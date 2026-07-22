Incendio en un centro comercial de Cartagena dejó un herido y destruyó un local

El fuego destruyó por completo el local Bar Britania, según el Cuerpo de Bomberos de Cartagena - crédito Alcaldía Cartagena

Una explosión en el centro comercial Santa Lucía de Cartagena provocó un incendio que destruyó por completo el establecimiento Bar Britania. Una persona resultó herida por los fragmentos de vidrio lanzados tras la detonación y fue atendida primero en el sitio y luego trasladada a un centro médico, donde permanece bajo observación.

El incidente ocurrió en la tarde del martes 21 de julio de 2026 y generó alarma entre los comerciantes y visitantes del centro comercial, quienes evacuaron rápidamente el área mientras el Cuerpo de Bomberos de Cartagena llegaba para combatir las llamas.

La intervención de los bomberos fue decisiva: impidieron que el fuego se propagara a otros comercios y evitaron una tragedia mayor.

Según el reporte de los organismos de emergencia, la posible causa del fuego fue la explosión de un cilindro de gas dentro del local afectado. No se registraron víctimas fatales ni más personas lesionadas, gracias a la reacción oportuna de los equipos de socorro y a la evacuación inmediata de quienes estaban en el complejo.

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La persona herida en el incendio de Cartagena sufrió lesiones por fragmentos de vidrio y fue trasladada a un centro asistencial - crédito Captura de video

El incendio consumió la infraestructura del establecimiento, ocasionando pérdidas totales para los propietarios del Bar Britania. Durante la respuesta, el personal de bomberos realizó labores de control y posterior enfriamiento de la estructura para eliminar cualquier riesgo de reignición, así como inspecciones técnicas para garantizar la seguridad en el área.

La persona herida en el hecho sufrió lesiones causadas por vidrios proyectados tras la explosión. Tras recibir atención en el lugar, fue trasladada a un centro asistencial, donde permanece bajo vigilancia médica para descartar complicaciones adicionales.

Las autoridades competentes iniciaron una investigación para esclarecer el origen exacto de la explosión. El Cuerpo de Bomberos explicó que, aunque se presume que el siniestro se debió a un cilindro de gas, no se descartan otras hipótesis.

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La inspección posterior incluyó asegurar el área y verificar que no quedaran riesgos adicionales para comerciantes o visitantes. Las labores de prevención continuaron tras el control del fuego, reforzando la seguridad en la zona afectada.

El incendio en el centro comercial Santa Lucía de Cartagena dejó una persona herida el 21 de julio de 2026 - crédito Redes sociales

Recomendaciones de seguridad para prevenir emergencias similares

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena emitió recomendaciones para reducir el riesgo de incidentes relacionados con cilindros de gas. Entre las principales sugerencias figuran realizar revisiones periódicas de instalaciones y equipos, mantener los cilindros en lugares ventilados y seguros, y verificar el correcto estado de las conexiones.

Además, se insta tanto a comerciantes como a la comunidad en general a contar con medidas básicas de prevención, con el objetivo de evitar tragedias como la ocurrida en el Bar Britania.

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El hecho resalta la importancia de la prevención y la reacción inmediata ante situaciones de riesgo vinculadas al uso de gas en espacios cerrados.

Explosión de una caldera en el complejo militar del Cantón Norte en Bogotá provocó una emergencia

Una explosión registrada en la mañana del 26 de junio de 2026 obligó a una rápida intervención de los Bomberos de Bogotá en el Cantón Norte, complejo militar ubicado al norte de la ciudad. El incidente movilizó diversas unidades de emergencia y provocó la evacuación preventiva de las instalaciones cercanas.

El suceso ocurrió en las instalaciones del Cantón Norte, donde se activaron los protocolos de emergencia e investigación - crédito @ejercito_COPER/X

El Ejército Nacional detalló que el suceso se originó en la Sede Habitacional Colón, destinada al alojamiento de personal militar. Según la institución, una obstrucción en las tuberías del sistema de calderas provocó la explosión dentro de la infraestructura. No se reportaron personas lesionadas ni víctimas fatales, y los daños se limitaron a la tubería de la caldera afectada.

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Los Bomberos de Bogotá informaron a través de su cuenta de X que controlaron los riesgos vinculados a la explosión en la Calle 105 con Carrera 8A. Como parte de los protocolos, las autoridades ordenaron la evacuación de áreas próximas mientras se realizaban labores de inspección y control en el sitio.

En respuesta al incidente, las autoridades activaron el apoyo del Idiger (Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático) para evaluar la estructura afectada y descartar posibles riesgos adicionales. Las investigaciones se centraron en verificar las condiciones del sistema de calderas y prevenir nuevos episodios similares.

La explosión no dejó personas heridas ni víctimas, según comunicaron tanto los organismos de emergencia como el Ejército Nacional.