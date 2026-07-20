Familia de un niño que se fracturó un brazo en Antioquia ruega por una operación: la EPS pidió esperar dos meses

El menor de edad sufrió la lesión en su casa y aún no ha podido ser intervenido por retrasos en los procesos que corresponden al traslado a un centro de mayor complejidad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un niño se fracturó un brazo en el municipio de La Estrella, ubicado en el sur del Valle de Aburrá (Antioquia); sin embargo, pese a la complejidad del caso, la familia denunció que el menor ya completó 20 días de espera por una remisión para una operación que le permita recuperar la movilidad y evitar lesiones aún más graves o irreversibles.

De acuerdo con la denuncia realizada por su madre, Mariana Vélez, los encargados del caso le informaron que ese trámite podría tardar hasta dos meses, según lo informó en entrevista con el medio local Alerta Paisa.

La versión de los familiares indica que el menor de 5 años sufrió una fractura en un accidente cotidiano y que, desde ese momento, está a la espera del traslado desde el hospital de La Estrella a un centro médico especializado para que los especialistas puedan evaluarlo y, posteriormente, intervenirle el brazo en una cirugía que necesita para recuperarse.

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Los familiares piden pronta atención para evitar consecuencias irreversibles - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La madre del niño también dijo al medio que la demora no solo tiene al menor sin la atención especializada que requiere, sino que representa un riesgo para la movilidad de su extremidad.

Y es que la versión de la familia, recogida por el medio local, indica que la espera podría agravar la fractura y causar secuelas como pérdida de algunas habilidades motoras o dolores crónicos, lo que está entre sus principales preocupaciones por la calidad de vida del pequeño.

Del mismo modo Vélez, explicó que, desde su entidad de salud, le plantearon fue trasladarse a un hospital de Bogotá. Sin embargo, la mujer considera esa opción inviable por razones económicas.

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Ante la gravedad del caso, la madre indicó a Alerta Paisa que presentó un derecho de petición ante la Nueva EPS y que también radicó la solicitud correspondiente. Además, prepara una acción de tutela para pedir la protección de los derechos fundamentales del menor, teniendo en cuenta que puede terminar con lesiones aún mayores.

La familia pide apoyo por parte de la EPS para el tratamiento del menor - crédito Colprensa

Vélez agregó que buscó apoyo en distintas instancias locales para acelerar el proceso, aunque, según su relato, todavía no obtiene una solución. También afirmó que no ha podido trabajar porque debe cuidar de forma permanente a su hijo.

Esa situación, según su testimonio, la obliga a depender de ayudas ocasionales de su madre y de una hermana que la apoyan en este proceso, pero ella es consciente que no pueden correr con todos los gatos. En medio de la conversación con el medio local, reiteró que la carga económica se suma a la incertidumbre por el tiempo que podría extenderse la espera.

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La situación del niño y la respuesta pendiente de la EPS

La madre aseguró que, mientras están a la espera de la autorización de la remisión tienen que lidiar con más problemas, puesto que el menor no aparece formalmente hospitalizado. Afirmó que esa condición ha dificultado la entrega de alimentación y de algunos medicamentos, así que pide que los trámites sean solucionados lo más pronto posible.

Del mismo modo, en el diálogo con el medio local, la mujer relató que el niño permanece desanimado y pregunta con frecuencia cuándo le operarán el brazo y cuándo podrá volver al colegio, teniendo en cuenta que le gusta pasar tiempo allí y aprender cosas nuevas.

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Alerta paisa aseguró que consultó a Nueva EPS sobre el caso y que todavía no hay una respuesta oficial.

La ciudadanía está en alerta ante la cantidad de casos de la EPS - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Por ahora, la familia sigue a la espera de una definición sobre la remisión del menor que, según la madre, podría demorarse aún más, pues recibió una nueva advertencia sobre un plazo más largo, lo que la llevó a exponer su caso para pedir apoyo y evitar consecuencias en la recuperación del niño.