Colombia

Petro arremetió de nuevo contra el sindicato de la UNP: “Jamás debe arrodillarse a las mafias”

El presidente saliente de Colombia reclamó responder ante posibles intentos de desproteger a víctimas de amenazas y afirmó que debe preservarse la función estatal de resguardo

Guardar
Google icon
Gustavo Petro - crédito Cristian Bayona/Colprensa/@UNPColombia/X
El pronunciamiento de Gustavo Petro fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito Cristian Bayona/Colprensa/@UNPColombia/X

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, pidió la judicialización inmediata de quienes buscan poner el dinero público al servicio de una “codicia mafiosa”, según escribió en dos publicaciones en X, en las que además ordenó mantener abierta la Unidad Nacional de Protección (UNP) tras las recientes protestas.

Tras esos mensajes, Petro reclamó que se judicialice a quienes, según afirmó, quieren someter recursos públicos a intereses mafiosos y a quien intente desproteger a personas amenazadas de muerte en Colombia. También dispuso que la Policía mantenga en funcionamiento la UNP y al servicio público.

En su primera publicación, el mandatario presentó el episodio como una confrontación entre el servicio público y las mafias.

“Un sindicato de trabajadores jamás debe arrodillarse a las mafias (sic)”, escribió.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro reclamó que se judicialice a quienes, según afirmó, quieren someter recursos públicos a intereses mafiosos y a quien intente desproteger a personas amenazadas de muerte en Colombia - crédito @petrogustavo/X

Petro también sostuvo que pidió la judicialización inmediata de quienes quieren poner el dinero público, “el de todo el pueblo colombiano”, al servicio de esa codicia mafiosa. Según añadió, esas personas no dan valor a la vida de la gente amenazada de muerte en Colombia.

PUBLICIDAD

He solicitado la judicialización inmediata de quienes quieren poner el dinero público, del de todo el pueblo colombiano al servicio de la codicia mafiosa de quienes no les importa la vida de la gente amenazada de muerte en Colombia (sic)”, expresó Gustavo Petro

La orden de mantener abierta la UNP

En la segunda publicación, Gustavo Petro acusó a “falsos sindicalistas” de defender los negocios de las mafias. Según escribió, esas personas tratan de impedir que se proteja a quienes están amenazados de muerte por esas estructuras.

El mensaje también incluyó una instrucción dirigida a la Policía Nacional sobre la UNP. Petro ordenó que la entidad permanezca abierta y al servicio público, y que se judicialice a cualquiera que intente retirar protección a personas amenazadas de muerte en el país.

PUBLICIDAD

“Así los falsos sindicalistas que defienden los negocios de las mafias tratan de impedir que se proteja a las personas amenazadas de muerte por las mafias. Con el garrote del Gury fascista La Policía tiene la orden de mantener la UNP abierta y al servicio público y de judicializar todo aquel que intente desproteger a los amenazados de muerte en Colombia (sic)”, aseveró Petro.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro ordenó que la UNP permanezca abierta y al servicio público - crédito @petrogustavo/X

Pronunciamiento de la UNP

La Unidad Nacional de Protección (UNP) respondió a los reclamos presentados por su sindicato, que pide mejores condiciones laborales para sus trabajadores. La entidad aseguró que el proceso dirigido a formalizar los puestos de trabajo progresa conforme al cronograma establecido y que se está dando cumplimiento a las etapas previstas.

El sindicato de las Uniones Temporales, integrado por quienes prestan servicios a la UNP, también participa en las protestas. Este grupo exige mayor claridad y transparencia en los procedimientos para seleccionar a los 6.000 escoltas y para la asignación de las nuevas vacantes que se abrirán próximamente.

Desde la UNP se informó que existen los recursos económicos necesarios para llevar adelante los cambios requeridos. Además, el flujo del presupuesto se encuentra garantizado, lo cual permite avanzar en el cumplimiento de los compromisos asumidos en materia laboral y responder a las necesidades de los empleados.

“En cumplimiento del Decreto 019 de 2026, mediante el cual fueron creados 6.870 nuevos empleos en la entidad, la UNP avanza en el proceso de provisión de dichos cargos conforme a lo establecido en la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1083 de 2015″, indicó la entidad a través de un comunicado.

UNP - crédito @UNPColombia/X
La UNP informó que trabaja en la provisión de los 6.870 empleos recientemente creados - crédito @UNPColombia/X

La UNP detalló que mientras la creación de plazas laborales corresponde a una etapa específica del proceso, actualmente la organización desarrolla la fase de encargos. Este mecanismo, previsto en las normas vigentes, permite la promoción y movilidad interna del personal de carrera para cubrir tanto funciones misionales como administrativas.

De acuerdo con la entidad, antes de que se puedan realizar los nombramientos en firme, es necesario concluir la fase de encargos y constatar que los postulantes cumplan con todos los requisitos legales para los diferentes cargos.

Por último, la UNP informó que, hasta el momento, no se ha efectuado ningún nombramiento en provisionalidad. La entidad aclaró que solo una vez finalizadas las etapas previas y verificada la legalidad de los aspirantes, se podrán realizar los respectivos nombramientos, cumpliendo con la normativa vigente.

Temas Relacionados

Gustavo PetroUNPJudicializaciónSindicatos UNPColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Reportan fuga masiva de presos en Popayán: reportan al menos un policía herido

Un amotinamiento en el centro de detención, ubicado en el casco urbano, permitió la evasión de un número aún no determinado de internos y activó un despliegue con apoyo de la Undmo y la Policía Nacional

Reportan fuga masiva de presos en Popayán: reportan al menos un policía herido

Iván Cepeda anunció un acto público en Barranquilla el 7 de agosto a la misma hora en que se posesione Abelardo de la Espriella: “Desobediencia civil”

El excandidato presidencial del Pacto Histórico indicó que el propósito es responder a los planteamientos que el presidente electo presente al inicio de su mandato

Iván Cepeda anunció un acto público en Barranquilla el 7 de agosto a la misma hora en que se posesione Abelardo de la Espriella: “Desobediencia civil”

Así cayó el narco colombiano ‘Viejo Palpatín’, señalado de enviar cargamentos de droga desde Perú al Mundial 2026 en Estados Unidos

El hoy detenido habría llegado al país incaico entre 2023 y 2024 debido a problemas que habría tenido en su país de origen y al parecer relacionadas con negocios ilícitos

Así cayó el narco colombiano ‘Viejo Palpatín’, señalado de enviar cargamentos de droga desde Perú al Mundial 2026 en Estados Unidos

Debate sobre el lugar de posesión de Abelardo de la Espriella avanza en el Senado: se discuten al menos tres proposiciones

El Legislativo debate este miércoles 22 de julio de 2026 varias iniciativas que buscan cambiar el escenario del acto del 7 de agosto, mientras otra bancada insiste en mantenerlo en la capital y evitar un precedente con las Fuerzas Armadas

Debate sobre el lugar de posesión de Abelardo de la Espriella avanza en el Senado: se discuten al menos tres proposiciones

Camila Osorio y Emiliana Arango fueron confirmadas en el cuadro principal del US Open: fechas, premios y posibles rivales

La mejor presentación de Osorio en el Grand Slam neoyorquino ha sido hasta segunda ronda; mientras que Arango debutó en este torneo apenas el año pasado ante la entonces #2 del mundo, Iga Swiatek

Camila Osorio y Emiliana Arango fueron confirmadas en el cuadro principal del US Open: fechas, premios y posibles rivales
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Este es el actor colombiano que brilla en ‘La Odisea’ de Christopher Nolan: la transformación es impresionante

Este es el actor colombiano que brilla en ‘La Odisea’ de Christopher Nolan: la transformación es impresionante

Homenaje a Yeison Jiménez en ‘Yo me llamo’: así despidieron al “aventurero” que había sido jurado del programa

Creador de contenido criticó a las mujeres que estudian y viajan y Valentina Taguado respondió fuerte: “¿Qué pasa con los hombres?”

Así quedó el rating de ‘Yo me llamo’ y ‘MasterChef Celebrity’ tras el estreno de la nueva programación de Caracol y RCN

El hijo de Cristina Hurtado volvió a conquistar las redes sociales: enseñó cómo preparar un choripán casero con su exitoso chimichurri

Deportes

Camila Osorio y Emiliana Arango fueron confirmadas en el cuadro principal del US Open: fechas, premios y posibles rivales

Camila Osorio y Emiliana Arango fueron confirmadas en el cuadro principal del US Open: fechas, premios y posibles rivales

Revelan el avance de la construcción del nuevo estadio de Bogotá a pocos meses de haber iniciado la obra: debe estar listo en el 2027

Estas son las posiciones de las figuras de la selección Colombia en el ranking de rendimiento individual del Mundial 2026, según FIFA

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay 2026 de hoy, 22 julio

EN VIVO - Independiente Medellín vs. Vasco da Gama: partido de ida en los ‘play-off’ de la Copa Sudamericana 2026