Colombia

Senadora Andrea Padilla anunció denuncia contra “cavernícola” que usó a perrito “como arma” para golpear a otro hombre

El video de maltrato animal se viralizó en redes sociales. El responsable ya fue identificado y será sometido a un proceso judicial a través de la Ley Ángel, aseguró la senadora animalista

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El animal está vivo y se encuentra en recuperación en un centro se atención veterinaria - crédito andreanimalidad/Instagram

El rechazo por un fuerte hecho de maltrato animal llegó a la justicia en el municipio de Corozal, en el departamento de Sucre, luego de que un hombre utilizó a una mascota como arma —a manera de martillo olímpico— para golpear a otra persona durante una riña.

El reprochable hecho quedó registrado en video y se divulgó en las redes sociales el martes 21 de julio de 2026, justo en el Día Internacional del Perro. Allí se ve cómo el sujeto tomó al canino por sus patas traseras, dio un par de vueltas con el cuerpo del animal suspendido en el aire y lo lanzó contra uno de los involucrados en la pelea.

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Tras la viralización del clip, la senadora animalista, reelegida para el periodo 2026-2030, Andrea Padilla, confirmó que el perro sobrevivió a la agresión pese al maltrato. No obstante, explicó que el animal —llamado Scottie— tiene dolor en una de sus patas traseras, y que recibirá tratamiento para su recuperación, mientras se encuentra bajo atención veterinaria. Incluso, informó que será sometido a un procedimiento de castración.

La mascota aún presenta dolor en una de sus extremidades traseras - crédito andreanimalidad/Instagram

“La víctima de este cavernícola se llama Scottie y está vivo. El horror se vivió en Corozal, Sucre, hasta donde hoy fueron las guerreras Ximena Maestra, veterinaria y directora de Ruta Ecoanimal, en Montería, y María Bernarda, directora de la Fundación Protectora de Animales de Sucre (Fundepasu), en Sincelejo”, fue el reporte de la congresista.

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En la publicación, Padilla aseguró que ya está lista la denuncia que se tramitará ante las autoridades. Adicionalmente, se conoció que la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional inició el proceso correspondiente para remitir la acción judicial contra el agresor por maltrato animal, bajo los efectos penales consignados en la Ley Ángel.

Incluso, la senadora agregó que la directora de la firma de abogados Alegato Juristas acompañará la denuncia penal, mientras que la mascota, cuya cuidadora fue identificada, podría quedar bajo la protección de otra familia mientras avanza el proceso.

Este fue el mensaje de la senadora animalista Andrea Padilla - crédito andreanimalidad/Instagram
Este fue el mensaje de la senadora animalista Andrea Padilla - crédito andreanimalidad/Instagram

Así puede denunciar casos de violencia animal

A través del Ministerio de Justicia se conoció una guía que explica cómo denunciar delitos de maltrato animal, y cómo los denunciantes pueden orientarse sobre los pasos a seguir casos de maltrato contra animales domésticos, silvestres o exóticos.

En primer lugar, el instructivo aclara que toda persona que tenga conocimiento de actos como peleas de perros, abandono, envenenamiento o agresiones que causen lesiones o la muerte a animales puede presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

La denuncia puede realizarse de manera verbal o escrita, y es pertinente dejar una descripción muy clara de los hechos. Además, es posible aportar videos o fotografías como pruebas.

La Secretaría de Medio Ambiente activó la ruta de atención por maltrato animal y se anunció una necropsia para apoyar la investigación - crédito Visuales IA Infobae
La Secretaría de Medio Ambiente activó la ruta de atención por maltrato animal y se anunció una necropsia para apoyar la investigación - crédito Visuales IA Infobae

Si el ciudadano no puede acudir directamente a la Fiscalía, puede acercarse al cuadrante de la Policía Nacional, a las Salas de Atención al Usuario (SAU), a las Unidades de Reacción Inmediata (URI), a las Casas de Justicia, o realizar el trámite en línea a través del portal oficial: https://adenunciar.policia.gov.co/adenunciar/Login.aspx.

Una vez recibida la denuncia, en la Fiscalía inician una investigación en la que, primero, se reúnen las pruebas necesarias para determinar si procede iniciar el proceso penal ante un juez. En caso de comprobarse el delito, el responsable podrá enfrentar sanciones por maltrato animal.

El trámite de denuncia no tiene costo y no requiere la intervención de un abogado. Además, se puede realizar de manera virtual.

Día Internacional del Perro 2026: “El maltrato animal no tiene cabida”

Además, durante la celebración del Día Internacional del Perro, el 21 de julio, desde el Ministerio del Interior se envió un sentido mensaje a los colombianos, con el fin de que se mantengan en estado de alerta ante cualquier caso de maltrato y a asumir un compromiso en defensa de las mascotas.

“Ellos nos enseñan todos los días a amar sin condiciones. Lo mínimo que podemos hacer es garantizarles una vida libre de miedo, violencia y abandono. En este Día Internacional del Perro reafirmamos nuestro compromiso con una Colombia donde el maltrato animal no tenga cabida”.

En el Día Internacional del Perro hicieron un llamado a la protección de las mascotas - crédito Ministerio del Interior

“La #LeyÁngel demuestra que la empatía también puede convertirse en justicia y que proteger la vida, en todas sus formas, también es construir una sociedad más humana”, señalaron voceros de la cartera.

La forma en que tratamos a los animales habla de quiénes somos como país. Por eso, seguiremos trabajando para que la indiferencia nunca tenga la última palabra y cada acto de crueldad encuentre una respuesta desde la justicia.

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