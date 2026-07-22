Abelardo de la Espriella ya genera confianza internacional: mercados empiezan a apostar a favor de Colombia, pero le ponen condiciones

Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia de Colombia y expertos aseguran que tendrá que proponer una reforma tributaria de $30 billones - crédito Jaime Saldarriaga / Reuters

El riesgo país es un indicador que evalúa la posibilidad de que un país incumpla el pago de su deuda externa. Su valor expresa el nivel de confianza de los inversores extranjeros en la situación económica, política y social del país. Un valor elevado implica mayores costos de financiamiento tanto para el Estado como para las compañías nacionales. A mitad de julio se conoció que el riesgo país de Colombia volvió a niveles que no se registraban desde 2021 ante la caída de los seguros contra impago de deuda soberana a cinco años, que llegaron a cerca de 400 puntos básicos (pb) a finales de 2022 y bajaron a un rango reciente de 141 pb y 144 pb, según el Grupo Cibest (Bancolombia).

La baja responde a expectativas de ajuste fiscal, a un cambio en la percepción sobre el próximo gobierno de Abelardo de la Espriella y a la entrada de capitales hacia activos locales. El descenso reduce el costo relativo de financiación del Estado, impulsa la compra de títulos de deuda pública (TES), fortalece el peso y mejora la valoración de los activos colombianos, aunque no alcanza por sí solo para hablar de una mejora en la calificación soberana.

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La percepción de riesgo de Colombia en los mercados internacionales mejoró en las últimas semanas, medida a través de los credit default swaps (CDS) o seguros contra el impacto a cinco años. Después de tocar un pico de 232 pb en marzo, el indicador cerró en 141 pb el viernes 17 de julio, según datos de Bloomberg.

El déficit fiscal de Colombia superaría el 6% al cierre de 2026, según expertos - crédito Colprensa

Eso equivale a una caída de 91 pb entre enero y julio. En otro corte temporal, el CDS se ubicó en 144 pb, un nivel que no se registraba desde mayo de 2021, mientras que el registro de 141 pb devolvió al indicador a niveles no vistos desde septiembre de 2021.

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Como se recordará, el país perdió el grado de inversión en 2021, cuando empezaron los recortes en su nota soberana. Desde entonces, el CDS a cinco años promedió 216 pb, por encima de los 134 pb que mantuvo entre 2011 y 2021, periodo en el que Colombia tenía calificación BBB-.

Sobre la situación, el gerente de Investigaciones Económicas de Davivienda Corredores, Germán Cristancho, dijo, por medio de X, que la prima de riesgo de Colombia se redujo con fuerza en los últimos dos meses y ahora está más cerca de los niveles de la etapa en que el país tenía grado de inversión. También señaló que, al comparar la prima de riesgo de Colombia frente a Brasil y México, frente a mayo tuvo reducciones de 76 pb y 72 pb, respectivamente.

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Cristancho explicó que parte de ese movimiento se debe a las expectativas fiscales.

“De hecho, si se toma como referencia el CDS a cinco años de Colombia, hoy se ubica en 144 pb, inferior al promedio de 216 pb que ha mantenido desde mayo de 2021 (cuando el país perdió la calificación de grado de inversión por parte de S&P) y, llama la atención, que se ubica cerca de los 134 pb que fue la prima de riesgo promedio entre 2011 y 2021 cuando el país fue Grado de Inversión (BBB-)”, precisó el experto.

Germán Cristancho, gerente de Investigaciones Económicas de Davivienda, dijo que las expectativas de un plan de ajuste fiscal han tenido efecto inmediato en la reducción del costo relativo del país - crédito @GermanCristancho/X

Añadió una comparación con Brasil. “Aunque la prima de riesgo de Colombia se ubique por encima de la de Brasil (BB), que no es grado de inversión, es clave tener en cuenta que los mercados financieros están incorporando mejoras en el perfil de riesgo de este país también”, aclaró.

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Cómo se traduce la caída del riesgo en deuda, TES y tipo de cambio

Grupo Cibest explicó que una caída del CDS implica que el mercado cobra una prima menor por asegurar la deuda del país. “Cuando el CDS disminuye, significa que el mercado está cobrando una prima menor por asegurar la deuda del país, lo que refleja una percepción de menor riesgo de crédito y, por lo tanto, una mayor confianza en la capacidad de pago futura del gobierno”, explicaron expertos a Valora Analitik.

Dicha mejora se traduce en un alivio para las finanzas públicas. También reduce el costo relativo de financiación para la Nación, con efectos sobre una menor emisión de deuda pública o la obtención de créditos.

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Según la entidad, el mejor clima para los activos colombianos también atrajo recursos del exterior. En el primer semestre del año, inversionistas extranjeros compraron cerca de $23 billones en títulos de deuda pública (TES), según indicó el economista del Banco de Bogotá, Alejandro Rojas al medio.

Ese flujo de dólares se sumó a las altas tasas de interés del Banco de la República, hoy en 12%, y a la expectativa de que lleguen a 12,50% a final de mes. El resultado ha sido un fortalecimiento del peso colombiano y uno de los mejores desempeños cambiarios de la región.

El 21 de julio de 2026, el Ministerio de Hacienda subastó TES de corto plazo con corte de 12,888% - crédito Ministerio de Hacienda

La caída del riesgo también se reflejó en una valorización de los activos locales y en menores tasas para los TES en varios vencimientos. En los títulos de corto plazo, las tasas bajaron 100 pb desde finales de mayo y ahora se ubican en 12,8%, aunque el texto fuente aclara que ese nivel sigue alto frente a su comportamiento histórico.

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Qué falta para que la mejora del riesgo país se consolide

La mejora en la percepción de riesgo convive con advertencias sobre el frente fiscal. El Consejo Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) discrepó del escenario planteado por el Ministerio de Hacienda en el marco fiscal de mediano plazo. Mientras la cartera proyecta un déficit de 5,3% del PIB al cierre del año, el Comité estima que llegaría a 7,4%. El Carf también sostuvo que el país debe hacer un ajuste de entre 4% y 5% del PIB, uno de los mayores retos para el gobierno electo.

Los analistas coinciden en que el mercado ya incorporó buena parte de las expectativas positivas. La continuidad de esta tendencia dependerá de que el próximo gobierno concrete un ajuste fiscal creíble, mantenga disciplina en las finanzas públicas y logre que la inflación vuelva al rango meta del banco central.

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Grupo Cibest anticipó episodios de volatilidad en el comportamiento del CDS. La firma considera que la mejora reciente acerca a Colombia a un nivel más acorde con su calificación actual de BB, pero todavía no refleja escenarios propios de un emisor con grado de inversión.