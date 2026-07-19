Shakira cantó ‘Dai Dai’ en el show de medio tiempo del Mundial 2026

La alegría de la colombiana no pasó desapercibida en el evento - crédito Agustin Marcarian / REUTERS

Shakira interpretó Dai Dai en el partido de cierre de la Copa Mundial de Fútbol de 2026, que se disputó entre España y Argentina. El entretiempo estuvo lleno de sorpresas y la llamada “reina de los Mundiales” no podía faltar, pues cantó el himno del evento deportivo, que se consolidó como número uno en plataformas como YouTube y Spotify por varios días consecutivos.

La famosa salió con el grupo de baile Guetto Kids que se volvió famoso con su tema musical, además de sus bailarinas y Burna Boy, con el que hizo el dueto que arrasó durante las semanas en las que los partidos captaron la atención de los seguidores del fútbol y de aquellos que se sintieron identificados con la historia de los jugadores. Además de sumarse a la emoción por Shakira.

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Cabe mencionar que esta es su cuarta aparición en Mundiales, luego de 2006, 2010 y 2014. También estuvo en la ceremonia de apertura, el 11 de junio en el estadio Azteca de México.

Después de su presentación no salió del escenario, pues continuó Coldplay y ella se quedó bailando, convirtiéndose en uno de los ejes centrales del entretiempo.

Sus pasos se volvieron virales en minutos en las redes sociales - crédito Dylan Martinez/REUTERS

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