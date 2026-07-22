Colombia

Ariel Ávila aseguró que el Gobierno de Abelardo de la Espriella buscaría saltarse el Congreso: “Como cualquier dictadorzuelo”

El congresista y analista político se refirió a declaraciones que hizo Germán Calderón España, director designado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Guardar
Google icon

El congresista y analista político Ariel Ávila aseguró que el presidente de la República no puede sustituir al Congreso - crédito @ArielAnaliza/X

El abogado y director designado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Germán Calderón España, se refirió a la manera como el presidente electo Abelardo de la Espriella podrá garantizar que sus decisiones e ideas se materialicen en Colombia. De acuerdo con una publicación que hizo en X, el presidente de la República está facultado para proferir decretos con fuerza material de ley.

Según precisó, la expedición de esos decretos sirve para que las leyes “se tornen efectivas en el terreno práctico o para posibilitar la debida ejecución de las mismas, mediante la precisión y puntualización de las circunstancias de tiempo, modo y lugar y de aquellos aspectos concretos que son indispensables para garantizar su cabal cumplimiento y ejecución”.

PUBLICIDAD

El abogado aclaró que, teniendo en cuenta la facultad de la que gozará el ahora mandatario electo, no será necesario que recurra al Congreso de la República para poner a andar sus propuestas. De acuerdo con su explicación, varias de sus ideas ya están materializadas en leyes. Entonces, su tarea se enfocaría en tumbar los decretos que expidió el Gobierno del presidente Gustavo Petro durante sus cuatro años de mandatario, a través de nuevos decretos.

Esto quiere decir que serán pocas las leyes que tendrán que tramitarse en el Congreso, porque ya casi todas las que se necesitan están configuradas y lo que se deberá hacer es derogar los Decretos del gobierno saliente que no encuadren en las políticas públicas que el nuevo gobierno implementará. Decreto se deroga con Decreto (sic)”, precisó

PUBLICIDAD

Germán Calderón España sostuvo que el Gobierno de Abelardo de la Espriella podrá desarrollar buena parte de su agenda mediante decretos reglamentarios, por lo que, a su juicio, serán pocas las leyes que deberán tramitarse en el Congreso - crédito Germán Calderón/X
Germán Calderón España sostuvo que el Gobierno de Abelardo de la Espriella podrá desarrollar buena parte de su agenda mediante decretos reglamentarios, por lo que, a su juicio, serán pocas las leyes que deberán tramitarse en el Congreso - crédito Germán Calderón/X

La crítica de Ariel Ávila a la explicación de Germán Calderón España

El congresista y analista político Ariel Ávila se pronunció al respecto a través de un video que publicó en sus redes sociales. En él, criticó la explicación que dio el abogado sobre los decretos que podría expedir Abelardo de la Espriella siendo mandatario de Colombia y lo que sería su limitada proposición de iniciativas en el Congreso de la República.

De acuerdo con el analista, las palabras de Calderón España pueden interpretarse como un anuncio de carácter dictatorial. “Lo que están anunciando es que se van a saltar el Congreso de la República. Como cualquier dictadorzuelo de una República bananera. Y lo está diciendo el que es el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado”, indicó.

El congresista recordó que, según la normativa colombiana y teniendo en cuenta la división de poderes, los únicos que legislan los integrantes de la Cámara de Representantes y del Senado de la República. Además, aclaró que el presidente de la República solo puede legislar en casos excepcionales, cuando el Congreso le otorgue facultades extraordinarias para ello.

El juzgado 32 Civil de Bogotá ordenó a Ariel Ávila pagar a Sergio Araújo Castro una indemnización de 15 millones de pesos - crédito Colprensa
Ariel Ávila recordó que el presidente puede legislar en casos excepcionales - crédito Colprensa

Un ejemplo de ese escenario sería cuando exista una conmoción interior o una emergencia económica. En Colombia, eso sucedió en el Gobierno del expresidente Iván Duque, que afrontó la pandemia por covid-19. “El presidente, por un decreto excepcional, puede tomar decisiones que las podía tomar el legislador. En ningún otro caso eso funciona (...). En ningún momento el presidente puede sustituir el Congreso”, detalló.

Ávila indicó que hay especulaciones sobre la presunta intención que tendría el presidente electo de decretar la emergencia económica en Colombia, como en su momento lo hizo el mandatario Gustavo Petro. Sin embargo, el analista no presentó pruebas que soporten esos rumores, pero advirtió que hará seguimiento a ellos, con el fin de determinar su veracidad.

Ariel Ávila aseguró que hay rumores que indican que De la Espriella querría decretar emergencia económica - crédito EFE/STR
Ariel Ávila aseguró que hay rumores que indican que De la Espriella querría decretar emergencia económica - crédito EFE/STR

“Esto que escribe este señor Germán Calderón España, se junta a una situación, rumores, donde el presidente dice que quiere decretar emergencia económica –el nuevo presidente Abelardo de la Espriella– decretar emergencia económica o decretar conmoción interior. Vamos a seguirle haciendo seguimiento a esto", aseguró el congresista.

Temas Relacionados

Ariel ÁvilaAbelardo de la EspriellaCongreso de la RepúblicaGermán Calderón EspañaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO ‘MasterChef Celebrity Colombia’: siga minuto a minuto todo lo que dejará el estreno de la octava temporada

El ‘reality’ de cocina hace su regreso a la televisión colombiana el martes 21 de julio con 24 participantes que aspiran a llevarse el premio mayor de la octava temporada

EN VIVO ‘MasterChef Celebrity Colombia’: siga minuto a minuto todo lo que dejará el estreno de la octava temporada

Luis Díaz y su temporada de desgaste con el Bayern Múnich y la selección Colombia: este fue el total de partidos

La cifra lo consolida como uno de los protagonistas más constantes del año en el fútbol europeo, detrás de otra estrella del conjunto alemán

Luis Díaz y su temporada de desgaste con el Bayern Múnich y la selección Colombia: este fue el total de partidos

Tribunal multó al director de Defensa Jurídica de la Andje por aparentes maniobras dilatorias en el caso pasaportes: esto es lo que debe pagar

El fallo, celebrado por Nicolás Dupont, director de la Fundación Dilo Colombia y demandante en el proceso, reiteró que la recusación intentó reabrir debates ya resueltos y se sustentó en afirmaciones sin respaldo objetivo

Tribunal multó al director de Defensa Jurídica de la Andje por aparentes maniobras dilatorias en el caso pasaportes: esto es lo que debe pagar

Ángela Benedetti reveló que una amiga de Verónica Alcocer, hoy notaria en Bogotá, estaría llevando el divorcio con Gustavo Petro

La hermana del ministro del Interior se pronunció sobre la separación del mandatario tras conocerse la venta de su casa en Chía y cuestionó la participación de la abogada cercana a la familia en el proceso legal

Ángela Benedetti reveló que una amiga de Verónica Alcocer, hoy notaria en Bogotá, estaría llevando el divorcio con Gustavo Petro

Lucas González analizó su primer partido como técnico de Atlético Nacional: reveló en cuáles posiciones faltan jugadores

El Verde Paisa ganó el duelo de ida por la Fase 1B de la Copa BetPlay 2026, con anotaciones de Yeicar Perlaza y Juan Manuel Zapata

Lucas González analizó su primer partido como técnico de Atlético Nacional: reveló en cuáles posiciones faltan jugadores
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO ‘MasterChef Celebrity Colombia’: siga minuto a minuto todo lo que dejará el estreno de la octava temporada

EN VIVO ‘MasterChef Celebrity Colombia’: siga minuto a minuto todo lo que dejará el estreno de la octava temporada

La respuesta de Altafulla sobre el embarazo de Karina García se viralizó por un detalle: habló de paz y bendiciones

‘Terminator 2′ volverá a las salas de cine de Colombia para celebrar 35 años de su estreno: todos los detalles

Lina Tejeiro aclaró los rumores sobre su amistad con Greeicy Rendón en medio de su embarazo: esto dijo

Jimmy Butler, a ritmo de J Balvin, compartió su experiencia acompañando a la selección Colombia en el Mundial 2026

Deportes

Lucas González analizó su primer partido como técnico de Atlético Nacional: reveló en cuáles posiciones faltan jugadores

Lucas González analizó su primer partido como técnico de Atlético Nacional: reveló en cuáles posiciones faltan jugadores

Juan Carlos Osorio volvió a ‘darle palo’ a la selección Colombia por el Mundial 2026: “No se dio el siguiente escalón”

João Félix pasó sus vacaciones en Colombia tras la eliminación de Portugal en el Mundial 2026: se encontró con James Rodríguez

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 21 de julio

Estos serían los rivales y las fechas de los próximos partidos de la selección Colombia en la fecha FIFA