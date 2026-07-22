Rafael Nieto Loaiza se desmarcó del Centro Democrático y se opuso a que posesión de Abelardo De la Espriella se lleve a cabo ante los militares

Rafael Nieto Loaiza argumentó en el Congreso sobre la importancia de la subordinación del poder militar al poder civil y criticó la idea de que un presidente se posesione en una guarnición, calificándola como un mensaje simbólico equivocado - crédito Canal Congreso

El senador Rafael Nieto Loaiza rompió con la posición mayoritaria de su partido, el Centro Democrático, y rechazó la idea de que el presidente electo Abelardo de la Espriella se posesione en una guarnición militar, pese al respaldo mayoritario de la iniciativa en la corporación. Una postura que lo llevó, incluso, a desmarcarse de su colectividad, que decidió volcarse en respaldo hacia el mandatario entrante y su intención.

El abogado, uno de los debutantes en la presente legislatura, entregó los argumentos por los que la proposición no es viable, debido al mensaje institucional que enviaría una ceremonia fuera del Congreso y frente a las Fuerzas Armadas. Su intervención encendió la discusión en las redes sociales, pues a falta de la decisión que tome la Cámara, expuso en detalle los motivos por los que la consideraría una arbitrariedad.

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En esa sesión, Nieto sostuvo que el acto de posesión no puede separarse del principio de subordinación del poder militar al poder civil. “El presidente de la República se posesiona frente al Congreso de la República, no por un capricho o una arbitrariedad, sino porque el presidente ejecuta las leyes que el Congreso hace”, remarcó en su explicación, en contraste con la postura de su compañero, Hernán Cadavid Márquez.

El senador Rafael Nieto Loaiza se opuso a que el presidente electo Abelardo de la Espriella tome juramento de su cargo en una instalación militar - crédito @RafaNietoLoaiza/X - REUTERS

Con ello, fue claro en defender el triunfo de De la Espriella, pero, al mismo tiempo, oponerse al lugar elegido para asumir el cargo. Para Nieto, cualquier duda sobre la legalidad de una elección debe resolverla la justicia, pero mientras eso no ocurra rige la presunción de legitimidad del resultado; en una jornada en la que la cámara alta aprobó la propuesta de trasladar la sede del acto, con 55 votos a favor y 35 en contra.

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“Yo no tengo duda, a diferencia de la senadora (Isabel) Zuleta, de que el presidente ha sido legítima y legalmente electo”, afirmó en su participación en plenaria; aunque fue reiterativo en los motivos para apartarse de la decisión mayoritaria. “En un Estado de derecho y en una democracia, el poder militar tiene que estar clara y evidentemente subordinado al poder civil”, añadió el senador del Centro Democrático.

Los motivos por los que Rafael Nieto se opuso a que posesión de Abelardo de la Espriella se adelante en una guarnición

A partir de ese postulado, explicó por qué, a su juicio, el acto debe ocurrir ante el Legislativo. En primer lugar, indicó que el presidente es elegido por una parte del electorado, mientras que el Congreso reúne a todas las corrientes políticas y a todas las regiones del país. Un argumento que le valió una serie de elogios en las plataformas digitales, pero también críticas de seguidores del partido, que esperaban su respaldo.

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Para Rafael Nieto, el poder civil está no puede estar subordinado a las Fuerzas Militares, por lo que se opuso a la iniciativa de Abelardo de la Espriella - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ese punto ocupó una parte central de su exposición. “El Congreso es quien representa al pueblo. El presidente es votado por una fracción. El Congreso es votado por todos los colombianos. Aquí hay izquierda y derecha, y está el Pacto (Histórico) y estamos nosotros, y en la mitad liberales y conservadores, y el Mira, y Cambio Radical y Salvación Nacional. Estamos todos y están todas las regiones”, destacó Nieto.

Pese a ello, el senador fue puntual en advertir que no ve ilegalidad en la propuesta de De la Espriella, aunque destacó que cualquier controversia debe tramitarse ante los jueces. Con este planteo, adelantó que respetará la decisión final que se tome en la corporación, pero no retira su intención de que se cuiden las formas institucionales del relevo presidencial; es decir, que la posesión se haga ante el legislativo.

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En su intervención fue claro en señalar que el lugar de la posesión no es un detalle menor, pues proyecta un mensaje político. “El Estado de derecho exige el respeto de la institucionalidad y, por tanto, se presume la legalidad y la legitimidad del triunfo de Abelardo. Pero en la misma lógica de proteger las instituciones, tenemos que proteger la primacía en el ejercicio democrático del poder civil sobre el poder militar”, dijo.

Abelardo de la Espriella deberá tomar juramento como presidente de la República el viernes 7 de agosto, como lo ordena la Constitución - crédito Juan David Duque/REUTERS

Nieto propuso mantener la posesión ante el Congreso y hacer el homenaje militar en otro momento

A su juicio, es también un aspecto simbólico. “El presidente envía un mal mensaje cuando se posesiona en una guarnición”, sostuvo, al objetar que la ceremonia de investidura se traslade a un espacio castrense, aunque aclaró, frente a las dudas, que su oposición no es porque la fuerza pública merezca un reconocimiento, pues de hecho, dijo compartir esa intención, aunque pidió separar ese homenaje del acto formal de asunción.

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“Si se le quiere hacer un homenaje a la fuerza pública, que el presidente se posesione ante el Congreso, donde él quiera, fuera del país, fuera de Bogotá, si eso es lo que quiere, pero no en una guarnición militar”, reiteró. “Que después vaya, y nosotros lo acompañamos, al homenaje, a la guarnición militar que él quiera, porque nosotros compartimos su intención”, puntualizó el congresista, que priorizó el poder civil.