Modificarán 36 rutas del Sitp por cierres en la avenida Villavicencio: así funcionará Transmilenio durante el desfile militar del 20 de julio

TransMilenio aplicará desvíos y ajustes operacionales el 20 de julio de 2026 por el desfile militar del Día de la Independencia de Colombia en el sur de Bogotá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La empresa Transmilenio anunció la implementación de desvíos y ajustes operacionales en su servicio para el 20 de julio de 2026, fecha en la que se celebrará el Día de la Independencia de Colombia. Las medidas se aplicarán debido a la realización del desfile militar en el sur de Bogotá, afectando directamente la movilidad y la operación de rutas del sistema masivo de transporte público.

El tradicional desfile conmemorativo se llevará a cabo sobre la avenida Villavicencio, desde el centro comercial Ensueño (transversal 70C) hasta el barrio Casa Linda (carrera 22G). Para garantizar la seguridad y logística del evento, se programaron cierres viales en la avenida Boyacá (calzada lenta norte-sur, entre la diagonal 52 sur y la carrera 24), la avenida Gaitán Cortés (entre avenida Boyacá y calle 68F sur), y la avenida Villavicencio (entre la autopista sur y la avenida Boyacá), todos desde la medianoche hasta las 4:00 p. m.

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La jornada del 20 de julio traerá modificaciones en el transporte público masivo, especialmente cerca del portal Tunal y General Santander, donde habrá apoyo operativo y monitoreo en tiempo real - crédito Alcaldía de Bogotá

Cambios temporales en rutas y servicios de Transmilenio

Como parte del operativo, cinco rutas alimentadoras dejarán de operar durante los horarios de los cierres: 6-1 Candelaria, 6-1c Casa Linda, 6-3 Sierra Morena, H625 Potosí (todas conectan con el Portal Túnel) y H604 Santo Domingo (con la estación General Santander). La suspensión será desde las 12:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.

Adicionalmente, 36 rutas TransMiZonal modificarán sus recorridos habituales, implementando desvíos operacionales durante los horarios del desfile. Los trayectos alternos utilizarán la autopista sur y la avenida Boyacá, mientras que algunas rutas circularán por la carrera 72, carrera 73, diagonal 70 sur, calle 64 sur y diagonal 62 sur. Entre las rutas afectadas se encuentran:

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143 - Compartir - Germania

271 - Gran Granada - Lomas

621 - Bachué - Santo Domingo

DH209 - Villa Teresita - Galicia

GH547 - Bosa San Diego – Centro

GH521 - San Bernandino - Usme Chiguaza

GH530 - Metrovivienda - Fiscala Alta

HA600 - Jerusalén- Chapinero

HA601 - Perdomo - Chapinero

HA605 - Arborizadora Alta - Polo

HA617 - Perdomo - Centro

HA620 - La Estancia - San Diego

HB609 - Arborizadora Alta - Unicentro

HC612 - San Joaquín - Villa María

HD607 - Arborizadora Alta - Morato

HD630 - Arborizadora Alta – Morato

T163 - Perdomo - Calle 222

HF603 - Santo Domingo - Corabastos

HF615 - Arborizadora Alta - Est. Bibl. Tintal

HG712 - Alfonso López - Bosa La Estación

HH632 - Est. General Santander - Villa Gloria

HH639 - Arborizadora Alta - Villa Mayor

HK627 - Alpes - Salitre

HK629 - Potosí - Fontibón Centro

HK635 - Arborizadora Alta - Montevideo

HL602 - Galicia -Los Laches

HL613 - Perdomo - Horacio Orjuela

KH318 - Fontibón Brisas - El Uval

KH327 - Puente Grande - Acacias

LG816 - Doña Liliana - Madelena

P24 - San Blas - Bosa San José

P39 - Arabia - Zona Franca

P44 - Bosa Santa Fe - Arabia

SE14 - Diana Turbay Cultivos - Engativá Centro

T25 Potosí - Terminal del Norte

T163 Perdomo - Calle 222

El desfile militar se realizará sobre la avenida Villavicencio, desde el centro comercial Ensueño hasta el barrio Casa Linda, con cierres viales desde la medianoche hasta las 4:00 p. m. - crédito Transmilenio

Impacto en la movilidad del sur de Bogotá y corredores viales

El recorrido autorizado para el desfile por la Presidencia de la República abarca la avenida Villavicencio desde la autopista sur hasta la carrera 22B. Por este eje circulan varias rutas de Transmizonal, lo que obliga a aplicar desvíos para garantizar la seguridad de las tropas y del público asistente. El ajuste no solo afecta los servicios principales, sino que también incide en el acceso de la comunidad del sur de la ciudad a los portales Tunal y General Santander.

Durante el evento, la Secretaría Distrital de Movilidad y la Policía de Tránsito dispondrán de personal operativo en los principales puntos de control del corredor. Este personal se encargará de orientar a los usuarios, vigilar el cumplimiento de los desvíos y brindar apoyo en el ingreso y salida de los servicios del portal tunal, así como en la gestión del contraflujo sobre la carrera 22B durante el embarque de las tropas.

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Recomendaciones y monitoreo permanente durante la jornada

Transmilenio recomendó a los usuarios planear sus viajes con anticipación y consultar los canales oficiales para conocer en tiempo real los cambios y ajustes del servicio. Aunque las demás rutas alimentadoras hacia el portal Tunal y la estación General Santander operarán con normalidad, algunas deberán realizar contraflujo en la carrera 22B en horarios específicos para facilitar el paso de las Fuerzas Militares.

La Secretaría Distrital de Movilidad y la Policía de Tránsito desplegarán personal operativo para controlar los desvíos y apoyar el contraflujo en la carrera 22B - crédito @TransMilenio / X

La empresa confirmó que contará con personal en las intersecciones clave y mantendrá un monitoreo permanente desde el Centro de Control para reaccionar ante cualquier eventualidad operativa. Para la jornada del 20 de julio, la recomendación principal a los usuarios es anticipar sus desplazamientos y mantenerse informados a través de los canales oficiales de sistema y del distrito.

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