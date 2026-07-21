El mediocampista de la selección Colombia Gustavo Puerta celebra tras la Copa Mundial de la FIFA 2026: reveló el sexo de su primer bebé

Gustavo Puerta fue uno de los mejores jugadores de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Instagram/Gustavo Puerta

Gustavo Puerta anunció que será padre por primera vez y confirmó que espera una niña junto a su esposa, Valeria Valencia, una noticia que la pareja hizo pública en Instagram meses después de su matrimonio y tras la reciente participación del mediocampista con la selección Colombia en el Mundial 2026.

La revelación estuvo acompañada por fotografías del festejo y por una ambientación dominada por tonos rosados, con arreglos florales y una torta con la frase “Oh Baby”. Ese montaje funcionó como confirmación del género del bebé que esperan.

Puerta, mediocampista colombiano surgido de las divisiones menores de Bogotá FC, difundió las imágenes desde su cuenta oficial. En la publicación apareció junto a Valencia, sonrientes y tomados de la mano, mientras compartían la noticia con sus seguidores.

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Post de Gustavo Puerta anunciando el sexo de su primera hija - crédito Instagram/Gustavo Puerta

El mensaje central lo escribió la futura madre y fue reproducido por la publicación: “Dios nos eligió para ser tus papás, y a ti para llenar nuestra vida de un amor que no conocíamos. Te esperamos con todo nuestro corazón, mi princesa”.

Gustavo Puerta en el once ideal de los jugadores revelación del Mundial 2026

El colombiano Gustavo Puerta entró en el once ideal de revelaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026 elaborado por la Agence France-Presse, una distinción que reforzó su proyección internacional después de adueñarse de la titularidad en el mediocampo de Colombia y de despertar interés de clubes de Italia y Portugal.

La elección se conoció tras el cierre del torneo en el MetLife Stadium de Nueva York, donde España ganó su segundo título mundial, terminó invicta y recibió menos goles que cualquier otra selección. En ese balance final, según Agence France-Presse, el vallecaucano quedó incluido entre 11 futbolistas que marcaron el campeonato por rendimiento, impacto y proyección.

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Gustavo Puerta jugó los cinco partidos de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Jay Biggerstaff/Reuters

Puerta, volante del Racing de Santander y de 22 años, fue descrito por la agencia como un mediocampista que “se adueñó del mediocampo colombiano con autoridad”. La publicación destacó su despliegue físico, su criterio para distribuir la pelota y su capacidad de remate desde media distancia.

Ese rendimiento tuvo un efecto directo en la estructura de la selección Colombia: desplazó a Richard Ríos y pasó a ser una pieza central también en fase ofensiva. Durante el Mundial registró 11 disparos fuera del área, una cifra solo superada por Lionel Messi y Kylian Mbappé.

La nómina de revelaciones difundida por la agencia reunió jugadores de América, Europa y África que salieron del torneo con mayor valor de mercado o con un salto competitivo consolidado. Entre ellos apareció el arquero paraguayo Orlando Gill, de 26 años, que pasó de ser poco conocido para buena parte del público a liderar las estadísticas de la FIFA en su posición.

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Gill obtuvo una calificación de 8,26 en la fase de grupos, mantuvo dos arcos en cero y cerró el campeonato con 28 paradas, la cifra más alta entre los guardametas del torneo. De acuerdo con el medio, esos números despertaron el interés del Bayern Múnich.

Gustavo Puerta podría terminar en el Bologna del fútbol italiano a cambio de 16 millones de euros - crédito Raquel Cunha/REUTERS

También fue incluido el inglés Nico O’Reilly, de 21 años, formado en el Manchester City y titular en casi todos los partidos de su selección. Según datos de Sofascore citados por la publicación, rondó el 90% de acierto en el pase y mostró superioridad en los duelos aéreos.

En defensa apareció el español Pau Cubarsí, central del FC Barcelona de 19 años y elegido mejor joven del torneo. La agencia lo presentó como uno de los pilares de la selección campeona por su serenidad con el balón, su capacidad de anticipación y un liderazgo inusual para su edad.

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La lista también incluyó al caboverdiano Lopes Cabral, defensor del Trabzonspor de 22 años que sorprendió por su firmeza defensiva y por su aporte en ataque. Su acción más recordada fue el gol del empate 2-2 en la prórroga ante Argentina, una jugada que para muchos dejó el tanto más vistoso del Mundial.