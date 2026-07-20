Niña de dos años murió a tiros en medio de presunto cobro de extorsión en panadería de Polonuevo, Atlántico: hombre disparó indiscriminadamente

El ataque en Polonuevo ocurrió la noche del 19 de julio, cuando un hombre en motocicleta disparó varias veces hacia el interior del negocio del barrio Centro - crédito archivo Colprensa

El municipio de Polonuevo, en Atlántico, atraviesa una crisis de seguridad tras el asesinato de una niña de apenas dos años durante un ataque armado contra una panadería de lazona.

Según se conoció en la mañana del lunes 20 de julio, la pequeña Celeste Osorio Duque resultó herida de gravedad cuando un hombre disparó desde la ventana del establecimiento, propiedad de su madre, y falleció horas después en una clínica de Barranquilla.

La violencia golpea con fuerza a Polonuevo, donde nueve personas han perdido la vida en lo que va del año, una cifra que triplica la registrada en el mismo periodo de 2025. La comunidad, conmocionada, exige respuestas ante el incremento de crímenes asociados a la extorsión y la presencia de bandas que han ganado terreno en la zona.

PUBLICIDAD

El ataque ocurrió la noche del domingo 19 de julio, cerca de las 9:40 p. m., cuando un sujeto en motocicleta llegó hasta la “Panadería Santander”, ubicada en el barrio Centro, y disparó varias veces hacia el interior, según información conocida por El Heraldo.

Celeste Osorio Duque, de dos años, recibió un disparo en la Panadería Santander y murió horas después en una clínica de Barranquilla - crédito X

De acuerdo con la Policía del Atlántico, el individuo introdujo el arma por una ventana y abrió fuego indiscriminadamente contra quienes se encontraban allí, impactando directamente contra la menor.

Una vez ocurrido el ataque, la pequeña de dos años fue trasladada de urgencia primero al hospital municipal y luego a la Clínica Reina Catalina de Baranoa, donde un médico confirmó que ya no presentaba signos vitales. El hecho ha generado un profundo dolor entre los habitantes de Polonuevo, que lamentan que los niños se conviertan en víctimas de la inseguridad.

PUBLICIDAD

Las autoridades manejan la hipótesis de que el crimen estaría relacionado con violencia extorsiva. La madre de la víctima, propietaria de la panadería, habría sido blanco de amenazas previas, aunque hasta el momento no se ha confirmado un móvil exacto.

Reacciones oficiales y medidas inmediatas

Tras la dura situación de violencia, el alcalde del municipio de Polonuevo, Óscar Avilés, expresó su indignación ante la situación y reiteró que ya había advertido a las autoridades departamentales y nacionales sobre el crecimiento de la criminalidad, en particular los delitos cometidos por bandas y extorsionistas.

En lo que va del año, nueve personas han muerto en Polonuevo, una cifra que triplica la del mismo periodo de 2025 en medio de crímenes ligados a la extorsión - crédito Colprensa

“No es justo que los niños sean víctimas”, lamentó el mandatario, quien destacó la falta de recursos en materia de seguridad: actualmente el municipio dispone de solo una moto y dos uniformados para patrullar una población de 21.000 habitantes.

PUBLICIDAD

Avilés solicitó la intervención del presidente electo, Abelardo De La Espriella, pidiendo que se priorice la seguridad en Polonuevo y se refuercen las acciones de la Policía y la Fiscalía para capturar a los responsables del hecho.

“Le hago un llamado al presidente para que se ponga al frente de esta situación en su departamento, porque estas bandas criminales, estos extorsionistas han ganado mucho espacio y necesitamos el apoyo de la Policía, de la Fiscalía”, señaló el mandatario local.

En respuesta al crimen, el alcalde ha convocado un consejo de seguridad extraordinario con la participación de diversas autoridades, donde se evalúan medidas como la posible implementación de un toque de queda.

PUBLICIDAD

La Policía del Atlántico activó un plan candado, convocaron un consejo de seguridad extraordinario y avanzan con la Fiscalía en la recolección de pruebas sobre el ataque - crédito Gobernación del Atlántico

La Policía del Atlántico, por su parte, activó un plan candado en el municipio y desplegó equipos de investigación criminal e inteligencia para recolectar pruebas y avanzar en la identificación del agresor.

Tras el ataque, la Policía Nacional rechazó categóricamente cualquier acto de violencia contra menores y reafirmó su compromiso de esclarecer el caso en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades han instado a la población a proporcionar información que pueda contribuir a la investigación, garantizando absoluta reserva para quienes colaboren.

Asimismo, adelantan la recolección de material audiovisual que pudiera sugerir quiénes fueron los responsables del ataque que cobró la vida de la pequeña.