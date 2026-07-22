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Revelan el avance de la construcción del nuevo estadio de Bogotá a pocos meses de haber iniciado la obra: debe estar listo en el 2027

El nuevo escenario deportivo y cultural de la capital de Colombia debería estar listo para inaugurarse en el último trimestre del 2027

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Sencia, consorcio encargado de la construcción del nuevo estadio, completó las demoliciones y dio paso a las exploraciones para el nuevo estadio de Bogotá - crédito IDRD
Sencia, consorcio encargado de la construcción del nuevo estadio, completó las demoliciones y dio paso a las exploraciones para el nuevo estadio de Bogotá - crédito IDRD

El estadio El Campín de Bogotá reabrirá sus puertas al fútbol profesional colombiano este viernes 24 de julio de 2026, cuando comience el segundo semestre de la Liga BetPlay, mientras avanzan las obras del nuevo complejo en su entorno. Según el director del IDRD, Daniel García, la cancha ya está lista para recibir partidos pese a los trabajos a pocos metros del escenario actual.

La APP del complejo El Campín, a cargo de Sencia Bogotá, completó “las demoliciones principales y las exploraciones previstas”, afirmó García. En paralelo, indicó que “en el estadio actual, la grama recibió mantenimiento integral, con seguimiento del IDRD a través de la interventoría”.

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El primer equipo capitalino que actuará como local será Millonarios, que este sábado recibirá a Atlético Bucaramanga en El Campín, en su regreso a competencia oficial para el nuevo semestre. Independiente Santa Fe y el resto de clubes que utilicen el estadio también podrán mantener su localía.

El antiguo Palacio del Colesterol y las canchas de tenis de la Liga de Tenis de Bogotá fueron demolidas para dar paso al nuevo estadio de Bogotá - crédito Mauricio Gordillo

El plan del proyecto prevé que el estadio actual siga operando y no sea demolido por ahora, mientras se construye la nueva infraestructura al lado del recinto existente. “Los equipos bogotanos seguirán siendo prioridad en este escenario”, señaló García.

El plan prevé su entrega en diciembre de 2027, según el cronograma presentado. La intervención completa del complejo deportivo se proyecta para 2030.

El proyecto contempla la transformación integral del espacio para habilitarlo para espectáculos y sumar una oferta comercial. También incluye un auditorio que será sede permanente de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, con capacidad para al menos 2.000 personas.

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Dentro del complejo se prevé un hotel y un parqueadero con cerca de 3.000 cupos para vehículos.

Así será el nuevo estadio de Bogotá: techo retráctil y capacidad para más de 50.000 personas

El Campín
El nuevo estadio El Campín estará ubicado en la zona nororiental del complejo deportivo y cultural - crédito Sencia

Bogotá tendrá un nuevo estadio de más de 50.000 personas y El Campín será demolido, en una obra que comenzaría en marzo de 2026 y terminaría en diciembre de 2027 para entregar el escenario un año antes de lo que tomaría renovar el actual, según lo mostrado por el Consorcio a partir de la presentación hecha por la empresa Sencia el miércoles 6 de agosto, día del cumpleaños 487 de la capital.

El cronograma divulgado por la compañía fija el inicio de la construcción en marzo de 2026 y su finalización en diciembre de 2027. Durante ese periodo, el estadio Nemesio Camacho El Campín seguirá operando con normalidad, por lo que el fútbol y los otros eventos no se detendrán en la ciudad.

La decisión, de acuerdo con Sencia, consiste en levantar un nuevo escenario mientras el actual sigue en uso y demoler luego El Campín. La empresa sostuvo que ese esquema reduce en un año el plazo previsto frente a una renovación del estadio existente.

Así lucirá una de las entradas al nuevo estadio de Bogotá, el cual se ubicará en la zona que hoy se conoce como El Campincito y las canchas de la Liga de Tenis de Bogotá - crédito Sencia
Así lucirá una de las entradas al nuevo estadio de Bogotá, el cual se ubicará en la zona que hoy se conoce como El Campincito y las canchas de la Liga de Tenis de Bogotá - crédito Sencia

Entre las características anunciadas figura una grama híbrida similar a la utilizada en ligas como la Premier League, La Liga y la Bundesliga. El diseño también incluye la primera cubierta retráctil de gran escala en Colombia, integrada a una estación meteorológica con capacidad de predicción de tormentas para mantener la continuidad de los eventos bajo distintas condiciones climáticas.

Sencia indicó que el estadio se ajustará a estándares internacionales para clubes profesionales y competencias de escala mundial. El plan incorpora zonas mixtas, patios de maniobras, áreas auxiliares y capacidades logísticas pensadas para recibir grandes eventos futbolísticos y deportivos.

La empresa añadió que, por primera vez en Colombia, el 100 % de las sillas ofrecerá la isóptica recomendada por la FIFA. Ese criterio, según la presentación reseñada por la publicación, busca que incluso la entrada más económica tenga visibilidad plena y de calidad.

Los equipos de diseño estarán conformados por grupos internacionales junto con arquitectos e ingenieros colombianos.

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