Detuvieron a 4 hombres que invadieron el carril exclusivo de Transmilenio en Bogotá; uno tenía más de 14 antecedentes

Interceptaron vehículo sospechoso en Transmilenio, capturaron a cuatro hombres y hallaron arma de fuego - crédito @PoliciaBogota/X

En un operativo realizado en la localidad de Chapinero, la Policía Metropolitana de Bogotá detuvo a cuatro personas, dos de ellas extranjeras, tras identificar un vehículo que invadía el carril exclusivo de TransMilenio y se movilizaba de forma sospechosa.

Según informó la Policía Nacional, los uniformados interceptaron el automóvil y, durante la inspección, hallaron un arma de fuego oculta dentro de una maleta en la cajuela.

De acuerdo con el reporte oficial, los capturados fueron sorprendidos cuando transitaban sin autorización por una vía exclusiva del sistema de transporte masivo.

La institución señaló que “la actitud de los ocupantes del vehículo alertó a las patrullas que realizaban labores de control en la zona”. Uno de los arrestados tiene más de 14 antecedentes judiciales, lo que elevó el nivel de alerta durante el procedimiento.

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Policía de Bogotá capturó a cuatro hombres con arma oculta en operativo sobre Transmilenio - crédito @PoliciaBogota/X

La Fiscalía General de la Nación recibió tanto a los detenidos como el arma incautada y el vehículo inmovilizado. “Todos los elementos fueron puestos a disposición de la autoridad competente para la respectiva judicialización”, indicó la Policía Metropolitana de Bogotá.

La presencia de extranjeros entre los implicados agregó una línea de investigación sobre posibles conexiones con otros hechos delictivos recientes.

Las autoridades subrayaron la importancia de los controles en rutas exclusivas de transporte público para prevenir delitos y garantizar la seguridad de los usuarios.

“Este tipo de intervenciones evitan que personas armadas transiten por la ciudad y pongan en riesgo a la ciudadanía”, afirmaron.

El operativo, realizado durante labores rutinarias de patrullaje, forma parte de una serie de acciones en la capital orientadas a fortalecer la vigilancia en corredores clave del sistema de transporte.

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Cuatro hombres fueron capturados en Bogotá por invadir carril de TransMilenio y portar arma - crédito @PoliciaBogota/X

Desmantelaron grupo delincuencial Los Seguros en Bogotá, la Policía capturó a sus presuntos cabecillas

La Policía Metropolitana de Bogotá desarticuló esta semana una estructura criminal, conocida como “Los Seguros”, señalada de distribuir sustancias ilícitas en el barrio Siete de Agosto.

Según informó la institución, el operativo permitió la captura de 12 personas, entre ellas una madre y su hijo, identificados como presuntos líderes del grupo. La organización obtenía cerca de 2.500.000 de pesos diarios por la venta de estupefacientes, reportó la Policía.

Durante el procedimiento, las autoridades señalaron que los capturados estarían vinculados a actos de tortura contra miembros de la misma agrupación.

“Los investigados fueron privados de la libertad”, subrayó la Policía Metropolitana de Bogotá en su balance semanal.

Cayeron 12 integrantes de 'Los Seguros', acusados de vender drogas y torturar miembros en el occidente de Bogotá - crédito @PoliciaBogota/X

De acuerdo con la versión oficial, el operativo se desarrolló en el barrio Siete de Agosto, una zona que ha registrado diversas denuncias por microtráfico y hechos violentos.

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“Entre los detenidos hay una mujer y su hijo, señalados como los principales responsables de la estructura”, detalló la institución. Los ingresos diarios del grupo delincuencial, según los cálculos policiales, refleja la magnitud de la actividad ilegal desmantelada.

Policía de Bogotá detuvo a dos hombres tras robo de vehículo en Puente Aranda y recuperó el automotor

En otro hecho relevante, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá lograron detener en la localidad de San Cristóbal a dos individuos acusados de robar un vehículo mediante atraco en el sector de Puente Aranda.

“Gracias al Plan Candado, el automotor fue recuperado y se incautó un arma traumática”, indicó la fuente. Uno de los capturados portaba un brazalete del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por hechos previos relacionados con el mismo tipo de delito. Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

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Seguridad en Bogotá: más de 500 capturas y millonarios decomisos tras operativos semanales de la Policía - crédito @PoliciaBogota/X

El balance de la semana, divulgado por la Policía, señaló que en Bogotá se registraron 540 capturas por diferentes delitos. Además, se incautaron 29.298 gramos de sustancias ilícitas, 3.136 armas blancas, ocho armas de fuego, ocho vehículos y once motocicletas.

La institución afirmó que “las acciones operativas buscan fortalecer la seguridad y convivencia de la ciudad”.

La Policía Metropolitana de Bogotá reiteró su compromiso con el combate a la delincuencia y el respaldo a la comunidad. “Seguimos golpeando la criminalidad y trabajando con contundencia por la seguridad de Bogotá”, concluyó la entidad en su comunicado.