Colombia

Atentado sicarial contra pareja de adultos mayores en Barranquilla: investigan retaliación criminal contra su hijo

La mujer de 61 años murió y su esposo, de 66, permanece hospitalizado tras el ataque armado en el barrio Nueva Colombia, donde la principal hipótesis apunta a una venganza derivada de disputas criminales entre Los Costeños y Los del Freseo

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Un atentado sicarial en el barrio Nueva Colombia de Barranquilla dejó muerta a Ingrid Margareth Ramos y herido de gravedad a Fernelis Elías Córdoba Moreno - crédito Composición fotográfica: Colprensa; X
Un atentado sicarial en el barrio Nueva Colombia de Barranquilla dejó muerta a Ingrid Margareth Ramos y herido de gravedad a Fernelis Elías Córdoba Moreno - crédito Composición fotográfica: Colprensa; X

Un hecho de violencia estremeció la tarde del lunes 20 de julio al barrio Nueva Colombia, en el suroccidente de Barranquilla.

Una pareja de adultos mayores fue víctima de un atentado sicarial en su vivienda, lo que dejó como saldo la muerte de Ingrid Margareth Ramos, de 61 años, y heridas de gravedad en su esposo, Fernelis Elías Córdoba Moreno, de 66 años. Según medios locales, las autoridades manejan como principal hipótesis una retaliación criminal dirigida no contra las víctimas, sino contra su entorno familiar.

Detalles del ataque: dos sicarios irrumpieron en la vivienda

El ataque ocurrió hacia las 6:20 p. m. en la carrera 21B con calle 73. De acuerdo con la información aportada por la Policía Metropolitana de Barranquilla, dos hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron al inmueble donde se encontraba la pareja, ingresaron y abrieron fuego de manera directa antes de huir del lugar. Ramos recibió disparos en el cuello, hombros, brazos y clavícula, mientras que Córdoba Moreno fue impactado en brazos y piernas.

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Lugar donde dos sicarios en motocicleta irrumpieron en la vivienda y dispararon contra la pareja de adultos mayores - crédito X
Lugar donde dos sicarios en motocicleta irrumpieron en la vivienda y dispararon contra la pareja de adultos mayores - crédito X

Vecinos y familiares auxiliaron a las víctimas y las trasladaron al centro asistencial Camino La Manga. Los médicos confirmaron poco después el fallecimiento de la mujer debido a la gravedad de las heridas sufridas. Su esposo permanece hospitalizado y bajo observación médica, según confirmó la Policía.

Hipótesis de retaliación: el entorno familiar bajo la lupa

Ni Ingrid Margareth Ramos ni Fernelis Elías Córdoba Moreno registraban antecedentes judiciales ni vínculos directos con organizaciones criminales, detalló la Policía Metropolitana. Ese dato llevó a los investigadores a explorar otras líneas, centrando la atención en el entorno familiar. La principal hipótesis apunta a que el ataque estaría relacionado con conflictos criminales en los que estaría involucrado uno de sus hijos, actualmente privado de la libertad.

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La principal hipótesis del atentado en Barranquilla apunta a una retaliación criminal dirigida contra el entorno familiar de las víctimas - crédito Alcaldía de Cali
La principal hipótesis del atentado en Barranquilla apunta a una retaliación criminal dirigida contra el entorno familiar de las víctimas - crédito Alcaldía de Cali

El hijo de la pareja habría sostenido una discusión previa con un hombre vinculado a la estructura delincuencial conocida como Los del Freseo. Durante ese altercado, el hijo habría amenazado con atentar contra familiares de integrantes de esa organización. El joven, identificado por las autoridades como presunto miembro de Los Costeños, permanece recluido en la Cárcel El Bosque desde el 13 de febrero de 2025.

Las pesquisas apuntan a que la retaliación habría sido ejecutada por presuntos miembros de Los del Freseo como respuesta a las amenazas del hijo, impactando directamente a sus padres.

Avance de las investigaciones y medidas de seguridad

La Policía Metropolitana de Barranquilla continúa recopilando testimonios, revisando cámaras de seguridad y reconstruyendo la secuencia de los hechos para identificar a los responsables.

El caso se investiga bajo la hipótesis de una acción premeditada y dirigida, motivada por disputas entre estructuras criminales que trasladaron sus conflictos a entornos familiares ajenos.

El sicario disparó a quemarropa cuando tuvo bien de cerca al vigilante del bar - crédito Colprensa
El caso ocurre en medio de una escalada de violencia en Barranquilla y el Atlántico, donde durante el puente festivo se registraron al menos 14 homicidios- crédito Colprensa

Mientras tanto, la comunidad de Nueva Colombia permanece atenta al resultado de las investigaciones y a las medidas de seguridad que puedan implementarse frente al recrudecimiento de la violencia en la zona.

Contexto de violencia en Barranquilla y el Atlántico

El atentado contra la pareja ocurre en medio de una escalada de violencia en Barranquilla y el departamento del Atlántico. Solo durante el puente festivo se registraron al menos 14 homicidios, entre ellos el de una niña de dos años y el de una adolescente de 16.

Cuatro de las víctimas mortales de este periodo fueron mujeres. El barrio Nueva Colombia fue escenario de otro hecho violento el domingo 19 de julio, cuando Elvis López Martínez, conocido como alias Piolín, fue asesinado presuntamente por viejas rencillas.

De acuerdo con declaraciones de la defensora de derechos humanos Ruth Pareja recogidas por Blu Radio, los homicidios de mujeres y menores encendieron las alarmas en la región.

“Ya estamos alcanzando la cifra del 2025. Hoy estamos exigiendo que los niños no pueden estar en medio de un conflicto territorial que se viene agudizando durante los últimos años”, expresó Pareja.

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