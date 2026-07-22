Petro ordenó destinar $4 billones para enfrentar la sequía y evitar una crisis energética, pero advirtió: “Ojo con la corrupción”

El presidente Gustavo Petro criticó duramente el modelo económico global basado en combustibles fósiles, al que acusa de destruir el planeta - crédito @infopresidencia/X

El presidente Gustavo Petro confirmó modificaciones en el Presupuesto General de la Nación (PGN) para destinar $4 billones a la atención y mitigación del fenómeno de El Niño. La decisión se anunció durante la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo del martes 21 de julio, con el fin de priorizar recursos financieros frente a los impactos climáticos esperados en el país.

Los recursos económicos provendrán de partidas presupuestales de vigencias futuras del Ministerio de Hacienda que no se ejecutaron en otros proyectos, según explicó el mandatario ante su gabinete.

Estos fondos se transferirán a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) para reforzar la infraestructura energética y garantizar la continuidad del servicio eléctrico durante la temporada seca.

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Durante su intervención por videoconferencia en la reunión ministerial, el jefe de Estado expuso la urgencia de reasignar los rubros económicos estatales hacia las necesidades inmediatas de abastecimiento y protección ciudadana.

Los recursos serán trasladados a la Ungrd con el objetivo de fortalecer la respuesta del Estado ante una eventual temporada de sequía - crédito Ovidio González/Presidencia

“Lo que queremos es cambiar el presupuesto, llevar el dinero a donde se necesita hoy, con urgencia. Hoy, no mañana. Hoy. Billones de pesos. He pedido que los cuatro billones de pesos que el Ministerio de Hacienda, en vigencias futuras, no colocó para el programa Colombia Solar —que es, para mí, esencial para mitigar los efectos de El Niño en términos de energía eléctrica— se lleven a la Ungrd”, sostuvo Petro.

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El mandatario explicó que la meta de esta reasignación presupuestal es fortalecer la capacidad operativa de la entidad gestora del riesgo para los momentos de mayor sequía en el territorio nacional.

Estrategia de transición energética frente a la sequía

De acuerdo con el propio mandatario, lo que buscaría sería contrarrestar la posible disminución en los niveles de los embalses y la consecuente reducción en la generación de energía hidroeléctrica mediante la instalación acelerada de soluciones solares.

“Tengamos ocho billones en Gecelca (empresa de energía del Caribe). Ojo con la corrupción. Ocho billones para atender, desde el punto de vista energético, la posible caída del agua como generadora de energía eléctrica en Colombia para los meses de diciembre, febrero y marzo del año entrante. No es con más gas, es con más paneles solares, porque lo que va a haber es sol, y mucho sol, en todo el territorio de Colombia”, afirmó el presidente.

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El mandatario planteó que la estrategia energética debe enfocarse en la expansión de la energía solar y no en aumentar el uso de gas para enfrentar la reducción de la generación hidroeléctrica - crédito VisualesIA

La instrucción impartida al gabinete ministerial establece que la respuesta a la coyuntura climática no dependerá del incremento en la quema de combustibles fósiles, sino del aprovechamiento de la radiación solar durante los meses críticos.

En el desarrollo del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo, el mandatario centró sus palabras en la llegada del fenómeno de El Niño -cambio climático temporal que calienta las aguas del océano Pacífico y provoca menos lluvias, más sequías y aumento de temperaturas en varias regiones- dentro de las dinámicas del cambio climático global y fijó las prioridades de atención de su administración.

“Escala de prioridades de estos últimos quince días. Primero, la vida humana en Colombia. ¿Y qué tareas tenemos que afrontar en concreto? Previendo, afrontando lo que los ricos más ricos del mundo nos están ensuciando a nuestra tierra colombiana, destruyéndola, quitándole el agua, por su codicia de consumir tanto petróleo y carbón como nadie hace en cualquier parte del mundo”, señaló el jefe de Estado.

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El presidente advirtió sobre la necesidad de vigilar el manejo de los recursos destinados a la respuesta energética y pidió evitar posibles actos de corrupción - crédito Ovidio González/Presidencia

El presidente Gustavo Petro agregó que el modelo de producción actual genera presiones ambientales sobre los recursos naturales de la nación y reiteró la necesidad de implementar medidas de adaptación inmediata.

Por lo que puntualizó ante las pantallas: “Este es el tema del factor económico, que es la causa humana, un modo de producción que nos lleva a morir. Ya no nos lleva a vivir como antes, mejor, sino que nos lleva es a morir y, por tanto, hay que superarlo si queremos vivir en Colombia y en la Tierra”.