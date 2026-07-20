Carlos Carrillo arremetió en contra De la Espriella por respaldo a Alfredo Deluque: le auguró un “estruendoso fracaso”

Carlos Carrillo criticó a Abelardo de la Espriella por el respaldo a Alfredo Deluque - crédito Catalina Olaya/Colprensa - Luisa Gonzalez/Reuters

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, continuó sus fuertes críticas contra el presidente electo, Abelardo de la Espriella. En este caso, cuestionó la estrategia política del mandatario entrante ante la inminente y polémica elección de la mesa directiva del Senado.

Y es que para le Presidencia del Senado la pugna ha significado un tenso tiro y afloje, incluso, en el sector político de la derecha; tanto, que se han evidenciado divisiones entre el bando del Centro Democrático y los simpatizantes del De la Espriella.

Los primeros están dando el espaldarazo, guiados por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, a Honorio Henríquez; mientras tanto, De la Espriella estaría mostrando respaldo a Alfredo Deluque, senador del Partido de La U.

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Carrillo alegó que Abelardo de la Espriella o ha logrado un acuerdo político con el Centro Democrático - crédito @CarlosCarrilloA/X

Sin embargo, según Carrillo, es un objeto de crítica el hecho de que el gobierno entrante no logró consolidar un acuerdo político mayoritario para asegurar la presidencia de la corporación, situación que atribuyó a la falta de consensos con los partidos de derecha.

“En las corporaciones públicas las directivas se eligen con acuerdos políticos, este año todo parece indicar que el acuerdo político no lo pudo lograr el gobierno entrante. Una muestra más de la insoportable frivolidad de Abelardo de la Espriella, en lugar de buscar un acuerdo con los partidos de derecha prefirió imponer a su amigote Alfredo Deluque”, señaló el exfuncionario en sus redes sociales.

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De la misma manera, Carrillo recordó que lo habitual en el Congreso es que la presidencia del Senado recaiga en la bancada oficialista más numerosa, en este caso el Centro Democrático.

Sin embargo, advirtió que el presidente electo estaría intentando favorecer al Partido de la U, al que describió como una colectividad “transaccional”, que agrupa desde sectores de extrema derecha hasta aliados del mandatario saliente, Gustavo Petro, y allí cabe Deluque, por su aparente respaldo a previas iniciativas legislativas también respaldadas por el parido de izquierda.

Este escenario, de acuerdo con el exdirector de la Ungrd, podría traducirse en un mal comienzo para el nuevo gobierno: “Puede debutar el presidente electo con un estruendoso fracaso si el Senado toma una decisión autónoma y no valida el ‘guiño’ presidencial”, advirtió Carrillo.

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Uno de los mayores críticos de la potencial llegada de Deluque a la Presidencia del Senado es el expresidente Álvaro Uribe Vélez - crédito Colprensa

La elección de la mesa directiva del Senado representa el primer gran reto político para la administración entrante y pone en evidencia las tensiones entre los partidos mayoritarios.

Así va el tire y afloje entre Álvaro Uribe y Alfredo Deluque

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del Centro Democrático, rechazó lo que calificó como “persecución al adversario político” tras un intercambio público de mensajes con el senador Alfredo Deluque en la red social X, en medio de la tensión por la elección de la presidencia del Senado para el periodo 2026-2027.

Uribe afirmó que ni él ni el Centro Democrático comparten la persecución política y que tanto él como su familia han sido víctimas de difamación.

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“Honorio Henríquez y el Centro Democrático respetamos la ley, no compartimos perseguir al adversario político”, escribió el exmandatario, que también insistió en que la democracia colombiana debe erradicar estos comportamientos y garantizar la aplicación de la ley.

Mensaje de Alfredo Deluque a Álvaro Uribe Vélez - crédito @deluque/X

En otra publicación, Uribe manifestó: “Mi familia y yo hemos sufrido la persecución política y la difamación. Nuestra democracia necesita eliminar la persecución política y aplicar la ley”. El exmandatario subrayó que su compromiso es con el respeto a la legalidad, no con la confrontación personal.

El enfrentamiento entre Uribe Vélez y Deluque, senador del Partido de La U, escaló tras la preferencia del presidente electo Abelardo de la Espriella por Deluque para encabezar el Senado, en oposición a la candidatura de Honorio Henríquez promovida por Uribe.

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El exmandatario criticó a Deluque por su apoyo a la Reforma a la Salud y la política de Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro, y cuestionó su gestión en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) en La Guajira.

Esta fue la respuesta del Centro Democrático a Alfredo Deluque - crédito @CeDemocratico/X

Deluque respondió negando cualquier implicación en irregularidades y acusó a Uribe de difundir información falsa. “Señor expresidente, en democracia es válido que usted, como ciudadano, exprese libremente simpatías por su candidato... Eso no le da derecho a mentir”, replicó el senador. Además, Deluque sostuvo que las gestiones cuestionadas en el Icbf fueron responsabilidad de funcionarios vinculados a sectores cercanos a Uribe.

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El Centro Democrático reaccionó de inmediato: “Respete, senador Deluque. No se equivoque. Pretender asociar al presidente Álvaro Uribe —aunque sea de manera indirecta— con supuestos malos manejos en el Icbf es una infamia y una canallada”, afirmó la colectividad, reiterando su rechazo a la candidatura de Deluque para la presidencia del Senado.