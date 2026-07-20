Colombia

El apoyo que tendrá el gobierno de Abelardo de la Espriella en el nuevo Congreso de la República: tres partidos definirían su proyecto

El control legislativo permanece fuera del alcance del presidente electo, mientras tres colectividades se posicionan como las claves para la aprobación de las futuras reformas

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La gobernabilidad del Ejecutivo depende ahora de la postura que adopten el Partido Liberal, el Partido de la U y la Alianza Verde frente al nuevo Gobierno - crédito Juan David Duque/REUTERS
La gobernabilidad del Ejecutivo depende ahora de la postura que adopten el Partido Liberal, el Partido de la U y la Alianza Verde frente al nuevo Gobierno - crédito Juan David Duque/REUTERS

El 20 de julio de 2026 se instalará el nuevo Congreso de la República para el periodo 2026-2030, por lo que los apoyos y consensos resultarán determinantes para el Gobierno electo de Abelardo de la Espriella en la aprobación de sus reformas y proyectos de ley.

Abelardo de la Espriella enfrentó su primera tensión con el partido Centro Democrático y su líder natural, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por la elección del presidente del Senado de la República, debido a que el Gobierno electo expresó su respaldo al senador del Partido de la U, Alfredo Deluque, mientras que el Centro Democrático apoyó a Honorio Henríquez, senador de la colectividad.

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La llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia aseguró el control del Ejecutivo, pero no el del Legislativo. Las cifras muestran que la coalición oficialista, aun con el respaldo de fuerzas como Centro Democrático, Partido Conservador, Cambio Radical, Salvación Nacional y Creemos, no logra la mayoría requerida ni en el Senado ni en la Cámara de Representantes.

Banner azul. Logotipo de silueta de persona con mano en corazón rojo. Texto "CENTRO DEMOCRÁTICO" y lema "Mano firme, Corazón grande".
Las cifras muestran que la coalición oficialista, aun con el respaldo de fuerzas como Centro Democrático, Partido Conservador, Cambio Radical, Salvación Nacional y Creemos, no logra la mayoría requerida ni en el Senado ni en la Cámara de Representantes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El nuevo Congreso estará conformado por 108 senadores y 188 representantes, incluyendo dos curules asignadas por el Estatuto de la Oposición a la fórmula presidencial que quedó en segundo lugar en las elecciones. Para aprobar leyes ordinarias, el Gobierno necesitaría 55 votos en el Senado y 94 en la Cámara, cifras que hoy no alcanza solo con sus actuales aliados.

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En el Senado, la bancada gubernamental suma 38 curules: 17 del Centro Democrático, 10 del Partido Conservador, 7 de Cambio Radical, 3 de Salvación Nacional y 1 de Creemos. Esta cifra deja al Ejecutivo a 17 votos de la mayoría absoluta. En la Cámara de Representantes, los partidos afines reúnen 60 curules: 28 del Centro Democrático, 19 del Partido Conservador, 10 de Cambio Radical, 2 de Creemos y 1 de Salvación Nacional, lo que obliga a buscar 34 respaldos adicionales.

La gobernabilidad del Ejecutivo dependerá de su habilidad para tejer acuerdos más allá de su bloque natural. En este escenario, tres partidos adquieren un peso especial para el destino de los proyectos del Gobierno: Partido Liberal, Partido de la U y Alianza Verde.

El Partido Liberal es el primero de los árbitros del nuevo Congreso. Su bancada cuenta con 13 senadores y 28 representantes. Si decide sumarse a la coalición gubernamental, el Ejecutivo se acercaría al umbral, pero aún no lo alcanzaría: llegaría a 51 senadores (cuatro menos de la mayoría) y 88 representantes (seis por debajo del mínimo requerido).

El Partido de la U aparece como el segundo actor decisivo. Sus 9 senadores y 12 representantes permitirían inclinar la balanza en votaciones claves, especialmente en asuntos como el presupuesto nacional o las reformas económicas.

La elección del presidente del Senado corresponde a los 108 senadores y la del presidente de la Cámara a los 188 representantes - crédito Cristian Bayona/Colprensa
El Partido de la U aparece como el segundo actor decisivo. Sus 9 senadores y 12 representantes permitirían inclinar la balanza en votaciones claves, especialmente en asuntos como el presupuesto nacional o las reformas económicas - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La Alianza Verde completa el trío de partidos con capacidad para redefinir los equilibrios. Con 11 senadores y 7 representantes, su influencia podría crecer si opta por una postura independiente, lo que daría libertad de acción a sus congresistas en cada debate.

El Estatuto de la Oposición exige que cada partido defina si será de gobierno, independiente u oposición hasta un mes después de la posesión presidencial. Esta decisión no solo marca el rumbo político de la legislatura, también determina el acceso a mesas directivas, espacios en medios y el ejercicio del control político.

Mientras el oficialismo busca ampliar su coalición, la oposición inicia el periodo legislativo con una bancada robusta. El Pacto Histórico contará con 25 senadores y 40 representantes, a los que se suman los escaños de Iván Cepeda y Aída Quilcué, integrantes de la fórmula presidencial que quedó en segundo lugar.

Tres partidos adquieren un peso especial para el destino de los proyectos del Gobierno: Partido Liberal, Partido de la U y Alianza Verde - crédito Juan David Duque/REUTERS
Tres partidos adquieren un peso especial para el destino de los proyectos del Gobierno: Partido Liberal, Partido de la U y Alianza Verde - crédito Juan David Duque/REUTERS

De esta forma, el bloque opositor tendrá 26 senadores y 41 representantes, cifra suficiente para incidir en el debate legislativo, aunque insuficiente para bloquear en solitario los proyectos del Gobierno.

En las próximas semanas, la atención política y económica estará puesta en las definiciones de Partido Liberal, Partido de la U y Alianza Verde, pues de sus decisiones dependerá la capacidad del nuevo Gobierno para impulsar sus iniciativas legislativas.

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