Jhon Jáder Durán no fichó por el Galatasaray de Turquía por esta razón: “Se trataba de una préstamo gratuito”

Jhon Jáder Durán llegó al cuadro Lisboeta, en medio de un mercado de fichajes intenso, en el cual Galatasaray de Turquía buscó al colombiano- crédito Benfica

El futbolista colombiano Jhon Jader Durán no fichó por Galatasaray, debido a una diferencia económica con Al Nassr, club dueño de sus derechos: la operación se frustró porque el equipo saudí exigió 5 millones de euros por el préstamo, según informó el periodista Erinç Bilican, el 22 de julio de 2026.

El delantero jugará esta temporada en Benfica de la Primeira Liga de Portugal, cedido desde el club árabe.

Desde Turquía se informó sobre la condición por la cual llegaría el delantero colombiano al cuadro de Estambul-crédito @boysofheII/X

Bilican detalló que el acuerdo se perfilaba como un préstamo gratuito, con el pago de 5 millones de euros del salario del futbolista, además de una cláusula de rescisión unilateral pactada con el jugador.

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“La razón por la que el traspaso de Jhon Duran estuvo a punto de formalizarse fue esta. Estaba previsto como un préstamo gratuito. Al-Nassr no lo aceptó. También iban a pagar 5 millones de euros de su salario. Con Jhon Duran también se había acordado un rescisión unilateral. Si Al-Nassr no hubiera pedido 5 millones de euros por el préstamo, Jhon Duran habría sido transferido al Galatasaray”, dijeron.

El atacante, de 22 años, venía de un paso por Fenerbahce, donde permaneció seis meses y disputó 21 partidos entre liga y copas. En ese tramo, registró cinco goles y tres asistencias y ganó la Supercopa de Turquía tras vencer justamente a Galatasaray.

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Las primeras palabras de Jhon Jáder Durán tras ser nuevo jugador del Benfica

El delantero Jhon Durán fue presentado por Benfica y afirmó que llega con el objetivo de ganar títulos-crédito @SLBenfica/X

El delantero colombiano habló el 21 de julio de 2026 con los medios oficiales del club y dejó claro cuál será su enfoque en esta etapa.

“Estoy muy agradecido con Dios, como dije cuando llegué, estoy feliz. Sigo diciendo que es el club más grande de Portugal y estoy muy agradecido de estar aquí. Quiero darlo todo, quiero trabajar y ayudar al equipo”.

Durán también planteó qué espera de su paso por el equipo lisboeta y cómo imagina su aporte dentro del plantel. “Siempre me gusta esforzarme al máximo, pero tengo que trabajar duro para conseguirlo. Quiero aportar todo lo que tengo, así como ellos también pueden ayudarme. Tengo grandes expectativas puestas en esta estancia, quiero jugar bien, darlo todo y convertirme en campeón”.

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En lo que se refiere a los próximos retos deportivos, esta será la agenda que tendrá el cuadro de las “Águilas” (apodo por el cual es conocido el Benfica):

23 de julio de 2026 - Europa League: St. Gallen (Suiza) vs. Benfica (Portugal)

30 de julio de 2026 - Europa League: Benfica vs. St. Gallen (Suiza)

9 de agosto de 2026 - Liga de Portugal: Benfica vs. Académico Viseu

16 de agosto de 2026 - Liga de Portugal: Casa Pía vs. Benfica

23 de agosto de 2026 - Liga de Portugal: Moreirense vs. Benfica

30 de agosto de 2026 - Liga de Portugal: Benfica vs. Estoril

Durán ya está a disposición del entrenador Marco Silva en Benfica y podría debutar este jueves 23 de julio de 2026 ante St Gallen por los clasificatorios a la UEFA Europa League.

El paso por Benfica llega después de una carrera marcada por cambios de club y rendimiento irregular

El delantero tendrá su séptima participación en clubes a lo largo de su carrera-crédito Erdem Sahim/EFE-EPA

Jhon Durán nació el 13 de diciembre de 2003 en Medellín y se formó en Envigado. Debutó como profesional en 2019 con 15 años y ese mismo año marcó su primer gol: con 15 años y 263 días se convirtió en el segundo anotador más joven en la historia del campeonato colombiano, tras anotar ante Águilas Doradas.

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Su proyección lo llevó en 2021 al Chicago Fire FC de la MLS, al que se incorporó un año después. En el fútbol de Estados Unidos marcó 8 goles en 28 partidos, un registro que abrió la puerta de su llegada al Aston Villa en enero de 2023.

Durante sus primeros meses en Inglaterra sumó 12 partidos en la temporada 2022/23. Su primer gol con Aston Villa llegó en la segunda jornada de la Premier League 2023/24 frente al Everton, y después anotó contra Ajax en la Conference League, ante Manchester City y con un doblete frente a Liverpool, para cerrar esa campaña con 8 goles en 37 partidos.

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En la temporada siguiente repitió los 8 goles en solo 14 partidos y, hacia el final de 2024, enlazó una racha de cuatro encuentros consecutivos marcando hasta alcanzar 12 goles, su mejor registro hasta entonces. Ese rendimiento impulsó su salida al fútbol saudí.

El Al Nassr pagó 77 millones de euros por su fichaje, en una operación que se produjo mientras otros clubes europeos seguían su situación. En Arabia Saudita sumó 12 goles, 10 de ellos en apenas cinco partidos, y cerró la temporada 2024/25 con 24 tantos en 47 encuentros.

En la campaña 2025/26 volvió a Europa para jugar cedido en Fenerbahçe. Tres de sus primeros partidos con el club turco fueron justamente ante Benfica: uno en la Eusébio Cup y dos en la ronda clasificatoria para la fase de grupos de la Liga de Campeones, serie en la que el equipo portugués se impuso.

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Con el conjunto turco ganó la Supercopa de Turquía y marcó cinco goles en 21 partidos antes de pasar también a préstamo al Zenit de San Petersburgo para el cierre de la temporada 2025/26. En Rusia consiguió su primer título de liga, con un gol en seis partidos y otro en la Copa de Rusia.