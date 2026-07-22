Ángela Benedetti reveló que una amiga de Verónica Alcocer, hoy notaria en Bogotá, estaría llevando el divorcio con Gustavo Petro

Ángela Benedetti reveló detalles del divorció entre Gustavo Petro y Verónica Alcocer, sobre todo con su patrimonio - crédito @Veronicalcocerg/X - Presidencia - Angela Benedetti/Facebook

Ángela Benedetti llamó la atención al afirmar que el proceso de divorcio entre el presidente Gustavo Petro y Verónica Alcocer está a cargo de la abogada Adriana Mejía, actual Notaria 35 de Bogotá y amiga de la primera dama.

Según la exactivista de la campaña presidencial de Petro, que ahora es una de sus mayores opositoras, este trámite legal coincide con la puesta en venta de la vivienda familiar del mandatario ubicada en el municipio de Chía, Cundinamarca.

Las declaraciones de Ángela Benedetti, hermana del saliente ministro del Interior, Armando Benedetti, surgieron tras conocerse que la propiedad donde vivió el jefe de Estado antes de asumir el mandato en 2022 ingresó al mercado inmobiliario.

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Aunque Gustavo Petro afirmó públicamente que la separación sentimental se produjo hace cerca de dos años, el proceso legal relacionado con esa ruptura continuaría en trámite.

El presidente Gustavo Petro reconoció que su separación sentimental con Verónica Alcocer ocurrió hace cerca de dos años - crédito @Veronicalcocerg/X

Según el propio mandatario, durante su discurso durante la instalación del Congreso, el 20 de julio de 2026, hizo referencia a este escenario al señalar que, una vez termine su periodo presidencial, conservaría únicamente la mitad de la casa.

"Yo entré (a la Presidencia) con una casa como patrimonio y ahora salgo con media, para que sepan (por su separación con Verónica Alcocer), gajes de la política, de la vida y del amor; ya nos pasa a muchos”, dijo el mandatario ante los congresistas.

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Las polémicas declaraciones de Ángela Benedetti

A través de su cuenta en la red social X, Ángela Benedetti se refirió a la publicación del portal Las2Orillas sobre la venta del inmueble campestre y vinculó esta decisión patrimonial con la amiga de Verónica Alcocer.

“Lo que pasa es que Vero y Gus se están divorciando. Supongo que por eso está en venta la casa. El divorcio lo está tramitando la abogada Adriana Mejía, a quien le acaban de entregar tal vez, la mejor Notaría de Bogotá (sic)”, posteó la hermana del ministro.

Las declaraciones de Ángela Benedetti generaron cuestionamientos sobre la cercanía entre Adriana Mejía y el círculo familiar de Verónica Alcocer - crédito @AngelaBenedet/X

Ángela Benedetti, que formó parte del equipo de campaña de Gustavo Petro en 2022 y posteriormente tomó distancia del Gobierno nacional, cuestionó la relación entre el nombramiento de la jurista en el cargo notarial y la cercanía que mantiene con el círculo familiar del presidente.

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Y es que, de acuerdo con el portal en mención, la residencia ubicada en la urbanización campestre Santa Ana II, en el municipio de Chía, sirvió como domicilio principal de la familia Petro Alcocer antes del traslado a la Casa de Nariño. La edificación de más de 250 metros cuadrados cuenta con zonas verdes y acabados de arquitectura tradicional.

La vivienda posee un avalúo fiscal cercano a los $600 millones según la última declaración de bienes presentada por el presidente, además de mantener una hipoteca con la entidad bancaria Colpatria.

Se conció que la vivienda familiar de Petro y Alcocer, ubicada en Chía, Cundinamarca, fue puesta en venta - crédito @realmalpa4ever/X

En el mercado inmobiliario del sector, inmuebles con características similares cotizan entre los $1.800 millones y los $3.650 millones. Aunque la propiedad se utilizó durante los primeros meses del mandato como espacio alterno de residencia, el bien entró en proceso de venta sin que la Presidencia de la República haya emitido un comunicado oficial sobre la transacción patrimonial, de acuerdo con el portal.

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La polémica trayectoria de la amiga de Verónica Alcocer

La abogada Adriana María Mejía se desempeña desde abril de 2026 como Notaria 35 de Bogotá, pero lo que llama la atención es que en el plano público, la litigante es reconocida por su amistad con Verónica Alcocer, relación que le llevó a coordinar la agenda cultural de Gustavo Petro durante las jornadas de posesión presidencial en agosto de 2022.

Ángela Benedetti aseguró que el proceso de divorcio entre Gustavo Petro y Verónica Alcocer estaría siendo adelantado por la abogada Adriana Mejía, actual Notaria 35 de Bogotá y cercana a la primera dama - crédito @ammejiaaguado/X

Curiosamente, Mejía representó a la familia Petro en los trámites correspondientes para que el mandatario otorgara la paternidad formal a Nicolás Alcocer, hijo de la primera dama. Tras estos antecedentes en el ejercicio de su profesión con el núcleo presidencial, la jurista asumió la titularidad del despacho notarial en la capital del país; de allí la crítica de la hermana del ministro del Interior.

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