Senado aprueba debate de control por el llamado “voto fusil”: Gobierno Petro y Registraduría tendrán que responder

El llamado “voto fusil” llegó al Senado luego de que congresistas solicitaran explicaciones sobre denuncias de supuesta intimidación armada en territorios afectados por el conflicto - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La plenaria del Senado de la República aprobó una proposición presentada por el senador Héctor Olimpo Espinosa, del Partido Liberal, para citar a un debate de control político al Gobierno saliente de Gustavo Petro, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la fuerza pública.

La citación busca investigar las denuncias sobre la ocurrencia del denominado “voto fusil” en diversas regiones del país durante las elecciones presidenciales de 2026, supuestamente a favor de Iván Cepeda, donde resultó electo el presidente Abelardo de la Espriella.

La expresión “voto fusil” hace referencia a la presunta coerción o intimidación ejercida por grupos armados al margen de la ley, como disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, sobre los habitantes de zonas de conflicto para orientar la votación hacia un sector político específico; en este caso señala el conservadurismo que fue hacia la izquierda.

PUBLICIDAD

El senador Héctor Olimpo Espinosa presentó cifras de la Registraduría para sustentar la solicitud de debate - crédito Héctor Olimpo/Facebook

Los hallazgos presentados en la plenaria

Durante la sesión del Congreso, el senador Olimpo presentó un análisis realizado a partir de las cifras oficiales publicadas por la Registraduría sobre los resultados de la segunda vuelta presidencial en 115.000 mesas de votación distribuidas en todo el territorio nacional.

Según los datos mostrados por el congresista, se detectó una concentración atípica de sufragios en favor del candidato Iván Cepeda en determinadas zonas con presencia de organizaciones ilegales, en comparación con los resultados obtenidos por Abelardo de la Espriella.

“Estudiando los resultados publicados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, se encontró un hecho objetivo: hubo una concentración extraordinaria del voto en favor de un candidato. Iván Cepeda obtuvo el 100% de los votos válidos en quinientas veintinueve mesas, mientras que Abelardo Arenas lo hizo en diez. Y esa diferencia no se explica por el tamaño de las mesas, pues cientos de ellas tenían una votación considerable”, indicó el senador Héctor Olimpo en plenaria del Senado.

PUBLICIDAD

Héctor Olimpo Espinosa reveló una concentración extraordinaria de votos para un candidato en Tumaco, Nariño - crédito Senado

El legislador precisó que, si bien la mayoría de estas mesas presentaron un comportamiento electoral similar al registrado en la contienda de 2022, existen casos específicos donde ocurrieron variaciones marcadas respecto al histórico de votación local.

“Son los cambios abruptos y no las continuidades las que merecen una explicación aún más profunda. Este grupo está conformado por siete mesas ubicadas en Tumaco, Nariño, cuyo comportamiento se aparta de su propia historia electoral y que no pudo ser contrastado mediante la revisión de los documentos del escrutinio”, añadió Olimpo.

Petición de incluir a la fuerza pública y organismos de control

A la proposición formulada en la plenaria se sumaron solicitudes de otros sectores políticos para vincular formalmente al debate a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional, a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo.

PUBLICIDAD

El senador Santiago Montoya, también del Partido Liberal, intervino durante la discusión parlamentaria para pedir que los mandos de la fuerza pública entreguen un reporte detallado sobre los operativos de seguridad desplegados en los municipios donde se reportaron presiones de estructuras criminales.

En plena sesión del Senado, el senador Santiago Montoya pide que el debate de control político no se limite a la Registraduría y exige que la Fiscalía y la Policía rindan cuentas - crédito @santimontoyaSab/X

“Yo le pediría también que dentro de este debate haga parte de este tema la Fiscalía y la Policía para que nos diga a nosotros los senadores cómo fue la operatividad y el control que realmente ejercieron en esos territorios (...) y que evidentemente después de esas denuncias que hicimos muchos de los senadores que estamos aquí no pasó absolutamente nada”, señaló el senador.

PUBLICIDAD

Tras la aprobación de la citación en el recinto, el senador Montoya difundió un texto en X, en el que sostuvo que el objetivo del debate es esclarecer la interferencia de las armas en las urnas y evaluar la respuesta brindada por el Ejecutivo saliente ante las alertas operativas enviadas desde las regiones.

“Hoy, desde el Senado de la República, no vengo a hacer discursos de cortesía. Vengo a poner el dedo en la llaga de una de las heridas más profundas de nuestra democracia: el ‘voto fusil’. No podemos seguir mirando hacia otro lado mientras en distintas regiones del país la libertad de elección es secuestrada por las armas”, publicó el congresista.

PUBLICIDAD

El senador Santiago Montoya pidió que los organismos de seguridad expliquen qué operativos realizaron en municipios donde, según denuncias parlamentarias, habría existido presión de estructuras criminales - crédito @santimontoyaSab/X

Mientras continúan las demás discusiones legislativas y a solo dos días de la instalación del Congreso, la Mesa Directiva del Senado será la encargada de establecer la fecha y la hora en que se realizará esta citación de control político durante las próximas sesiones ordinarias de la corporación.