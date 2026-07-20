Colombia

Asesinaron a líder social en Córdoba: la cifra de defensores muertos en 2026 asciende a 82

El cuerpo de Jader Durango fue hallado con múltiples heridas en una vía rural de Tierralta, zona donde operan varios grupos armados ilegales

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La violencia contra líderes sociales no da tregua: Jader Durango es la víctima número 82 este año - crédito Policía Nacional - Redes sociales
La violencia contra líderes sociales no da tregua: Jader Durango es la víctima número 82 este año - crédito Policía Nacional - Redes sociales

El asesinato de Jader Durango en el municipio de Tierralta, Córdoba, ha generado conmoción en los sectores sociales y comunitarios del departamento.

Durango, conocido por su labor como líder social, comunicador y locutor, integraba el colectivo de comunicación Casup y dedicó buena parte de su vida a la formación de jóvenes en el campo de la locución, además de impulsar iniciativas comunitarias en el corregimiento de Batata.

El cuerpo de Jader Durango fue encontrado el 18 de julio de 2026 sobre la vía que conecta el sector de La Sierpe y la vereda Murmullo, en una zona rural de Tierralta. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), el líder social presentaba múltiples heridas que le ocasionaron la muerte.

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La situación ha encendido las alarmas en la región, donde la Defensoría del Pueblo ha identificado el municipio como área de alto riesgo mediante la alerta temprana 054/19, debido a la presencia y disputas entre actores armados ilegales que buscan controlar corredores estratégicos y economías ilícitas.

Conmoción en Córdoba por el homicidio de Jader Durango, referente comunitario en Batata - crédito @Indepaz/X
Conmoción en Córdoba por el homicidio de Jader Durango, referente comunitario en Batata - crédito @Indepaz/X

Tierralta es un territorio con riqueza ambiental y minera, cuya ubicación cercana al Nudo de Paramillo aumenta su valor estratégico para los grupos armados.

La persistencia de conflictos ha provocado graves afectaciones a comunidades campesinas e indígenas, tales como desplazamientos forzados, pérdida de fuentes de sustento y presión sobre los territorios. Organizaciones como el EGC/Clan del Golfo, Los Caparros y otros grupos locales operan en la zona, agravando la situación humanitaria y de seguridad.

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La jurisdicción corresponde a la Primera División del Ejército colombiano, que mantiene presencia en la región. Sin embargo, la violencia no da tregua y, con el crimen de Durango, ya son 82 los líderes y defensores de derechos humanos asesinados en lo que va de 2026, según el reporte de Indepaz.

El caso pone nuevamente en el centro del debate nacional la urgencia de garantizar la protección de quienes trabajan por los derechos humanos y la defensa de las comunidades más vulnerables en Colombia.

El crimen de Jader Durango reavivó el debate sobre la protección de líderes sociales en Colombia - crédito @Indepaz/X
El crimen de Jader Durango reavivó el debate sobre la protección de líderes sociales en Colombia - crédito @Indepaz/X

Crimen de líder sindical Juan Carlos Vargas Mosquera en Palmira, Valle del Cauca: le dispararon en repetidas ocasiones

El municipio de Palmira, en el departamento del Valle del Cauca, registró el asesinato de Juan Carlos Vargas Mosquera, reconocido líder sindical, miembro de Asonal Judicial S.I. y funcionario de la Fiscalía General de la Nación. La víctima también se sumó a la preocupante lista de defensores de derechos humanos asesinados en el país durante el año.

Según el reporte de Indepaz, Vargas Mosquera fue atacado en la noche del jueves 16 de julio de 2026 en la carrera 32 con calle 33 de Palmira. Hombres armados lo abordaron y, tras dispararle en repetidas ocasiones, acabaron con su vida en el lugar de los hechos.

La violencia ejercida contra el líder sindical reflejó el grave riesgo que enfrentan quienes ejercen liderazgo social y sindical en la región.

La Defensoría del Pueblo ya había advertido sobre la situación de riesgo en Palmira, emitiendo la Alerta Temprana 010/24 y el informe de seguimiento 025/24. Ambos documentos señalaron la consolidación del Frente Adán Izquierdo en áreas rurales, medias y suburbanas del municipio, donde este grupo ejerce control territorial e implementa mecanismos de gobernanza armada.

Indepaz registró 81 líderes sociales asesinados este año tras el ataque a Vargas Mosquera en Valle del Cauca - crédito @Indepaz/X
Indepaz registró 81 líderes sociales asesinados este año tras el ataque a Vargas Mosquera en Valle del Cauca - crédito @Indepaz/X

Producto de las masacres recientes, el grupo armado ha intensificado amenazas, reclutamiento de menores, desplazamientos forzados y homicidios selectivos.

Palmira, junto con corregimientos como Tenjo, Tablones y Tienda Nueva, enfrentan amenazas constantes contra la población civil, derivadas de las disputas entre el Frente 57 Yair Bermúdez, el Frente Adán Izquierdo del Bloque Central EMC y otras bandas locales. La región permanece bajo la jurisdicción de la Tercera División del Ejército colombiano, aunque la persistencia de estos grupos ilegales continúa generando temor y desplazamientos.

Con el asesinato de Juan Carlos Vargas Mosquera, la cifra de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia durante 2026 había subido a 81, de acuerdo con el monitoreo del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

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