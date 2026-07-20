De la fiesta al luto: hombre murió tras ser embestido por un toro en las corralejas de Magdalena

Numerosos espectadores presenciaron el momento en el que el hombre de 38 años fue embestido por el toro - crédito Colombia Oscura / X

Las corralejas del municipio de Pijiño del Carmen, ubicado en Magdalena, dejaron una persona muerta durante el fin de semana festivo del 18 de julio de 2026. De acuerdo con el reporte de la ciudadanía, un hombre de 38 años fue la víctima que cobró el evento, pues quedó gravemente lesionado después de ser embestido por un toro en medio de las celebraciones típicas de la región.

El hombre, que fue identificado como José Luis Molina Oliveros, murió por causa de la gravedad de las heridas que sufrió durante el ataque del animal, lo que algunos de los internautas calificaron como “karma” por participar en uno de los eventos que más cuestionamientos ha recibido a nivel nacional, especialmente por aquellos que defienden la vida de los animales y rechazan cualquier tipo de crueldad como la exposición que tiene en una ceremonia de este tipo.

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Los hechos ocurrieron en la mañana del sábado 18 de julio de 2026 en actividades del Festival del Bocachico, en las que el sujeto tomó la determinación de entrar a la corraleja junto con varios amigos.

Su intención al ingresar al ruedo fue provocar al toro, pues saltó una barrera improvisada y empezó a llamar la atención del animal. Minutos después, trató de huir del animal que embistió contra él y recibió el fuerte golpe tratando de acceder a la zona segura.

El impacto lo lanzó contra la cerca y varios espectadores presenciaron el ataque, por lo que las demás personas que se encontraban en la arena intentaron distraer al animal sin lograrlo exitosamente.

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La comunidad reiteró los riesgos de esta práctica y la crueldad que representa para los animales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Tras la embestida, acompañantes y otros asistentes sacaron del ruedo de inmediato a José Luis Molina Oliveros. Una de las versiones disponibles fue publicada por Hoy Diario del Magdalena y señaló que sus allegados lo trasladaron sin camilla hasta una ambulancia con destino a Mompox (Bolívar).

Al parecer, el sujeto sufrió varias cornadas en el abdomen y la espalda, con una herida que dejó expuestos sus órganos. Además, otras versiones indican que quedó con graves heridas en un pulmón, lo que terminó por causar su fallecimiento.

La víctima era residente del barrio La Baizana, padre de dos menores y se dedicaba a la pesca y a los trabajos informales en la zona, por lo que era reconocido por los demás habitantes de la zona.

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La muerte del ciudadano volvió a poner en discusión la continuidad de las corralejas en municipios del Magdalena, teniendo en cuenta que en algunas localidades de esa zona estas prácticas ya no se permiten.

Las tradicionales corralejas siguen generando polémica en el país - crédito Colprensa

Un año más para el fin de las corridas de toros

Cabe mencionar que Colombia fijó para julio de 2027 el fin de las corridas de toros y, mientras corre el año de transición que queda, el Gobierno expidió un decreto que endurece las condiciones para realizarlas, en el que prohíbe la muerte del animal en la arena, veta el uso de elementos cortopunzantes o eléctricos y excluye a los menores de 18 años tanto del ruedo como de las graderías.

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La nueva reglamentación llegó después de la ley que ordenara la desaparición de la tauromaquia en el país y que fue aprobada en la Cámara de Representantes a finales de mayo de 2024 con 93 votos a favor y 2 en contra. Esa norma no tuvo aplicación inmediata, sino que abrió un periodo de transición de tres años que concluirá en 2027.

El decreto también impide destinar recursos públicos a eventos taurinos y obliga a que la publicidad de estos espectáculos informe que se trata de una actividad de explotación animal, además de promover acciones de bienestar y protección.

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La congresista del Pacto Histórico cuestionó llegada de Paola Holguín al Ministerio de Cultura - crédito @EsmeHernandezSI/X

Según explicó la senadora Esmeralda Hernández, autora de la ley “No Más Olé”, la reglamentación implica que “en adelante ningún toro podrá ser acribillado ni masacrado en la arena”.

La congresista también celebró en sus redes sociales que el país queda “cada día un paso más cerca de la abolición de espectáculos crueles con animales en Colombia”.