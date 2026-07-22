Cayeron tres presuntos miembros de una red urbana ligada a ataques con drones en Popayán: tendrían nexos con las disidencias de ‘Mordisco’

Las autoridades capturaron en Popayán a tres presuntos integrantes de una red urbana señalada de coordinar atentados con drones y de tener nexos con las disidencias de “Iván Mordisco” - crédito Gaula Militar Cauca

Las autoridades reportaron la captura de tres personas en Popayán, identificadas como presuntos integrantes de una red urbana acusada de coordinar atentados con drones y de tener nexos con las disidencias del grupo de “Iván Mordisco”.

El operativo se enfocó en varias zonas de la capital caucana y permitió la incautación de armamento, dispositivos tecnológicos y propaganda ilegal, según detalló el Ejército Nacional. La ofensiva de las autoridades se centró en los barrios Lomas de Comfacauca, Villa María, California, Asociación Las Monjas y Santa Inés, donde se realizaron allanamientos simultáneos en un contexto de la lucha contra las estructuras urbanas del Estado Mayor Central (EMC), una de las principales disidencias de las antiguas Farc.

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Durante la operación participaron tropas del Grupo de Caballería del Cauca, junto con el Batallón de Inteligencia Militar No. 3, la Sijín, el Goes, el CTI y bajo la dirección de la Fiscalía General de la Nación.

El operativo en Popayán incluyó allanamientos en varios barrios y se enmarcó en la ofensiva contra las estructuras urbanas del Estado Mayor Central en el Cauca - crédito Ejército Nacional

Entre los elementos incautados figuran dos granadas de gas lacrimógeno, cinco teléfonos celulares, dos drones con sus respectivos controles, dos motocicletas, cinco panfletos alusivos al EMC, dos placas de motocicleta, cuatro licencias de tránsito, dos jeringas, un estopín, dos lentes de visión y dos carretes de fibra óptica de cinco kilómetros cada uno.

Todos estos elementos fueron presentados como evidencia de la capacidad logística y tecnológica de la red desarticulada.

Identidades y roles: los acusados y su presunta función

Según la información recopilada por las autoridades, entre los capturados se encuentra Leonardo García Ramírez, conocido como alias Leo, considerado objetivo priorizado dentro de las operaciones en el Cauca. Las investigaciones sostienen que “Leo” ejercía como cabecilla de la estructura y se encargaba de desarrollar inteligencia criminal y organizar la logística necesaria para la ejecución de atentados en Popayán.

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Junto a él fue detenido Fabián Andrés Tulbo Ulcué, identificado como alias Maicol, que habría estado encargado del manejo de drones, explosivos y actividades de inteligencia delictiva. Las autoridades lo vinculan con el ataque con carro bomba ocurrido en diciembre de 2025 en Belén de los Andaquíes (Caquetá) y con los atentados ejecutados mediante drones contra el Cantón Militar José Hilario López en Popayán, el 25 de abril y el 17 de julio de 2026.

El Ejército Nacional informó que en la operación se incautaron armamento, dispositivos tecnológicos y propaganda ilegal atribuida al EMC - crédito Ejército Nacional

La tercera capturada, Yely Marcela Usnas, de 23 años, habría cumplido funciones de apoyo para la milicia urbana, encargándose de identificar objetivos estratégicos y recolectar información para la planeación de acciones terroristas. De acuerdo con la investigación, los tres conformaban un grupo con funciones especializadas, encargándose de obtener información, reconocer objetivos y coordinar ataques mediante explosivos, vehículos acondicionados y drones como plataformas para lanzar cargas explosivas.

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Acusaciones y proceso judicial

Los detenidos deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones y explosivos de uso privativo de las Fuerzas Militares y terrorismo. Desde la Fiscalía indicaron que la investigación sigue abierta y que los capturados serán presentados ante un juez de control de garantías en las próximas horas.

Ofensiva contra atentados con drones en el Cauca

La captura se da en medio de un clima de alerta por los recientes ataques cometidos mediante el uso de drones en el departamento del Cauca. En fechas recientes, la subestación policial de El Crucero de Pandiguando, municipio de El Tambo, fue blanco de más de 20 explosivos improvisados lanzados desde drones, sin dejar víctimas.

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La Fiscalía imputará a los capturados delitos de terrorismo, armas y explosivos, mientras el Cauca mantiene la alerta por los recientes ataques con drones contra la fuerza pública - crédito Ejército Nacional

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, declaró que las inversiones en sistemas técnicos permitieron frustrar, días atrás, un ataque similar contra el Cantón Militar de la Tercera División del Ejército en Popayán.

Guzmán subrayó la necesidad de que el Gobierno Nacional destine recursos para fortalecer la inteligencia, la contrainteligencia y la movilidad, con el objetivo de contrarrestar la creciente amenaza de los ataques a través de drones por parte de grupos armados ilegales.

“Es fundamental actualizar las capacidades tecnológicas para frenar los componentes tecnológicos de estos grupos, que buscan dañar la institucionalidad en el Cauca”, afirmó el mandatario.