Ariel Ávila aseguró que el Gobierno de Abelardo de la Espriella buscaría saltarse el Congreso: “Como cualquier dictadorzuelo”

El congresista y analista político Ariel Ávila aseguró que el presidente de la República no puede sustituir al Congreso - crédito @ArielAnaliza/X

El abogado y director designado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Germán Calderón España, se refirió a la manera como el presidente electo Abelardo de la Espriella podrá garantizar que sus decisiones e ideas se materialicen en Colombia. De acuerdo con una publicación que hizo en X, el presidente de la República está facultado para proferir decretos con fuerza material de ley.

Según precisó, la expedición de esos decretos sirve para que las leyes “se tornen efectivas en el terreno práctico o para posibilitar la debida ejecución de las mismas, mediante la precisión y puntualización de las circunstancias de tiempo, modo y lugar y de aquellos aspectos concretos que son indispensables para garantizar su cabal cumplimiento y ejecución”.

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El abogado aclaró que, teniendo en cuenta la facultad de la que gozará el ahora mandatario electo, no será necesario que recurra al Congreso de la República para poner a andar sus propuestas. De acuerdo con su explicación, varias de sus ideas ya están materializadas en leyes. Entonces, su tarea se enfocaría en tumbar los decretos que expidió el Gobierno del presidente Gustavo Petro durante sus cuatro años de mandatario, a través de nuevos decretos.

“Esto quiere decir que serán pocas las leyes que tendrán que tramitarse en el Congreso, porque ya casi todas las que se necesitan están configuradas y lo que se deberá hacer es derogar los Decretos del gobierno saliente que no encuadren en las políticas públicas que el nuevo gobierno implementará. Decreto se deroga con Decreto (sic)”, precisó

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Germán Calderón España sostuvo que el Gobierno de Abelardo de la Espriella podrá desarrollar buena parte de su agenda mediante decretos reglamentarios, por lo que, a su juicio, serán pocas las leyes que deberán tramitarse en el Congreso - crédito Germán Calderón/X

La crítica de Ariel Ávila a la explicación de Germán Calderón España

El congresista y analista político Ariel Ávila se pronunció al respecto a través de un video que publicó en sus redes sociales. En él, criticó la explicación que dio el abogado sobre los decretos que podría expedir Abelardo de la Espriella siendo mandatario de Colombia y lo que sería su limitada proposición de iniciativas en el Congreso de la República.

De acuerdo con el analista, las palabras de Calderón España pueden interpretarse como un anuncio de carácter dictatorial. “Lo que están anunciando es que se van a saltar el Congreso de la República. Como cualquier dictadorzuelo de una República bananera. Y lo está diciendo el que es el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado”, indicó.

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El congresista recordó que, según la normativa colombiana y teniendo en cuenta la división de poderes, los únicos que legislan los integrantes de la Cámara de Representantes y del Senado de la República. Además, aclaró que el presidente de la República solo puede legislar en casos excepcionales, cuando el Congreso le otorgue facultades extraordinarias para ello.

Ariel Ávila recordó que el presidente puede legislar en casos excepcionales - crédito Colprensa

Un ejemplo de ese escenario sería cuando exista una conmoción interior o una emergencia económica. En Colombia, eso sucedió en el Gobierno del expresidente Iván Duque, que afrontó la pandemia por covid-19. “El presidente, por un decreto excepcional, puede tomar decisiones que las podía tomar el legislador. En ningún otro caso eso funciona (...). En ningún momento el presidente puede sustituir el Congreso”, detalló.

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Ávila indicó que hay especulaciones sobre la presunta intención que tendría el presidente electo de decretar la emergencia económica en Colombia, como en su momento lo hizo el mandatario Gustavo Petro. Sin embargo, el analista no presentó pruebas que soporten esos rumores, pero advirtió que hará seguimiento a ellos, con el fin de determinar su veracidad.

Ariel Ávila aseguró que hay rumores que indican que De la Espriella querría decretar emergencia económica - crédito EFE/STR

“Esto que escribe este señor Germán Calderón España, se junta a una situación, rumores, donde el presidente dice que quiere decretar emergencia económica –el nuevo presidente Abelardo de la Espriella– decretar emergencia económica o decretar conmoción interior. Vamos a seguirle haciendo seguimiento a esto", aseguró el congresista.

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