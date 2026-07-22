Colombia

Elección del nuevo contralor pondrá a prueba el primer pulso político del Congreso de Abelardo de la Espriella: enfrenta un desafío judicial

Aunque el concurso de méritos ya dejó diez finalistas, una demanda de nulidad mantiene bajo revisión parte del procedimiento mientras las bancadas comienzan a medir sus fuerzas para la votación prevista el 12 de agosto

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Ana Elena Monsalvo Herrera, Carlos Mario Zuluaga Pardo y Andrés Castro Franco son señalados por distintos sectores como algunos de los aspirantes con mayores opciones para obtener el respaldo de las bancadas en el Congreso - crédito VIsuales IA
Ana Elena Monsalvo Herrera, Carlos Mario Zuluaga Pardo y Andrés Castro Franco son señalados por distintos sectores como algunos de los aspirantes con mayores opciones para obtener el respaldo de las bancadas en el Congreso - crédito VIsuales IA

El Congreso de la República tendrá en agosto uno de sus primeros retos institucionales tras el inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella. Una vez concluya la conformación de las comisiones constitucionales permanentes, senadores y representantes deberán elegir al nuevo contralor general de la República, funcionario que reemplazará a Carlos Hernán Rodríguez para un periodo de cuatro años.

La votación está programada para el 12 de ese mes y será una de las primeras decisiones de alto impacto del Legislativo instalado el 20 de julio. Además de definir la dirección del organismo encargado del control fiscal, la elección permitirá medir la capacidad de las nuevas alianzas políticas para construir mayorías dentro del Congreso.

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Antes de la jornada de votación, los diez aspirantes que permanecen en competencia comparecerán ante el Congreso en una audiencia pública. Allí presentarán sus propuestas y responderán los cuestionamientos formulados por los parlamentarios, paso previo a la elección definitiva.

El proceso avanza mientras se estudia una demanda de nulidad

Consejo de Estado rechaza la suspensión de la resolución del Ministerio de Salud sobre la UPC para 2025 - crédito Colprensa
Juristas consideran que la acción judicial tiene pocas posibilidades de modificar o suspender la elección - crédito Colprensa

Aunque el cronograma sigue vigente, el proceso no ha estado exento de controversias. Paralelamente al desarrollo del concurso, el Consejo de Estado analiza una demanda de nulidad que cuestiona algunas de las disposiciones con las que fue estructurada la convocatoria.

La acción fue presentada por el ciudadano Julio César Castañeda y se encuentra en conocimiento del magistrado Omar Joaquín Barreto, de la Sección Quinta. El recurso busca que se revisen los artículos 6.2.2, 6.5, 6.5.1 y 6.5.2 de la Resolución 004 del 30 de enero de 2026, modificada posteriormente mediante la Resolución 005 del 6 de marzo. Esos apartados regulan el procedimiento mediante el cual fue escogida la universidad encargada de desarrollar el concurso de méritos para seleccionar al futuro contralor general.

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Según el demandante, las normas cuestionadas desconocieron garantías legales y afectaron la igualdad entre los participantes, razón por la cual solicitó que sean declaradas nulas. Si esa pretensión prosperara, podría abrirse la puerta para repetir parte del proceso de selección.

La Contraloría advierte que la crisis de las EPS intervenidas amenaza la continuidad de la atención médica y la sostenibilidad del sistema de salud en Colombia - crédito @CGR_Colombia/X
El proceso culminará con la elección del funcionario que reemplazará a Carlos Hernán Rodríguez al frente de la Contraloría General de la República para un periodo de cuatro años - crédito @CGR_Colombia/X

Mientras tanto, el Consejo de Estado ya verificó que la demanda reúne los requisitos establecidos en la ley para este tipo de acciones; y debido a que el trámite corresponde a una única instancia, la decisión que adopte el alto tribunal no podrá ser apelada.

En medio de ese escenario surgieron versiones dentro del ambiente político sobre la posibilidad de que algunos aspirantes eliminados durante el concurso pudieran regresar a la competencia.

Uno de los nombres mencionados ha sido el del exministro de Agricultura Rodolfo Zea Navarro, quien, según esas versiones, tendría respaldo de sectores cercanos al gobierno entrante. No obstante, varios especialistas en derecho consideran que la posibilidad de suspender o modificar el proceso es reducida.

Los diez finalistas y el proceso de elección

La Contraloría General advierte que repatriar $177 billones en ahorros pensionales elevaría el riesgo fiscal y reduciría el valor de las pensiones en Colombia - crédito Colprensa
Antes de la votación, los diez finalistas participarán en una audiencia pública y el candidato elegido deberá alcanzar la mayoría absoluta del Congreso - crédito Colprensa

Mientras el Consejo de Estado continúa con el estudio de la demanda, el Congreso se prepara para escuchar a los diez finalistas que superaron el concurso de méritos. La lista está integrada por Luis Enrique Abadía García, Andrés Castro Franco, Jorge Eliécer Laverde Vargas, Ana Elena Monsalvo Herrera, Carlos Mario Zuluaga Pardo, Julián Mauricio Ruiz Rodríguez, Diana Carolina Torres García, Amanda Madrid Panesso, Karol González Mora y Rosalba Jazmín Cabrales Romero.

Dentro del panorama político, distintos sectores identifican como aspirantes con mayores opciones a Ana Elena Monsalvo Herrera, exvicecontralora delegada; al vicecontralor Carlos Mario Zuluaga, relacionado con sectores del Partido Conservador; y al actual personero de Bogotá, Andrés Castro Franco, quien cuenta con respaldos de sectores cercanos al progresismo.

Finalizadas las audiencias públicas, el Congreso en pleno procederá a la votación. Para resultar elegido, cualquiera de los aspirantes deberá alcanzar al menos 144 votos de los 286 congresistas que conforman Senado y Cámara de Representantes.

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