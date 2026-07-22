Abelardo de la Espriella designó a Enrique Serrano López como su asesor presidencial: es filósofo, escritor y académico

El filósofo Enrique Serrano López es académico y comunicador social - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, informó que el filósofo Enrique Serrano López será asesor presidencial durante su Gobierno. De acuerdo con el mandatario entrante, la llegada del también escritor será útil para su administración, teniendo en cuenta que su experiencia y conocimientos permitirán edificar la Nación con base en ideas, principios y discusiones.

Serrano López también es comunicador social, académico y docente. Ha tenido a su cargo más de 25.000 estudiantes. Por eso, el jefe de Estado electo considera que su asesor presidencial representa una voz “serena”, preparada y capaz de defender los valores con argumentos.

“Enrique ha dedicado su vida a formar generaciones de colombianos desde las aulas, la investigación y el servicio público. Hoy se suma a este gobierno para aportar su inteligencia, su experiencia y su profundo amor por Colombia en una misión fundamental: fortalecer el debate de las ideas, enriquecer la reflexión estratégica y contribuir a la construcción de una visión de país con solidez, rigor y propósito”, precisó De la Espriella en una publicación en X.

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Añadió: “Enrique Serrano López será un pilar en esa misión y un gran aliado en la construcción de la Patria Milagro”.

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