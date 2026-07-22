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Gustavo Petro culpó a gobiernos anteriores por el incremento de la deuda pública de Colombia: “Vimos crecer la economía real”

El presidente saliente insistió en que la gestión actual ha hecho sostenible la deuda y ha priorizado el desarrollo económico

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Gustavo Petro defendió gestión fiscal tras señalamientos sobre endeudamiento récord - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Gustavo Petro defendió gestión fiscal tras señalamientos sobre endeudamiento récord - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Un reciente pronunciamiento en redes sociales sobre el manejo de la deuda pública durante la administración de Gustavo Petro generó una reacción inmediata del presidente saliente.

Según una publicación del periodista Melquisedec Torres, el Gobierno actual habría adquirido una deuda equivalente al monto total acumulado por los cinco gobiernos anteriores —incluyendo los dos periodos de Álvaro Uribe Vélez, los dos de Juan Manuel Santos y el de Iván Duque.

Los reportes citados por el comunicador afirman que la cifra asciende a 135 mil millones de dólares, superando los 435 billones de pesos, sin que, existan obras de gran envergadura como vías, hospitales, puertos, universidades o aeropuertos que respalden ese endeudamiento. El cuestionamiento central gira en torno a la pregunta: “¿Dónde se gastó ese dinero? ¿qué obras gigantes dejó para el país?, ¿vías, puertos, aeropuertos, universidades, grandes hospitales? NADA”.

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El mensaje fue acompañado de un gráfico del economista Mario Fernando Cruz, que muestra la evolución de la deuda pública nacional.

- crédito Ovidio González/Presidencia
Gustavo Petro aseguró que su administración redujo el endeudamiento y fortaleció la economía - crédito Ovidio González/Presidencia

En respuesta a esta publicación, el presidente Gustavo Petro utilizó su perfil en la red social X para defender la gestión financiera de su administración. “Vuelve el de la ignorancia artificial a embrutecer ingenios y débiles de conocimientos”, manifestó.

Según el mandatario, el gráfico utilizado en los informes periodísticos refleja el acumulado de deuda generado durante el gobierno anterior, encabezado por Iván Duque, con la gestión de los ministros de Hacienda Alberto Carrasquilla y José Manuel Restrepo.

Petro fue enfático al argumentar que, bajo la administración de Duque, el endeudamiento creció “para dar subsidios a los más ricos y subsidios a la gasolina”, mientras que durante la gestión de Mauricio Cárdenas como ministro de Hacienda en el gobierno de Santos, “se convirtió la bonanza petrolera en deuda”, sumándose al incremento de tasas de interés por parte del Banco de la República.

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El mandatario afirmó que “es mi gobierno el que tuerce la curva de total de endeudamiento, como ningún gobierno, hacia abajo y con éxito, mostrando como se desendeuda un país y hace su deuda sostenible”.

Gustavo Petro atribuyó subida de deuda a gobiernos anteriores y destacó crecimiento económico - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro atribuyó subida de deuda a gobiernos anteriores y destacó crecimiento económico - crédito @petrogustavo/X

En su defensa, Petro señaló que la economía real colombiana experimentó un crecimiento significativo durante su gestión.

“Por eso vimos crecer la economía real de Colombia a un 4,1%, quizás la tasa más alta de crecimiento de algún país de la OCDE en mayo”, aseguró el presidente, sugiriendo que la estrategia de su gobierno ha permitido reducir la dependencia del endeudamiento y fortalecer la sostenibilidad fiscal.

Petro reasigna 4 billones para mitigar el impacto de El Niño y prioriza energía solar

En una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo, el presidente Gustavo Petro anunció modificaciones en el Presupuesto General de la Nación. El objetivo es destinar 4 billones de pesos a la atención y mitigación de los efectos del fenómeno de El Niño, que impactará al país en los próximos meses.

Durante su intervención, Petro señaló la urgencia de las medidas: “Primero, la vida humana en Colombia. ¿Y qué tareas tenemos que afrontar en concreto? Previendo, afrontando lo que los más ricos del mundo nos están ensuciando a nuestra tierra colombiana, destruyéndola, quitándole el agua, por su codicia de consumir tanto petróleo y carbón como nadie hace en cualquier parte del mundo, ni ningún colombiano ni colombiana siquiera”.

Gustavo Petro en la instalación del Congreso 2026-2027
Gustavo Petro anunció fondos de emergencia para El Niño y advirtió: “Ojo con la corrupción” - crédito Presidencia

El mandatario vinculó la problemática ambiental con la crisis climática global, enfatizando que la causa está en “un modo de producción que nos lleva a morir. Ya no nos lleva a vivir como antes, mejor, sino que nos lleva es a morir y, por tanto, hay que superarlo si queremos vivir en Colombia y en la Tierra”.

Petro explicó que, para responder a la emergencia, el Gobierno priorizó reasignar recursos: “Lo que queremos es cambiar el presupuesto, llevar el dinero a donde se necesita hoy con urgencia. Hoy, no mañana. Hoy. Billones de pesos”.

Indicó que solicitó trasladar los fondos originalmente asignados al programa Colombia Solar, que busca mitigar el impacto del Niño en el suministro eléctrico, hacia la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), para sumar un total de ocho billones de pesos en la empresa Geselca.

El presidente advirtió sobre la vigilancia de estos recursos y remarcó: “Ojo con la corrupción. Desde el punto de vista energético, la posible caída del agua como generadora de energía eléctrica en Colombia para los meses de diciembre, febrero, marzo del año entrante”.

Petro concluyó: “No es con más gas. Es con más paneles solares, porque lo que va a haber es sol y mucho sol en todo el territorio de Colombia”.

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