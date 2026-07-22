El gobernador de Antioquia criticó a Petro y defendió la legitimidad de las elecciones: “Es un mal perdedor”

Andrés Julián Rendón calificó a Gustavo Petro como un mal perdedor por sus denuncias de fraude electoral en la segunda vuelta presidencial - crédito John Paz/Colprensa

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, calificó a Gustavo Petro como un mal perdedor ante las constantes declaraciones del presidente sobre un presunto fraude electoral en la segunda vuelta presidencial.

En una reciente entrevista con Semana, Rendón respondió a las acusaciones y defendió la legitimidad del proceso que llevó a Abelardo de la Espriella a la presidencia, tras una amplia victoria en el departamento.

Petro y la polémica por el resultado electoral

Según lo recogido por la revista citada, el mandatario departamental de Antioquia afirmó que Petro mantiene un “ánimo opositor”, pero enfatizó que este solo debe manifestarse dentro del marco de la ley y las instituciones.

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“Ese ánimo opositor que ellos tienen, siempre que lo hagan en el marco de la ley y las instituciones, hay que respetarlo. De lo contrario, hay que enfrentarlo”, expresó el gobernador durante la entrevista publicada el miércoles 22 de julio.

Rendón destacó la diferencia de más de un millón de votos que obtuvo Abelardo de la Espriella sobre su principal rival, Iván Cepeda, en Antioquia. Subrayó que este margen fue determinante para el triunfo del presidente electo y una muestra de rechazo a posturas afines al comunismo en la región.

Rendón defendió la legitimidad del triunfo de Abelardo de la Espriella y sostuvo que la oposición debe actuar dentro de la ley y las instituciones - crédito Gobernación de Antioquia

“Aquí no pega el comunismo, ni ninguna de sus derivaciones. La gente aquí trabaja mucho, le gusta valerse por cuenta propia como fruto de su esfuerzo, de su dedicación, de su compromiso. Aquí fue una votación abultada de más de un millón de votos de diferencia”, afirmó el gobernador, según recogió Semana.

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Balance de los nombramientos en el nuevo gabinete

Durante su conversación con el medio, Rendón también se refirió a los nombramientos en el gabinete de De la Espriella, que asumirá la presidencia el 7 de agosto. El gobernador manifestó su satisfacción ante la inclusión de figuras antioqueñas en carteras clave y resaltó el papel de las mujeres designadas, como Paola Holguín en Cultura, Juliana Gutiérrez en Deporte y María Noemí en Minas y Energía. También mencionó a Carlos Ríos como nuevo secretario general de la Presidencia.

“Me alegro mucho por quienes tienen una maravillosa oportunidad de servirles a los colombianos. Creo que harán un mejor trabajo, si lo hacen de mano de las regiones”, sostuvo Rendón, que aprovechó para enfatizar la importancia de la descentralización y la autonomía regional.

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Cinco propuestas clave para el nuevo gobierno

En otro contexto, Andrés Julián Rendón planteó al presidente electo cinco propuestas para los primeros días de su mandato, dirigidas a fortalecer la autonomía de las regiones y a combatir el centralismo.

Rendón propuso al nuevo gobierno cinco medidas para fortalecer la autonomía regional y enfrentar el centralismo desde los primeros días de mandato - crédito Gobernación de Antioquia

Entre ellas, el gobernador resaltó la Operación Cazador Antioquia (OCA), diseñada para neutralizar a 19 objetivos de alto valor vinculados a organizaciones como las disidencias de las Farc, el ELN, el Clan del Golfo y El Mesa. Además, solicitó priorizar la fumigación aérea con drones en zonas como el Bajo Cauca, Nordeste y Norte.

En materia de infraestructura, Rendón recordó que solo falta la formalización por parte del Instituto Nacional de Vías (Invías) para licitar la rehabilitación y operación de más de 170 kilómetros de vía férrea entre Bello y Puerto Berrío, así como la autorización para restaurar el túnel de La Quiebra.

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“Pacífico 1, la vía que conecta a Medellín con el Suroccidente del país, tiene obras pendientes por 1,8 billones de pesos, que hoy no tienen fuente de financiación. Si esta ley se aprueba, la concesión podría ejecutarlas sin que el Estado tenga que destinar un solo peso adicional”, detalló el gobernador.

Autonomía económica y descentralización fiscal

El gobernador de Antioquia también propuso avanzar en la autonomía económica de las mujeres, crear una “mesa antiapagón” para enfrentar el fenómeno de El Niño y respaldar la iniciativa de los diputados para definir fuentes de financiación a la descentralización mediante la titularidad de los impuestos de renta y patrimonio. “La mejor forma de combatir la corrupción es visibilizando los procesos. Yo les avizoro muchos éxitos, espero que les vaya bien”, afirmó Rendón en la conversación Semana.

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Antioquia pidió a Invías avanzar con la vía férrea entre Bello y Puerto Berrío, restaurar el túnel de La Quiebra y resolver la financiación de Pacífico 1 - crédito Gobernación de Antioquia

Por su parte, Abelardo De La Espriella aseguró durante el evento que en 19 días cesará la “horrible noche” y que volverán los bombardeos y la fumigación para mejorar la seguridad. Ordenó a la ministra designada de Transporte, Elsa Noguera, que agilice la instalación de los equipos electromecánicos necesarios para la entrada en operación del Túnel del Toyo.

El desafío de la gestión regional ante el nuevo gobierno

La gestión de los recursos y la ejecución de proyectos en Antioquia se presenta como un reto prioritario para los próximos meses. Según Rendón, la región busca movilizar el aparato estatal y reducir los obstáculos que impone la centralización administrativa en Bogotá.

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“No es que dejen la olla raspada, porque se la llevan igual que los cubiertos. En Antioquia, conocedores de la situación fiscal actual de país, queremos hacerle cinco propuestas que se convertirán en victorias tempranas en sus primeros 100 días de gobierno”, puntualizó el gobernador.