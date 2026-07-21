Colombia

La ANI confirmó que las obras viales avanzan sin retrasos pese a baja ejecución de desembolsos en 2026

La entidad explicó que ya comprometió el 95% del presupuesto asignado para este año y atribuyó la diferencia con los recursos girados a trámites pendientes del Ministerio de Hacienda, cuyo plazo legal se extiende hasta el 31 de diciembre

Guardar
Google icon
La Autopista al Mar 2 alcanza un 99,5 % de ejecución y se consolida como uno de los corredores viales estratégicos para la conexión entre Medellín y el Golfo de Urabá - crédito ANI
La ANI aseguró que los proyectos carreteros mantienen su cronograma mientras continúan los trámites presupuestales- crédito ANI

Los proyectos de infraestructura concesionada continúan avanzando, pese a que los desembolsos del presupuesto de este año todavía están lejos de completarse. Esa fue la posición de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que afirmó que las obras no presentan afectaciones y mantienen su cronograma de ejecución mientras siguen pendientes transferencias de recursos por parte del Ministerio de Hacienda.

La entidad explicó que la diferencia entre el dinero comprometido y el efectivamente girado responde a trámites financieros y no a dificultades en la construcción de las iniciativas. Por esa razón, insistió en que los frentes de obra continúan operando con normalidad y reportan avances. El balance fue divulgado el martes de 21 de julio, cuando la ANI reiteró que la ejecución física de los proyectos carreteros sigue su curso, aunque la ejecución presupuestal todavía no alcanza el total previsto para la vigencia 2026.

PUBLICIDAD

Los desembolsos ejecutados representan el 16% del presupuesto de 2026, según las cifras divulgadas por la Agencia - crédito ANI/Ministerio de Transporte
Los desembolsos ejecutados representan el 16% del presupuesto de 2026, según las cifras divulgadas por la Agencia - crédito ANI/Ministerio de Transporte

Según las cifras entregadas por la Agencia, ya está comprometido el 95% de los $5,9 billones asignados para este año. Sin embargo, el monto efectivamente ejecutado mediante desembolsos hacia los patrimonios autónomos asciende a $932.000 millones, lo que representa el 16% del presupuesto disponible para la vigencia. La entidad indicó que esa diferencia depende de que el Ministerio de Hacienda complete los giros correspondientes. De acuerdo con la explicación oficial, los recursos ya fueron solicitados y el proceso continúa dentro de los tiempos establecidos.

En el comunicado, la ANI sostuvo que “la ejecución de las obras no se ha visto afectada” y agregó que “los proyectos continúan su desarrollo y registran importantes avances”. Con ese mensaje buscó despejar dudas sobre el impacto que podría tener el nivel actual de los desembolsos. La Agencia afirmó que realizó “de manera oportuna todas las gestiones administrativas” para tramitar la disponibilidad de los recursos ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. No obstante, señaló que aún falta que esa cartera efectúe las transferencias hacia los patrimonios autónomos responsables de administrar los recursos y atender los compromisos derivados de las vigencias futuras.

PUBLICIDAD

Además de esas solicitudes, la ANI informó que adelantó los trámites relacionados con el Plan Anual de Caja (PAC), mecanismo necesario para respaldar las obligaciones adquiridas en cada uno de los contratos que administra la entidad. La Agencia recordó que el plazo legal para efectuar el aporte correspondiente a la vigencia 2026 se extenderá hasta el próximo 31 de diciembre. Mientras llega esa fecha, reiteró que las solicitudes de recursos ya fueron presentadas y que el trámite presupuestal continúa su curso.

Nuevos puentes y variantes estratégicas construidos para aliviar el tráfico pesado en la renovada carretera Bogotá-Girardot - crédito ANI
La entidad administra concesiones en los sectores carretero, aeroportuario, portuario, férreo y fluvial, además de proyectos APP - crédito ANI

Las cifras también permiten comparar el comportamiento de los recursos frente al año anterior. Durante 2025 fueron aprobados $6,4 billones para proyectos carreteros. En ese periodo, la ANI comprometió el 92% del presupuesto y alcanzó una ejecución del 72%, equivalente a $4,6 billones. Para 2026 el porcentaje de recursos comprometidos aumentó hasta el 95%, aunque la ejecución efectiva permanece en 16% mientras se completan las transferencias desde el Ministerio de Hacienda hacia los patrimonios autónomos encargados de administrar esos fondos.

La entidad insistió en que ese escenario no frenó el desarrollo de los proyectos viales. Según explicó, las obras siguen registrando avances y continúan ejecutándose pese a que los desembolsos aún no reflejan el mismo ritmo del compromiso presupuestal. Los recursos comprometidos respaldan un portafolio de infraestructura que abarca varios modos de transporte administrados por la ANI. Además de las concesiones carreteras, la entidad tiene bajo su responsabilidad proyectos aeroportuarios, portuarios, férreos, fluviales y diferentes iniciativas desarrolladas mediante Asociaciones Público-Privadas (APP).

En el sector aeroportuario administra 14 terminales concesionadas. Durante enero de 2026 esas infraestructuras movilizaron cerca de 3,9 millones de pasajeros y más de 96.000 toneladas de carga, de acuerdo con el balance entregado por la Agencia.

Un incidente ocurrido en la madrugada del viernes 12 de diciembre de 2025 obligó al aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla a suspender temporalmente todas sus operaciones, luego de que un avión de carga de la empresa AeroSucre sufriera un fallo en el tren de aterrizaje al intentar regresar a la terminal - crédito redes sociales/X
Durante enero de 2026, los aeropuertos concesionados por la ANI movilizaron cerca de 3,9 millones de pasajeros y más de 96.000 toneladas de carga - crédito redes sociales/X

La ANI también tiene a cargo tres corredores férreos activos. Según la información oficial, durante el primer mes de 2026 esas líneas transportaron alrededor de 2,5 millones de toneladas de carga, resultados que hacen parte de la estrategia planteada por la entidad para fortalecer el transporte multimodal y avanzar en la diversificación de la logística nacional.

Temas Relacionados

ANIObras vialesPresupuestoCarreterasColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Nueva medida del Gobierno Petro será un dolor de cabeza para los que se ganen una lotería o una rifa: así tendrán que pagar impuestos

La iniciativa del Ministerio de Hacienda busca aumentar la recaudación centrándose en quienes reciban herencias, donaciones o vendan activos

Infobae

Fenómeno de El Niño seguiría afectando a Colombia hasta comienzos de 2027, según nuevo pronóstico

Las proyecciones del Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad advierten un escenario de altas temperaturas y reducción de lluvias, con posibles impactos sobre los embalses, la agricultura, la generación hidroeléctrica y el abastecimiento de agua

Fenómeno de El Niño seguiría afectando a Colombia hasta comienzos de 2027, según nuevo pronóstico

Alias Barbas, el presunto criminal que acumuló 61 homicidios tras militar en el ELN y las disidencias de las Farc

La Fiscalía General de la Nación atribuyó a Maycoll Isnardo Enciso Bejarano una cadena de asesinatos cometidos entre 2020 y 2025, dentro de hechos que incluyen víctimas civiles, integrantes de la fuerza pública y firmantes del Acuerdo de Paz

Alias Barbas, el presunto criminal que acumuló 61 homicidios tras militar en el ELN y las disidencias de las Farc

Piden cárcel para el socio fundador de Lili Pink en audiencia de imputación: ocho directivos involucrados no aceptaron cargos

En la diligencia se detalló la participación de personas extranjeras, el uso de empresas fachada y la transferencia de propiedades dentro de un esquema internacional con traspasos de activos entre compañías con sedes en Colombia y Panamá

Piden cárcel para el socio fundador de Lili Pink en audiencia de imputación: ocho directivos involucrados no aceptaron cargos

EN VIVO ‘MasterChef Celebrity Colombia’: siga minuto a minuto todo lo que dejará el estreno de la octava temporada

El ‘reality’ de cocina hace su regreso a la televisión colombiana el martes 21 de julio con 24 participantes que aspiran a llevarse el premio mayor de la octava temporada

EN VIVO ‘MasterChef Celebrity Colombia’: siga minuto a minuto todo lo que dejará el estreno de la octava temporada
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO ‘MasterChef Celebrity Colombia’: siga minuto a minuto todo lo que dejará el estreno de la octava temporada

EN VIVO ‘MasterChef Celebrity Colombia’: siga minuto a minuto todo lo que dejará el estreno de la octava temporada

Falcao García coincidió con uno de los miembros de Oasis en la final del Mundial 2026

El cantante Elder Dayán insultó a un asitente por diferencias políticas en pleno concierto: “¿Quién te mandó a votar por el que perdió?"

Shakira desató la euforia en Nueva York con tres invitados sorpresa tras conquistar el Mundial 2026: sigue haciendo historia con récords globales

Lina Tejeiro confirmó que va a ser madre soltera y reveló nuevos detalles de su embarazo: “Estoy rodeada de gente que me cuida”

Deportes

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 21 de julio

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 21 de julio

Junior de Barranquilla decidió si Jesús Rivas saldrá a Atlético Nacional o Millonarios en este mercado de pases

La razón por la que David Alonso corre en Moto GP bajo la bandera de Colombia, a pesar de haber nacido en España

Reinaldo Rueda se olvidó de la oferta fallida de Atlético Nacional: dos equipos en Ecuador lo buscarían

Jhon Jáder Durán era “una manzana podrida” en Aston Villa que ahora jugará en Benfica: dura crítica al colombiano