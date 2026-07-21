La ANI confirmó que las obras viales avanzan sin retrasos pese a baja ejecución de desembolsos en 2026

La ANI aseguró que los proyectos carreteros mantienen su cronograma mientras continúan los trámites presupuestales- crédito ANI

Los proyectos de infraestructura concesionada continúan avanzando, pese a que los desembolsos del presupuesto de este año todavía están lejos de completarse. Esa fue la posición de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que afirmó que las obras no presentan afectaciones y mantienen su cronograma de ejecución mientras siguen pendientes transferencias de recursos por parte del Ministerio de Hacienda.

La entidad explicó que la diferencia entre el dinero comprometido y el efectivamente girado responde a trámites financieros y no a dificultades en la construcción de las iniciativas. Por esa razón, insistió en que los frentes de obra continúan operando con normalidad y reportan avances. El balance fue divulgado el martes de 21 de julio, cuando la ANI reiteró que la ejecución física de los proyectos carreteros sigue su curso, aunque la ejecución presupuestal todavía no alcanza el total previsto para la vigencia 2026.

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Los desembolsos ejecutados representan el 16% del presupuesto de 2026, según las cifras divulgadas por la Agencia - crédito ANI/Ministerio de Transporte

Según las cifras entregadas por la Agencia, ya está comprometido el 95% de los $5,9 billones asignados para este año. Sin embargo, el monto efectivamente ejecutado mediante desembolsos hacia los patrimonios autónomos asciende a $932.000 millones, lo que representa el 16% del presupuesto disponible para la vigencia. La entidad indicó que esa diferencia depende de que el Ministerio de Hacienda complete los giros correspondientes. De acuerdo con la explicación oficial, los recursos ya fueron solicitados y el proceso continúa dentro de los tiempos establecidos.

En el comunicado, la ANI sostuvo que “la ejecución de las obras no se ha visto afectada” y agregó que “los proyectos continúan su desarrollo y registran importantes avances”. Con ese mensaje buscó despejar dudas sobre el impacto que podría tener el nivel actual de los desembolsos. La Agencia afirmó que realizó “de manera oportuna todas las gestiones administrativas” para tramitar la disponibilidad de los recursos ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. No obstante, señaló que aún falta que esa cartera efectúe las transferencias hacia los patrimonios autónomos responsables de administrar los recursos y atender los compromisos derivados de las vigencias futuras.

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Además de esas solicitudes, la ANI informó que adelantó los trámites relacionados con el Plan Anual de Caja (PAC), mecanismo necesario para respaldar las obligaciones adquiridas en cada uno de los contratos que administra la entidad. La Agencia recordó que el plazo legal para efectuar el aporte correspondiente a la vigencia 2026 se extenderá hasta el próximo 31 de diciembre. Mientras llega esa fecha, reiteró que las solicitudes de recursos ya fueron presentadas y que el trámite presupuestal continúa su curso.

La entidad administra concesiones en los sectores carretero, aeroportuario, portuario, férreo y fluvial, además de proyectos APP - crédito ANI

Las cifras también permiten comparar el comportamiento de los recursos frente al año anterior. Durante 2025 fueron aprobados $6,4 billones para proyectos carreteros. En ese periodo, la ANI comprometió el 92% del presupuesto y alcanzó una ejecución del 72%, equivalente a $4,6 billones. Para 2026 el porcentaje de recursos comprometidos aumentó hasta el 95%, aunque la ejecución efectiva permanece en 16% mientras se completan las transferencias desde el Ministerio de Hacienda hacia los patrimonios autónomos encargados de administrar esos fondos.

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La entidad insistió en que ese escenario no frenó el desarrollo de los proyectos viales. Según explicó, las obras siguen registrando avances y continúan ejecutándose pese a que los desembolsos aún no reflejan el mismo ritmo del compromiso presupuestal. Los recursos comprometidos respaldan un portafolio de infraestructura que abarca varios modos de transporte administrados por la ANI. Además de las concesiones carreteras, la entidad tiene bajo su responsabilidad proyectos aeroportuarios, portuarios, férreos, fluviales y diferentes iniciativas desarrolladas mediante Asociaciones Público-Privadas (APP).

En el sector aeroportuario administra 14 terminales concesionadas. Durante enero de 2026 esas infraestructuras movilizaron cerca de 3,9 millones de pasajeros y más de 96.000 toneladas de carga, de acuerdo con el balance entregado por la Agencia.

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Durante enero de 2026, los aeropuertos concesionados por la ANI movilizaron cerca de 3,9 millones de pasajeros y más de 96.000 toneladas de carga - crédito redes sociales/X

La ANI también tiene a cargo tres corredores férreos activos. Según la información oficial, durante el primer mes de 2026 esas líneas transportaron alrededor de 2,5 millones de toneladas de carga, resultados que hacen parte de la estrategia planteada por la entidad para fortalecer el transporte multimodal y avanzar en la diversificación de la logística nacional.