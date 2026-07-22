Colombia

Ángela Benedetti reveló que una amiga de Verónica Alcocer, hoy notaria en Bogotá, estaría llevando el divorcio con Gustavo Petro

La hermana del ministro del Interior se pronunció sobre la separación del mandatario tras conocerse la venta de su casa en Chía y cuestionó la participación de la abogada cercana a la familia en el proceso legal

Guardar
Google icon
Ángela Benedetti reveló detalles del divorció entre Gustavo Petro y Verónica Alcocer, sobre todo con su patrimonio - crédito @Veronicalcocerg/X - Presidencia - Angela Benedetti/Facebook
Ángela Benedetti reveló detalles del divorció entre Gustavo Petro y Verónica Alcocer, sobre todo con su patrimonio - crédito @Veronicalcocerg/X - Presidencia - Angela Benedetti/Facebook

Ángela Benedetti llamó la atención al afirmar que el proceso de divorcio entre el presidente Gustavo Petro y Verónica Alcocer está a cargo de la abogada Adriana Mejía, actual Notaria 35 de Bogotá y amiga de la primera dama.

Según la exactivista de la campaña presidencial de Petro, que ahora es una de sus mayores opositoras, este trámite legal coincide con la puesta en venta de la vivienda familiar del mandatario ubicada en el municipio de Chía, Cundinamarca.

Las declaraciones de Ángela Benedetti, hermana del saliente ministro del Interior, Armando Benedetti, surgieron tras conocerse que la propiedad donde vivió el jefe de Estado antes de asumir el mandato en 2022 ingresó al mercado inmobiliario.

PUBLICIDAD

Aunque Gustavo Petro afirmó públicamente que la separación sentimental se produjo hace cerca de dos años, el proceso legal relacionado con esa ruptura continuaría en trámite.

El presidente Gustavo Petro publicó una historia en Instagram para felicitar a Verónica Alcocer por su cumpleaños 49, pero no dejó contentos a los internautas - crédito @Veronicalcocerg/X
El presidente Gustavo Petro reconoció que su separación sentimental con Verónica Alcocer ocurrió hace cerca de dos años - crédito @Veronicalcocerg/X

Según el propio mandatario, durante su discurso durante la instalación del Congreso, el 20 de julio de 2026, hizo referencia a este escenario al señalar que, una vez termine su periodo presidencial, conservaría únicamente la mitad de la casa.

"Yo entré (a la Presidencia) con una casa como patrimonio y ahora salgo con media, para que sepan (por su separación con Verónica Alcocer), gajes de la política, de la vida y del amor; ya nos pasa a muchos”, dijo el mandatario ante los congresistas.

PUBLICIDAD

Las polémicas declaraciones de Ángela Benedetti

A través de su cuenta en la red social X, Ángela Benedetti se refirió a la publicación del portal Las2Orillas sobre la venta del inmueble campestre y vinculó esta decisión patrimonial con la amiga de Verónica Alcocer.

“Lo que pasa es que Vero y Gus se están divorciando. Supongo que por eso está en venta la casa. El divorcio lo está tramitando la abogada Adriana Mejía, a quien le acaban de entregar tal vez, la mejor Notaría de Bogotá (sic)”, posteó la hermana del ministro.

Las declaraciones de Ángela Benedetti generaron cuestionamientos sobre la cercanía entre Adriana Mejía y el círculo familiar de Verónica Alcocer - crédito @AngelaBenedet/X
Las declaraciones de Ángela Benedetti generaron cuestionamientos sobre la cercanía entre Adriana Mejía y el círculo familiar de Verónica Alcocer - crédito @AngelaBenedet/X

Ángela Benedetti, que formó parte del equipo de campaña de Gustavo Petro en 2022 y posteriormente tomó distancia del Gobierno nacional, cuestionó la relación entre el nombramiento de la jurista en el cargo notarial y la cercanía que mantiene con el círculo familiar del presidente.

Y es que, de acuerdo con el portal en mención, la residencia ubicada en la urbanización campestre Santa Ana II, en el municipio de Chía, sirvió como domicilio principal de la familia Petro Alcocer antes del traslado a la Casa de Nariño. La edificación de más de 250 metros cuadrados cuenta con zonas verdes y acabados de arquitectura tradicional.

La vivienda posee un avalúo fiscal cercano a los $600 millones según la última declaración de bienes presentada por el presidente, además de mantener una hipoteca con la entidad bancaria Colpatria.

Esta es la residencia de Gustavo Petro, en el municipio de Chía - crédito @realmalpa4ever/X
Se conció que la vivienda familiar de Petro y Alcocer, ubicada en Chía, Cundinamarca, fue puesta en venta - crédito @realmalpa4ever/X

En el mercado inmobiliario del sector, inmuebles con características similares cotizan entre los $1.800 millones y los $3.650 millones. Aunque la propiedad se utilizó durante los primeros meses del mandato como espacio alterno de residencia, el bien entró en proceso de venta sin que la Presidencia de la República haya emitido un comunicado oficial sobre la transacción patrimonial, de acuerdo con el portal.

La polémica trayectoria de la amiga de Verónica Alcocer

La abogada Adriana María Mejía se desempeña desde abril de 2026 como Notaria 35 de Bogotá, pero lo que llama la atención es que en el plano público, la litigante es reconocida por su amistad con Verónica Alcocer, relación que le llevó a coordinar la agenda cultural de Gustavo Petro durante las jornadas de posesión presidencial en agosto de 2022.

Ángela Benedetti aseguró que el proceso de divorcio entre Gustavo Petro y Verónica Alcocer estaría siendo adelantado por la abogada Adriana Mejía, actual Notaria 35 de Bogotá y cercana a la primera dama - crédito @ammejiaaguado/X
Ángela Benedetti aseguró que el proceso de divorcio entre Gustavo Petro y Verónica Alcocer estaría siendo adelantado por la abogada Adriana Mejía, actual Notaria 35 de Bogotá y cercana a la primera dama - crédito @ammejiaaguado/X

Curiosamente, Mejía representó a la familia Petro en los trámites correspondientes para que el mandatario otorgara la paternidad formal a Nicolás Alcocer, hijo de la primera dama. Tras estos antecedentes en el ejercicio de su profesión con el núcleo presidencial, la jurista asumió la titularidad del despacho notarial en la capital del país; de allí la crítica de la hermana del ministro del Interior.

Temas Relacionados

Ángela BenedettiHermana de Armando BenedettiGustavo PetroVerónica AlcocerAdriana María MejíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO ‘MasterChef Celebrity Colombia’: siga minuto a minuto todo lo que dejará el estreno de la octava temporada

El ‘reality’ de cocina hace su regreso a la televisión colombiana el martes 21 de julio con 24 participantes que aspiran a llevarse el premio mayor de la octava temporada

EN VIVO ‘MasterChef Celebrity Colombia’: siga minuto a minuto todo lo que dejará el estreno de la octava temporada

Luis Díaz y su temporada de desgaste con el Bayern Múnich y la selección Colombia: este fue el total de partidos

La cifra lo consolida como uno de los protagonistas más constantes del año en el fútbol europeo, detrás de otra estrella del conjunto alemán

Luis Díaz y su temporada de desgaste con el Bayern Múnich y la selección Colombia: este fue el total de partidos

Tribunal multó al director de Defensa Jurídica de la Andje por aparentes maniobras dilatorias en el caso pasaportes: esto es lo que debe pagar

El fallo, celebrado por Nicolás Dupont, director de la Fundación Dilo Colombia y demandante en el proceso, reiteró que la recusación intentó reabrir debates ya resueltos y se sustentó en afirmaciones sin respaldo objetivo

Tribunal multó al director de Defensa Jurídica de la Andje por aparentes maniobras dilatorias en el caso pasaportes: esto es lo que debe pagar

Ariel Ávila aseguró que el Gobierno de Abelardo de la Espriella buscaría saltarse el Congreso: “Como cualquier dictadorzuelo”

El congresista y analista político se refirió a declaraciones que hizo Germán Calderón España, director designado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Ariel Ávila aseguró que el Gobierno de Abelardo de la Espriella buscaría saltarse el Congreso: “Como cualquier dictadorzuelo”

Lucas González analizó su primer partido como técnico de Atlético Nacional: reveló en cuáles posiciones faltan jugadores

El Verde Paisa ganó el duelo de ida por la Fase 1B de la Copa BetPlay 2026, con anotaciones de Yeicar Perlaza y Juan Manuel Zapata

Lucas González analizó su primer partido como técnico de Atlético Nacional: reveló en cuáles posiciones faltan jugadores
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO ‘MasterChef Celebrity Colombia’: siga minuto a minuto todo lo que dejará el estreno de la octava temporada

EN VIVO ‘MasterChef Celebrity Colombia’: siga minuto a minuto todo lo que dejará el estreno de la octava temporada

La respuesta de Altafulla sobre el embarazo de Karina García se viralizó por un detalle: habló de paz y bendiciones

‘Terminator 2′ volverá a las salas de cine de Colombia para celebrar 35 años de su estreno: todos los detalles

Lina Tejeiro aclaró los rumores sobre su amistad con Greeicy Rendón en medio de su embarazo: esto dijo

Jimmy Butler, a ritmo de J Balvin, compartió su experiencia acompañando a la selección Colombia en el Mundial 2026

Deportes

James Rodríguez iguala el fracaso con Rayo Vallecano: estos fueron sus números con el Minnesota United

James Rodríguez iguala el fracaso con Rayo Vallecano: estos fueron sus números con el Minnesota United

Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay del 21 de julio

Luis Díaz y su temporada de desgaste con el Bayern Múnich y la selección Colombia: este fue el total de partidos

Lucas González analizó su primer partido como técnico de Atlético Nacional: reveló en cuáles posiciones faltan jugadores

Juan Carlos Osorio volvió a ‘darle palo’ a la selección Colombia por el Mundial 2026: “No se dio el siguiente escalón”