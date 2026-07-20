Rescate de minero que estuvo atrapado bajo tierra por más de 30 horas, en el Valle del Cauca: Familia y la comunidad envían una carta de agradecimiento

Tras el rescate con vida, Pedro Solarte fue trasladado en ambulancia a un centro asistencial de El Águila y quedó bajo atención médica - crédito Bomberos Voluntarios El Aguila Valle/Facebook

Un minero identificado como Pedro Solarte fue rescatado con vida en la finca La Marulla, en zona rural de El Águila, Valle del Cauca, después de permanecer casi 30 horas atrapado por un deslizamiento de tierra durante una excavación manual dentro del predio.

La operación de salvamento fue especialmente compleja. Un primer deslizamiento sorprendió a Pedro mientras realizaba una excavación manual, y poco después, un segundo derrumbe complicó aún más los esfuerzos, obligando a los rescatistas a reforzar las medidas de seguridad en el terreno inestable.

Durante el tiempo que permaneció atrapado, los socorristas lograron mantener contacto constante con el minero. Le proporcionaron hidratación y apoyo emocional, a la espera de poder extraerlo. Finalmente, el minero fue hallado con vida y trasladado en ambulancia al centro asistencial del municipio, donde permanece bajo atención médica.

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El caso de Pedro Solarte movilizó a los organismos de socorro, personal médico del Hospital San Rafael y la Alcaldía de El Águila, quienes trabajaron de manera coordinada para enfrentar el difícil acceso y las condiciones del terreno. El rescate fue posible tras un despliegue de esfuerzos conjuntos y el compromiso de voluntarios y vecinos, que se sumaron para apoyar en todo lo necesario.

El Cuerpo Voluntario de Bomberos de El Águila activó el operativo de búsqueda y rescate después del derrumbe durante una excavación manual- crédito Bomberos Voluntarios El Aguila Valle/Facebook

El minero fue rescatado después de pasar casi día y medio bajo tierra, tras dos deslizamientos que complicaron la operación. Su estado de salud fue estabilizado por los equipos médicos del municipio, quienes le brindan la atención necesaria. El caso generó un amplio reconocimiento a los bomberos, autoridades y voluntarios.

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Un agradecimiento que une a toda la comunidad

Tras confirmarse la noticia del rescate, la familia de Don Pedro y los habitantes de El Águila emitieron una emotiva carta, donde expresaron: “Con el corazón lleno de emoción y gratitud profunda, compartimos la alegría inmensa de haber recuperado la vida de Don Pedro Solarte. Tras permanecer casi 30 horas bajo tierra, en circunstancias que se volvían cada vez más difíciles y complejas, hoy podemos afirmar con total certeza: ¡Dios ha obrado un gran milagro!”

La misiva reconoce el rol fundamental del alcalde Andrés Herrera: “Por su liderazgo cercano, su acompañamiento constante y la gestión decidida para movilizar todos los recursos necesarios sin detenerse ante las dificultades”.

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No faltaron palabras de gratitud para los bomberos voluntarios. La carta subraya su “valentía, profesionalismo y el esfuerzo sobrehumano en cada maniobra, arriesgándose para devolverle la libertad y la vida a Don Pedro”.

El rescate del minero en El Águila enfrentó un segundo deslizamiento que obligó a reforzar las medidas de seguridad durante la extracción- crédito Bomberos Voluntarios El Aguila Valle/Facebook

El mensaje también destaca el apoyo de los voluntarios, amigos y vecinos: “Llegaron dispuestos a servir: con víveres, trabajo físico, apoyo logístico y presencia permanente en el lugar, cumpliendo cada tarea con inmensa entrega”.

La fe también ocupó un lugar central en la carta. La familia y la comunidad resaltaron el papel de quienes “sostuvieron este clamor ante Dios sin importar el paso de las horas ni el cansancio, manteniendo viva la esperanza”.

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Los familiares de Don Pedro insistieron en que el rescate “no fue solo obra de manos humanas: fue la unión del esfuerzo incansable de quienes trabajaron en la tierra, la fuerza espiritual de la oración de muchos, y sobre todo el favor de Dios que hizo posible lo que parecía imposible”.

El mensaje cierra con una celebración que resume el sentir del pueblo: “Hoy celebramos que Don Pedro está con nosotros, y este hecho es testimonio vivo de que cuando nos unimos y ponemos nuestra confianza en el Señor, los milagros ocurren”.

Pedro Solarte fue rescatado con vida en la finca La Marulla, en zona rural de El Águila, Valle del Cauca, tras casi 30 horas atrapado por un deslizamiento de tierra- - crédito Bomberos Voluntarios El Aguila Valle/Facebook

La comunidad de El Águila y la familia de Don Pedro Solarte agradecieron a todos los que colaboraron en el rescate, convencidos de que la solidaridad, la fe y la acción coordinada pueden hacer la diferencia en los momentos más difíciles.

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