Colombia

Hospitales públicos de Antioquia mantendrán suspendidos los servicios no urgentes para afiliados de Coosalud hasta recibir pagos pendientes

La decisión fue adoptada por 17 hospitales que aseguran que la EPS solo pagó parcialmente la cápita de julio a algunas instituciones y no realizó desembolsos a otras

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Coosalud
Coosalud está en la mira de la Procuraduría por posibles sobrecostos y deudas billonarias - crédito Coosalud

La crisis que atraviesa el sistema de salud en Colombia continúa profundizándose y se refleja en las dificultades financieras que enfrentan hospitales y clínicas en distintas regiones del país, situación que ha derivado en el cierre de servicios de urgencias en varias instituciones y en restricciones para la atención de pacientes.

En Antioquia, este panorama volvió a evidenciarse con la decisión de los hospitales públicos que atienden usuarios de Coosalud de mantener suspendidos los servicios ambulatorios para los afiliados de esa EPS mientras no se normalicen los pagos pendientes.

Los 17 hospitales públicos que hacen parte de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (AESA) ratificaron que la medida seguirá vigente hasta que Coosalud consigne la totalidad de la cápita correspondiente al mes de julio y realice un abono a una deuda que, según los gerentes de las instituciones, alcanza los $290.000 millones con la red pública hospitalaria del departamento.

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Los gerentes de las instituciones sostuvieron una reunión en la oficina seccional de Coosalud en Antioquia con el propósito de alcanzar un acuerdo que permitiera superar la situación financiera. Sin embargo, mientras no se reflejen los recursos en las cuentas bancarias de los hospitales, la restricción sobre los servicios no urgentes continuará vigente.

Fotografía de archivo de personal médico en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Fotografía de archivo de personal médico en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

En un video dirigido a la opinión pública, los representantes de los hospitales señalaron que la falta de pagos motivó la decisión. “Los gerentes de los hospitales públicos de Antioquia que tienen usuarios afiliados a la EPS Coosalud estamos hoy en reunión en la oficina seccional Antioquia de Coosalud para llegar a un acuerdo con ellos y que nos paguen prontamente a los hospitales del departamento de Antioquia, toda vez que este mes de julio solamente a algunos hospitales les pagaron el cuarenta por ciento de la cápita y a otros hospitales no les pagaron absolutamente nada”.

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Los directivos explicaron que la medida permanecerá vigente mientras no se efectúen los desembolsos correspondientes a la contratación del mes de julio.

“La decisión que han tomado los gerentes de los hospitales de Antioquia con respecto a Coosalud es mantener los servicios ambulatorios cerrados hasta cuando la EPS Coosalud les consigne en sus cuentas bancarias los recursos de la cápita y del evento del mes de julio. Una vez los hospitales vean reflejados estos pagos en sus cuentas bancarias, abrirán nuevamente los servicios ambulatorios”.

Los hospitales precisaron que la restricción no cobija la atención de urgencias ni los pacientes que requieren hospitalización. “Por lo pronto, se le prestarán a los usuarios los servicios de urgencias y de hospitalización, porque en este momento estamos atravesando una grave crisis en nuestros hospitales y no tenemos con qué pagar la nómina de nuestros funcionarios, ni los medicamentos, ni los demás insumos que se requieren para la prestación de los servicios de salud adecuada y oportuna a los más de cuatrocientos mil usuarios que tiene Coosalud en Antioquia”.

La deuda con la red pública mantiene en alerta a las instituciones

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La situación de Coosalud, EPS que actualmente se encuentra intervenida por el Gobierno nacional, continúa generando dificultades financieras para los hospitales públicos de Antioquia debido a las obligaciones pendientes con la red hospitalaria.

Las primeras restricciones comenzaron a hacerse públicas el pasado 17 de julio, cuando el Hospital Nuestra Señora del Carmen, del municipio de El Bagre, informó que limitaría la atención a los usuarios afiliados a Coosalud como respuesta a la “crisis financiera institucional provocada por los constantes incumplimientos en los pagos por parte de la entidad promotora de salud”.

Según explicó esa institución, los recursos provenientes de Coosalud representan aproximadamente el 80% de los ingresos totales del hospital, por lo que la ausencia de dichos pagos afecta directamente la capacidad para cubrir el pago de salarios, cancelar obligaciones con proveedores y adquirir medicamentos e insumos médicos indispensables para la prestación de los servicios.

La problemática no se limita al Bajo Cauca antioqueño. De acuerdo con la Asociación de Empresas Sociales del Estado en Antioquia, hospitales ubicados en las subregiones de Urabá, suroeste y occidente enfrentan circunstancias similares como consecuencia de los retrasos en los giros.

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Desde AESA se ha señalado que la situación se originó porque Coosalud no postuló los pagos ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), circunstancia que generó preocupación entre los hospitales públicos del departamento. No obstante, la asociación manifestó su expectativa de que durante la presente semana puedan efectuarse los desembolsos correspondientes.

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