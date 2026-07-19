Colombia

Shakira cantó ‘Dai Dai’ en el show de medio tiempo del Mundial 2026

Lejos del look futurista que lució la barranquillera en la apertura del evento, salió sin las gafas y con prendas de tonos amarillos y rosados que dejaron ver su escultural figura

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La alegría de la colombiana no pasó desapercibida en el evento - crédito Agustin Marcarian / REUTERS
La alegría de la colombiana no pasó desapercibida en el evento - crédito Agustin Marcarian / REUTERS

Shakira interpretó Dai Dai en el partido de cierre de la Copa Mundial de Fútbol de 2026, que se disputó entre España y Argentina. El entretiempo estuvo lleno de sorpresas y la llamada “reina de los Mundiales” no podía faltar, pues cantó el himno del evento deportivo, que se consolidó como número uno en plataformas como YouTube y Spotify por varios días consecutivos.

La famosa salió con el grupo de baile Guetto Kids que se volvió famoso con su tema musical, además de sus bailarinas y Burna Boy, con el que hizo el dueto que arrasó durante las semanas en las que los partidos captaron la atención de los seguidores del fútbol y de aquellos que se sintieron identificados con la historia de los jugadores. Además de sumarse a la emoción por Shakira.

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Cabe mencionar que esta es su cuarta aparición en Mundiales, luego de 2006, 2010 y 2014. También estuvo en la ceremonia de apertura, el 11 de junio en el estadio Azteca de México.

Después de su presentación no salió del escenario, pues continuó Coldplay y ella se quedó bailando, convirtiéndose en uno de los ejes centrales del entretiempo.

Sus pasos se volvieron virales en minutos en las redes sociales - crédito Dylan Martinez/REUTERS
Sus pasos se volvieron virales en minutos en las redes sociales - crédito Dylan Martinez/REUTERS

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