Nueva denuncia pública contra Ricardo Orrego: expracticante de periodismo relató el presunto acoso laboral y sexual que vivió

Laura Daniela Murillo relató cómo fue víctima de acoso sexual por parte del reconocido periodista Ricardo Orrego - crédito @yotecreocolega/Instagram

El movimiento de denuncia y solidaridad Yo te creo, colega sumó un nuevo testimonio a las investigaciones sobre violencia de género en los medios de comunicación en Colombia. Laura Murillo, expracticante de Blu Radio, hizo pública su experiencia de acoso laboral y sexual cometida presuntamente por el presentador Ricardo Orrego durante su período de formación en 2022.

La declaración de la joven forma parte de un expediente que reúne más de 300 relatos de mujeres periodistas en el país. Este movimiento impulsó previamente decisiones corporativas dentro de las empresas periodísticas, tales como el despido de Ricardo Orrego y la salida por mutuo acuerdo de Jorge Alfredo Vargas, tras las primeras denuncias conocidas en marzo de 2026.

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De esta manera, Laura Murillo relató que los hechos comenzaron cuando ingresó a realizar sus prácticas profesionales a los 21 años en las instalaciones de Caracol Televisión y Blu Radio. Según su testimonio, los acercamientos de Orrego iniciaron de forma paulatina en las salas de redacción, especialmente durante las jornadas de trabajo de los fines de semana.

Laura Murillo aseguró que fue víctima de conductas atribuidas al periodista Ricardo Orrego durante su proceso de formación profesional - crédito @yotecreocolega/Instagram - Uniautonoma

“Soy Laura Daniela Murillo y fui víctima de acoso sexual de Ricardo Orrego cuando era practicante en Blu Radio a los veintiún años. Te estoy hablando del 2022. Entré a ser practicante a Caracol, exactamente periodista en Blu Radio, y allí conozco a Ricardo Orrego”, afirmó la comunicadora en un video compartido por el movimiento en redes sociales.

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Murillo explicó que la interacción inicial ocurrió cuando le solicitó una fotografía al presentador por admiración profesional. Posteriormente, el periodista obtuvo su número de WhatsApp para pedirle la imagen y comenzó a enviar mensajes directos, así como a realizar aproximaciones físicas no consentidas dentro de la empresa.

Los mensajes y abordajes incómodos en la redacción

En su relato, la comunicadora detalló cómo el comportamiento del presentador escaló con el paso de los meses. Murillo indicó que Orrego aprovechaba momentos con baja afluencia de personal para abordarla, realizar comentarios sobre su físico, buscar contacto corporal y ofrecerle llevarla a su residencia al término de los turnos nocturnos, propuestas que fueron rechazadas de manera reiterada.

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“Me cogía por la cintura: ‘Hola, ¿cómo estás?’. Pues yo me le alejaba. Siempre le decía que no. Ya tenía como otras intenciones que para mí eran incómodas. Yo también decía: ‘Esto no me gusta’”, detalló Murillo durante su video testimonial.

El periodista y presentador Ricardo Orrego continua acumulando denuncias en su contra por presunto acoso sexual - crédito @orregoricardo/Instagram

La expracticante señaló que la situación continuó tras el regreso del periodista del Mundial de Catar a comienzos de 2023. En esa ocasión, al parecer Ricardo Orrego la citó en una oficina privada bajo la promesa de entregarle un detalle traído del evento deportivo, momento en el cual insinuó posibilidades de apoyo profesional a cambio de acercamientos personales.

“Me decía: ‘Si tú quieres, yo te puedo ayudar, pero hay cosas más allá’. Un regalito, una salidita, un besito. Cuando yo me fui a despedir, me abrazó, me cogió la cintura y me dijo: ‘Hueles muy rico, tienes una cara divina, tienes una boca deliciosa’”, denunció.

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De acuerdo con el testimonio, las insinuaciones continuaron mediante mensajes de texto en horarios nocturnos dentro del canal, con invitaciones a encuentros privados y comentarios dirigidos a generar incomodidad mientras ella cumplía sus labores periodísticas.

“En las noches me escribía cosas como: ‘Estoy acá al lado de la máquina de dulces. ¿Quieres venir? ¿Nos damos un besito de buenas noches?’. Pasaba era solo como para que yo lo viera, me escribía: ‘¿Te intranquilizo? No sabía. Eso es lo que me gusta generar en ti’”, sostuvo la periodista.

Laura Murillo relató públicamente su experiencia como practicante en Blu Radio y afirmó haber enfrentado episodios de acoso por parte de Ricardo Orrego - crédito @yotecreocolega/Instagram

La decisión de denunciar para el informe de acoso y abuso de poder en los medios de comunicación

Murillo señaló que las invitaciones a salir se mantuvieron incluso después de que finalizó su contrato de práctica. La decisión de exponer su caso de manera pública surgió tras observar la difusión de testimonios similares por parte de otras colegas en redes sociales durante los últimos meses.

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“Yo empecé a ver los casos de estas chicas por Instagram, por TikTok, hablando de él. Y yo decía: ‘Si yo lo viví, si yo pasé por estas, ¿por qué no hablo yo? ¿Por qué no cuento las cosas como fueron también conmigo?’”, puntualizó.

Este testimonio fue compartido por el movimiento Yo te creo, colega, colectivo liderado por periodistas como Mónica Rodríguez, Juanita Gómez, Laura Palomino, Paula Bolívar y Catalina Botero, además se confirmó que este caso se adjuntará al seguimiento legal e institucional que adelantan.

De acuerdo con la publicación en redes sociales, el grupo comunicó que se encuentra en la fase final de elaboración de su segundo informe sobre acoso y abuso de poder en las salas de redacción del país.

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