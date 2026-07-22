Colombia

Alertan por grave situación de EPS intervenida Famisanar: “No hay gerente financiero, secretario general ni tesorero”

El senador del Centro Democrático Andrés Forero se pronunció sobre la suspensión de procesos administrativos y la publicación de numerosas vacantes en la EPS

Guardar
Google icon
Andrés Forero hizo un llamado a la Superintendencia de Salud, dirigida por Daniel Quintero, para que reporte la situación de la EPS - crédito @AForeroM/X
Andrés Forero hizo un llamado a la Superintendencia de Salud, dirigida por Daniel Quintero, para que reporte la situación de la EPS - crédito @AForeroM/X

El senador por el Centro Democrático Andrés Forero expresó su preocupación ante la grave situación de la EPS Famisanar tras su intervención, que enfrenta afectaciones en la gestión administrativa y la ausencia de funcionarios en cargos estratégicos.

La alarma del congresista se encendió luego de la divulgación de un comunicado oficial de la empresa sanitaria dirigido a todos sus trabajadores, en el que se informó la suspensión temporal de trámites y actuaciones administrativas relacionadas con la planta de personal y la contratación de talento humano.

Esto dice el comunicado de la EPS Famisanar - crédito @AForeroM/X
Esto dice el comunicado de la EPS Famisanar - crédito @AForeroM/X

La medida, firmada por el agente especial interventor, Mauricio Molina Álvarez, notificó la detención de procesos como la vinculación de personal, la celebración y renovación de contratos, encargos, provisión de vacantes, movimientos en la nómina y autorizaciones de horas extras, salvo autorización expresa del interventor.

PUBLICIDAD

Al respecto, Forero denunció que supo que, además, “no hay gerente financiero, no hay secretario general, no hay tesorero en propiedad, no hay gerente de salud en propiedad, no hay gerente de planeación en propiedad”.

De hecho, el comunicado señaló que la suspensión tiene carácter temporal y responde a la necesidad de reorganizar y priorizar los procesos internos de la EPS. Sin embargo, en la misiva se indicó que los trámites en curso permanecerán suspendidos hasta nuevas instrucciones de la administración.

La intervención de Famisanar y las medidas tomadas han generado inquietud entre trabajadores y usuarios, ante el riesgo de afectaciones en la prestación de servicios y en la estabilidad laboral del personal.

PUBLICIDAD

Esta fue la denuncia de Andrés Forero, en sus redes sociales, sobre la EPS Famisanar - crédito @AForeroM/X
Esta fue la denuncia de Andrés Forero, en sus redes sociales, sobre la EPS Famisanar - crédito @AForeroM/X

Cuáles son las EPS con mayor patrimonio negativo en el sistema de salud colombiano

Luego de la publicación de los estados financieros de la Nueva EPS y sus controversiales resultados, se conoció el déficit acumulado entre las entidades intervenidas por el Gobierno, que ya supera los 25 billones de pesos, con Nueva EPS y Coosalud en la cabeza del listado de patrimonio negativo en el sector, según el más reciente sondeo financiero.

El informe divulgado por el medio económico La República reveló que, de las 22 EPS con datos disponibles, 14 presentan patrimonio negativo.

De hecho, la Nueva EPS encabeza el ranking con un déficit de 11,9 billones de pesos, pese a haber reportado ingresos por 22,2 billones de pesos en su último balance. No obstante, la entidad aún no ha presentado los informes correspondientes al ejercicio de 2025.

La sigue Coosalud, con un saldo en rojo de 3,6 billones y Famisanar con 2,8 billones negativos, ambas con cifras de 2025.

El Juzgado Civil del Circuito de Aguadas confirmó el arresto de Jorge Iván Ospina y Luis Carlos Velandia por desacatar una tutela sobre la atención de un menor afiliado a Nueva EPS - crédito Cristian Bayona/Colprensa
La Nueva EPS, intervenida por Jorge Iván Ospina, presentó saldos rojos cercanos a los 12 billones de pesos en 2025 - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Según el reporte del medio, el grupo de EPS con patrimonio negativo incluye también a Sanitas (-2,6 billones), Emssanar (-2,2 billones), Savia Salud y Asmet Salud (ambas con -1,5 billones), y SOS EPS, que reporta un déficit de 1,09 billones.

Otras entidades como Compensar, Mallamas EPSI, Dusakawi EPSI, Mutual Ser, Capresoca y Comfenalco Valle registran déficits inferiores, entre 189.641 millones y 515.686 millones de pesos.

En contraste, solo ocho EPS mantienen patrimonio positivo, aunque en niveles modestos frente al tamaño de sus operaciones: EPS Familiar de Colombia, Capital Salud EPS, Salud Mía, Anas Wayuu EPSI, EPS Sura, Aliansalud EPS, Salud Total y Comfachoco, esta última con el mayor saldo positivo del grupo.

Por su parte, Famisanar también mostró reportes negativos con deudas de más de 2,8 billones de pesos - crédito Famisanar y Luisa Gonzalez/REUTERS
Por su parte, Famisanar también mostró reportes negativos con deudas de más de 2,8 billones de pesos - crédito Famisanar y Luisa Gonzalez/REUTERS

Según los datos, las EPS intervenidas o bajo control estatal han concentrado los peores resultados financieros, pues llegaron a agrupar cerca del 60% de los afiliados al sistema, lo que representa cerca de 29,5 millones de usuarios.

Incluso, algunos consultores y gremios advirtieron al medio que la deuda de las EPS con las grandes IPS podría oscilar entre 35 y 40 billones de pesos, situación que representa un desafío urgente para el Gobierno de Abelardo de la Espriella, que propone un plan de choque en favor del sistema de salud colombiano con la inyección inicial de 10 billones de pesos, antes de una reforma que permita un modelo de aseguramiento mixto.

Temas Relacionados

FamisanarDéficitCrisisSaludAndrés ForeroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El gobernador de Antioquia criticó a Petro y defendió la legitimidad de las elecciones: “Es un mal perdedor”

Andrés Julián Rendón cuestionó la actitud del presidente colombiano por insistir en un supuesto fraude, resaltó el papel de la región en el triunfo de Abelardo de la Espriella y enfatizó la importancia de la descentralización

El gobernador de Antioquia criticó a Petro y defendió la legitimidad de las elecciones: “Es un mal perdedor”

Rafael Nieto Loaiza se desmarcó del Centro Democrático y se opuso a que posesión de Abelardo De la Espriella se lleve a cabo ante los militares

Durante su intervención, el senador del partido de derecha defendió la importancia de que el acto de posesión se haga ante el Legislativo, al reiterar que el presidente de la República representa la soberanía popular en todas sus expresiones políticas

Rafael Nieto Loaiza se desmarcó del Centro Democrático y se opuso a que posesión de Abelardo De la Espriella se lleve a cabo ante los militares

Elección del nuevo contralor pondrá a prueba el primer pulso político del Congreso de Abelardo de la Espriella: enfrenta un desafío judicial

Aunque el concurso de méritos ya dejó diez finalistas, una demanda de nulidad mantiene bajo revisión parte del procedimiento mientras las bancadas comienzan a medir sus fuerzas para la votación prevista el 12 de agosto

Elección del nuevo contralor pondrá a prueba el primer pulso político del Congreso de Abelardo de la Espriella: enfrenta un desafío judicial

EN VIVO - Independiente Medellín vs. Vasco da Gama: ataca más el DIM en el partido la Copa Sudamericana 2026

El Poderoso de la Montaña tiene la obligación de ganar en condición de local en el estadio Atanasio Girardot para definir su clasificación a la siguiente fase como visitante el 29 de julio

EN VIVO - Independiente Medellín vs. Vasco da Gama: ataca más el DIM en el partido la Copa Sudamericana 2026

Senado aprueba debate de control por el llamado “voto fusil”: Gobierno Petro y Registraduría tendrán que responder

La plenaria aprobó una proposición para realizar una sesión de rendición de cuentas en la que varias entidades deberán responder por las denuncias sobre posibles presiones de grupos armados en algunas regiones del país en las elecciones 2026

Senado aprueba debate de control por el llamado “voto fusil”: Gobierno Petro y Registraduría tendrán que responder
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

ENTRETENIMIENTO

Esposa de Carlos Calero reveló que está ganando la batalla contra el cáncer: “Nunca perdí la fe”

Esposa de Carlos Calero reveló que está ganando la batalla contra el cáncer: “Nunca perdí la fe”

‘MasterChef Celebrity’ confirmó nuevos horarios, tras la emisión del primer episodio de su octava temporada

Egan Bernal y María Fernanda Motas terminaron su relación tras años de unión: un negocio fallido habría sido el detonante

Kneecap, el trío que desafió la censura, anunció concierto en Colombia: fecha, lugar y precios

Este es el actor colombiano que brilla en ‘La Odisea’ de Christopher Nolan: la transformación es impresionante

Deportes

EN VIVO - Independiente Medellín vs. Vasco da Gama: ataca más el DIM en el partido la Copa Sudamericana 2026

EN VIVO - Independiente Medellín vs. Vasco da Gama: ataca más el DIM en el partido la Copa Sudamericana 2026

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay 2026 de hoy, 22 julio

Juan Carlos Osorio le hizo una solicitud a Abelardo de la Espriella: “Noruega es el ejemplo en eso”

Técnico del Real Cartagena sufrió problemas de salud en pleno partido contra el América: esto se sabe

Conflicto por los derechos televisivos del Fútbol Profesional Colombiano: esto piden los clubes del G8 y así funciona la distribución en otras ligas