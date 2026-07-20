Tembló en Bucaramanga: autoridades confirmaron un sismo de 4,6 grados

Un sismo de magnitud 4.6 se reportó en la capital santandereana, en la noche del domingo, 19 de julio de 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un sismo de magnitud 4,6 se registró la noche del viernes 19 de julio en el municipio de Los Santos, departamento de Santander, según reportó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El evento ocurrió a las 20:44 hora local y tuvo una profundidad de 158 kilómetros.

De acuerdo con la información preliminar, el epicentro se localizó cerca de Piedecuesta, a unos 25 kilómetros al sur de esta ciudad santandereana.

El sismo fue confirmado tanto por el SGC como por redes internacionales de monitoreo sísmico. Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personas lesionadas, pero las autoridades se mantienen atentas a los reportes ciudadanos.

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El SGC invitó a quienes hayan percibido el movimiento telúrico a reportar su experiencia a través del formulario disponible en sismosentido.sgc.gov.co para contribuir con el monitoreo y evaluación del evento.

La información sobre posibles afectaciones, réplicas o actualizaciones se dará a conocer conforme avance el análisis técnico.

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