Petro arremetió de nuevo contra el sindicato de la UNP: “Jamás debe arrodillarse a las mafias”

El pronunciamiento de Gustavo Petro fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito Cristian Bayona/Colprensa/@UNPColombia/X

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, pidió la judicialización inmediata de quienes buscan poner el dinero público al servicio de una “codicia mafiosa”, según escribió en dos publicaciones en X, en las que además ordenó mantener abierta la Unidad Nacional de Protección (UNP) tras las recientes protestas.

Tras esos mensajes, Petro reclamó que se judicialice a quienes, según afirmó, quieren someter recursos públicos a intereses mafiosos y a quien intente desproteger a personas amenazadas de muerte en Colombia. También dispuso que la Policía mantenga en funcionamiento la UNP y al servicio público.

En su primera publicación, el mandatario presentó el episodio como una confrontación entre el servicio público y las mafias.

“Un sindicato de trabajadores jamás debe arrodillarse a las mafias (sic)”, escribió.

Gustavo Petro reclamó que se judicialice a quienes, según afirmó, quieren someter recursos públicos a intereses mafiosos y a quien intente desproteger a personas amenazadas de muerte en Colombia - crédito @petrogustavo/X

Petro también sostuvo que pidió la judicialización inmediata de quienes quieren poner el dinero público, “el de todo el pueblo colombiano”, al servicio de esa codicia mafiosa. Según añadió, esas personas no dan valor a la vida de la gente amenazada de muerte en Colombia.

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“He solicitado la judicialización inmediata de quienes quieren poner el dinero público, del de todo el pueblo colombiano al servicio de la codicia mafiosa de quienes no les importa la vida de la gente amenazada de muerte en Colombia (sic)”, expresó Gustavo Petro

La orden de mantener abierta la UNP

En la segunda publicación, Gustavo Petro acusó a “falsos sindicalistas” de defender los negocios de las mafias. Según escribió, esas personas tratan de impedir que se proteja a quienes están amenazados de muerte por esas estructuras.

El mensaje también incluyó una instrucción dirigida a la Policía Nacional sobre la UNP. Petro ordenó que la entidad permanezca abierta y al servicio público, y que se judicialice a cualquiera que intente retirar protección a personas amenazadas de muerte en el país.

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“Así los falsos sindicalistas que defienden los negocios de las mafias tratan de impedir que se proteja a las personas amenazadas de muerte por las mafias. Con el garrote del Gury fascista La Policía tiene la orden de mantener la UNP abierta y al servicio público y de judicializar todo aquel que intente desproteger a los amenazados de muerte en Colombia (sic)”, aseveró Petro.

Gustavo Petro ordenó que la UNP permanezca abierta y al servicio público - crédito @petrogustavo/X

Pronunciamiento de la UNP

La Unidad Nacional de Protección (UNP) respondió a los reclamos presentados por su sindicato, que pide mejores condiciones laborales para sus trabajadores. La entidad aseguró que el proceso dirigido a formalizar los puestos de trabajo progresa conforme al cronograma establecido y que se está dando cumplimiento a las etapas previstas.

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El sindicato de las Uniones Temporales, integrado por quienes prestan servicios a la UNP, también participa en las protestas. Este grupo exige mayor claridad y transparencia en los procedimientos para seleccionar a los 6.000 escoltas y para la asignación de las nuevas vacantes que se abrirán próximamente.

Desde la UNP se informó que existen los recursos económicos necesarios para llevar adelante los cambios requeridos. Además, el flujo del presupuesto se encuentra garantizado, lo cual permite avanzar en el cumplimiento de los compromisos asumidos en materia laboral y responder a las necesidades de los empleados.

“En cumplimiento del Decreto 019 de 2026, mediante el cual fueron creados 6.870 nuevos empleos en la entidad, la UNP avanza en el proceso de provisión de dichos cargos conforme a lo establecido en la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1083 de 2015″, indicó la entidad a través de un comunicado.

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La UNP informó que trabaja en la provisión de los 6.870 empleos recientemente creados - crédito @UNPColombia/X

La UNP detalló que mientras la creación de plazas laborales corresponde a una etapa específica del proceso, actualmente la organización desarrolla la fase de encargos. Este mecanismo, previsto en las normas vigentes, permite la promoción y movilidad interna del personal de carrera para cubrir tanto funciones misionales como administrativas.

De acuerdo con la entidad, antes de que se puedan realizar los nombramientos en firme, es necesario concluir la fase de encargos y constatar que los postulantes cumplan con todos los requisitos legales para los diferentes cargos.

Por último, la UNP informó que, hasta el momento, no se ha efectuado ningún nombramiento en provisionalidad. La entidad aclaró que solo una vez finalizadas las etapas previas y verificada la legalidad de los aspirantes, se podrán realizar los respectivos nombramientos, cumpliendo con la normativa vigente.

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