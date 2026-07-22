Alertan por grave situación de EPS intervenida Famisanar: “No hay gerente financiero, secretario general ni tesorero”

Andrés Forero hizo un llamado a la Superintendencia de Salud, dirigida por Daniel Quintero, para que reporte la situación de la EPS - crédito @AForeroM/X

El senador por el Centro Democrático Andrés Forero expresó su preocupación ante la grave situación de la EPS Famisanar tras su intervención, que enfrenta afectaciones en la gestión administrativa y la ausencia de funcionarios en cargos estratégicos.

La alarma del congresista se encendió luego de la divulgación de un comunicado oficial de la empresa sanitaria dirigido a todos sus trabajadores, en el que se informó la suspensión temporal de trámites y actuaciones administrativas relacionadas con la planta de personal y la contratación de talento humano.

Esto dice el comunicado de la EPS Famisanar - crédito @AForeroM/X

La medida, firmada por el agente especial interventor, Mauricio Molina Álvarez, notificó la detención de procesos como la vinculación de personal, la celebración y renovación de contratos, encargos, provisión de vacantes, movimientos en la nómina y autorizaciones de horas extras, salvo autorización expresa del interventor.

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Al respecto, Forero denunció que supo que, además, “no hay gerente financiero, no hay secretario general, no hay tesorero en propiedad, no hay gerente de salud en propiedad, no hay gerente de planeación en propiedad”.

De hecho, el comunicado señaló que la suspensión tiene carácter temporal y responde a la necesidad de reorganizar y priorizar los procesos internos de la EPS. Sin embargo, en la misiva se indicó que los trámites en curso permanecerán suspendidos hasta nuevas instrucciones de la administración.

La intervención de Famisanar y las medidas tomadas han generado inquietud entre trabajadores y usuarios, ante el riesgo de afectaciones en la prestación de servicios y en la estabilidad laboral del personal.

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Esta fue la denuncia de Andrés Forero, en sus redes sociales, sobre la EPS Famisanar - crédito @AForeroM/X

Cuáles son las EPS con mayor patrimonio negativo en el sistema de salud colombiano

Luego de la publicación de los estados financieros de la Nueva EPS y sus controversiales resultados, se conoció el déficit acumulado entre las entidades intervenidas por el Gobierno, que ya supera los 25 billones de pesos, con Nueva EPS y Coosalud en la cabeza del listado de patrimonio negativo en el sector, según el más reciente sondeo financiero.

El informe divulgado por el medio económico La República reveló que, de las 22 EPS con datos disponibles, 14 presentan patrimonio negativo.

De hecho, la Nueva EPS encabeza el ranking con un déficit de 11,9 billones de pesos, pese a haber reportado ingresos por 22,2 billones de pesos en su último balance. No obstante, la entidad aún no ha presentado los informes correspondientes al ejercicio de 2025.

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La sigue Coosalud, con un saldo en rojo de 3,6 billones y Famisanar con 2,8 billones negativos, ambas con cifras de 2025.

La Nueva EPS, intervenida por Jorge Iván Ospina, presentó saldos rojos cercanos a los 12 billones de pesos en 2025 - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Según el reporte del medio, el grupo de EPS con patrimonio negativo incluye también a Sanitas (-2,6 billones), Emssanar (-2,2 billones), Savia Salud y Asmet Salud (ambas con -1,5 billones), y SOS EPS, que reporta un déficit de 1,09 billones.

Otras entidades como Compensar, Mallamas EPSI, Dusakawi EPSI, Mutual Ser, Capresoca y Comfenalco Valle registran déficits inferiores, entre 189.641 millones y 515.686 millones de pesos.

En contraste, solo ocho EPS mantienen patrimonio positivo, aunque en niveles modestos frente al tamaño de sus operaciones: EPS Familiar de Colombia, Capital Salud EPS, Salud Mía, Anas Wayuu EPSI, EPS Sura, Aliansalud EPS, Salud Total y Comfachoco, esta última con el mayor saldo positivo del grupo.

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Por su parte, Famisanar también mostró reportes negativos con deudas de más de 2,8 billones de pesos - crédito Famisanar y Luisa Gonzalez/REUTERS

Según los datos, las EPS intervenidas o bajo control estatal han concentrado los peores resultados financieros, pues llegaron a agrupar cerca del 60% de los afiliados al sistema, lo que representa cerca de 29,5 millones de usuarios.

Incluso, algunos consultores y gremios advirtieron al medio que la deuda de las EPS con las grandes IPS podría oscilar entre 35 y 40 billones de pesos, situación que representa un desafío urgente para el Gobierno de Abelardo de la Espriella, que propone un plan de choque en favor del sistema de salud colombiano con la inyección inicial de 10 billones de pesos, antes de una reforma que permita un modelo de aseguramiento mixto.

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