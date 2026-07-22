Petro insistió en las críticas al desempeño de los jugadores de la selección Colombia en el Mundial 2026 por su “codicia”: “No es un golpe bajo”

Gustavo Petro, Presidente de la República, arremetió contra la selección Colombia por su participación en el Mundial 2026. Aseguró que, junto a Argentina, habían perdido por codicia y falta de humildad - crédito Presidencia de la República

El presidente Gustavo Petro defendió las críticas que lanzó contra la selección Colombia tras su participación en el Mundial 2026 y aseguró que sus declaraciones no fueron un “golpe bajo”, sino un consejo que, según dijo, había expresado antes del inicio del torneo.

A través de su cuenta de X, el mandatario sostuvo que su intención nunca fue atacar a los jugadores, sino advertirles sobre la importancia de mantenerse alejados de la codicia y privilegiar la humildad y el trabajo en equipo.

“No creo que sea un golpe bajo sino un consejo alto y no lo hice ahora, fue lo que dije públicamente antes que partieran al mundial y a algunos no les gustó y pusieron cara enojada”, escribió.

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Petro también aseguró que el Mundial 2026 estuvo marcado por “racismo, odio y mucho capital escondido”. Además, afirmó que el torneo “se usó para robarse las elecciones de Colombia” y que demuestra cómo “el capital daña el fútbol”.

: Gustavo Petro defendió en X sus críticas a la Selección Colombia y afirmó que sus declaraciones no fueron un "golpe bajo", sino un consejo que, según dijo, había dado antes del inicio del Mundial - crédito Gustavo Petro/X

En su publicación, el jefe de Estado cuestionó el papel del dinero en este deporte y señaló que una sociedad organizada “alrededor de la codicia y la insolidaridad” termina reflejando esos valores en sus equipos.

Asimismo, criticó el elevado precio de las entradas, la exclusión de las barras populares y mencionó que algunos directivos deportivos estarían relacionados con dineros de origen ilícito.

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El mandatario insistió en que el mensaje que envió a la Selección Colombia antes del campeonato estaba enfocado en la importancia de la solidaridad entre los jugadores.

“Yo le pedí a la selección guardarse de la codicia, ser humildes y ayudarse entre sí, que es solo lo único que ha salvado a la humanidad, para ganar. Eso hoy creo que no fue un golpe bajo sino un buen consejo”, afirmó.

En la parte final de su pronunciamiento, Petro hizo referencia al delantero francés Kylian Mbappé y a la selección de Argentina para relacionar el fútbol con debates políticos y sociales.

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“Cuando el jugador de las negritudes sepa por qué dice Mbappé lo que dice, encontraremos el camino de la victoria. Cuando entendamos por qué los blancos jugadores argentinos prefieren besar a Trump que a la presidenta de México y olvidar a Maradona, sabremos por qué conocen el camino de la derrota”, concluyó.

El presidente Gustavo Petro defendió sus declaraciones sobre la Selección Colombia y aseguró que sus críticas buscaban promover la humildad, la solidaridad y el trabajo en equipo, no descalificar a los jugadores - crédito Gustavo Petro

Las declaraciones del presidente se producen después de la controversia que generaron sus comentarios sobre la eliminación de la Selección Colombia, al atribuir el resultado a factores como la codicia y la falta de humildad, además de aspectos relacionados con el contexto político y económico del fútbol.

En esa intervención, el mandatario hizo un balance de su administración y, al abordar el tema de la educación superior, terminó relacionando el desempeño de las selecciones de Colombia y Argentina en el Mundial con valores como la solidaridad y las políticas públicas en materia educativa.

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En ese escenario, Petro sostuvo que tanto Colombia como Argentina perdieron el torneo por “codicia y falta de humildad”, al tiempo que afirmó que España alcanzó el título porque sus jugadores “se ayudan entre sí”.

Según el presidente, el éxito deportivo está estrechamente ligado a la capacidad de una sociedad para construir relaciones de cooperación y fortalecer la educación pública.

Durante esa intervención también aseguró que el 97 % de los estudiantes de las universidades públicas en Colombia cursan sus estudios de manera gratuita y afirmó que su Gobierno incrementó en 425.000 los cupos para nuevos estudiantes.

Además, señaló que esa cifra llegará a 500.000 al cierre del año gracias a recursos que, según explicó, quedaron aprobados en el presupuesto nacional.

El mandatario aprovechó ese balance para cuestionar las decisiones adoptadas en Argentina por el presidente Javier Milei respecto a la educación superior.

Petro aseguró que ese país perdió la gratuidad universitaria y vinculó esa situación con el resultado deportivo obtenido por la selección argentina en la final del Mundial frente a España.

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El presidente ya había sostenido, durante su balance de gobierno del 20 de julio, que Colombia y Argentina perdieron el Mundial por "codicia y falta de humildad", una afirmación que volvió a defender tras la controversia generada - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República

La idea de relacionar el fútbol con aspectos sociales y políticos no es nueva en el discurso del presidente. Antes del inicio del Mundial, el 4 de junio, Petro encabezó un acto de despedida a la Selección Colombia y les dirigió un mensaje que se apartó de las consideraciones deportivas tradicionales.

En esa oportunidad pidió a los jugadores reflexionar sobre la humildad y mostró un símbolo que suele portar en una de sus manos. Explicó que se trata de la última letra del alfabeto arameo y que representa una frase atribuida a Jesús: “El último será el primero”.

Según el mandatario, ese principio ha orientado tanto su vida política como su gestión de Gobierno, por lo que invitó a los integrantes del combinado nacional a mantener esa filosofía durante la competencia internacional.

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Con su más reciente publicación en X, Petro reiteró que aquel mensaje previo al Mundial fue el mismo que intentó transmitir después de la eliminación de Colombia y negó que sus palabras constituyeran una descalificación hacia los futbolistas.

En cambio, insistió en que su propósito era hacer una reflexión sobre el impacto que tienen la codicia, la solidaridad y las dinámicas económicas en el deporte de alto rendimiento, así como en la organización de las sociedades.