidatura de Henríquez.

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Declaraciones de Gabriel Vallejo Chujfi - crédito @GabrielJVallejo/X

“La bancada de los 47 congresistas del Partido Centro Democrático acordó que quien iba a intervenir el pasado 20 de julio sería el senador Andrés Forero. Asimismo, se estableció que la intervención sería una intervención con respeto, franca y con contundencia con relación a las discrepancias que nosotros tenemos frente al gobierno del presidente Gustavo Petro”, afirmó Vallejo.

El dirigente añadió que la oposición de su colectividad “siempre ha sido institucional, con argumentos”, y que “jamás ha sido mediante shows que destruyen la democracia”.

Honorio Henríquez fue elegido con 56 votos a favor, mientras que Alfredo Deluque solo alcanzó 45 apoyos, respectivamente.

Honorio Henríquez, presidente del Senado - crédito Colprensa/Catalina Olaya

La votación también rompió con una práctica política reciente: el presidente electo suele llegar a su posesión con respaldo suficiente en el Senado para facilitar el trámite de sus primeras iniciativas. Esta vez ocurrió lo contrario y el nuevo mandatario deberá construir apoyos para impulsar su agenda.

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Por su parte, Honorio Henríquez recalcó que brindará las garantías a todas las bancadas políticas durante su mandato en el Congreso, pero que no ejercerá oposición ante los proyectos que radicará el Gobierno entrante.

“Colombia tiene que ponerse de acuerdo para solucionar en medio de las diferencias la infinidad de problemas que agobian a la nación colombiana. Mientras en el Congreso de la República se vive de agravios, de agresiones, allá en la calle hay miles de colombianos, millones de colombianos que están esperando soluciones”, declaró el presidente del Senado en diálogo con Caracol Radio.