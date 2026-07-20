Jóvenes afirman haber sido víctimas de homofobia y hostigamiento por vigilante de un reconocido centro comercial al norte de Bogotá

El joven compartió los videos y las denuncias en sus redes sociales por lo ocurrido en Centro Andino - crédito @rodribastidass/X

Una nueva denuncia en contra del Centro Comercial Andino en el norte de Bogotá salpica al exclusivo establecimiento por una denuncia de dos jóvenes que, en una publicación de X, denunciaron un acto de homofobia y discriminación por parte de un vigilante del establecimiento.

El joven identificado como Rodri Bastidas compartió el video del momento en el que el encargado de seguridad del lugar se acerca y, en un gesto inaudible, les da la instrucción de no tener muestras de cariño. Según explicó el afectado en la publicación:

“Ahora resulta que es prohibido darme besos en @Centro_Andino con mi novio. ¿Desde cuándo es tan homofóbico ese centro comercial? Nos amenazaron diciendo que si nos veían volverlo a hacer, nos sacaban del cc, wtf”, indicó inicialmente Bastidas.

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Joven denunció caso de discriminación en Bogotá en un centro comercial - crédito @rodribastidass/X

Sin embargo, la publicación del joven generó dudas, pues el video fue grabado a gran distancia y, para usuarios de X, todo habría sido planeado con el objetivo de que se viralizara la noticia. Por esta razón, Rodrigo salió a aclarar en otra publicación lo siguiente:

“Para los que se preguntan por qué hay video, una chica muy amable que estaba enfrente de nosotros notó cuando el vigilante se acercó a nosotros y empezó a decirnos esas cosas; luego de que se fue, ella llegó preocupada preguntando si nosotros habíamos sido discriminados por besarnos”, aclaró.

La versión del joven del video indica que la persona que los grabó les pasó el video porque la situación le pareció injusta y “gracias a ella es que tenemos la evidencia”.

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El joven aseguró que no estaban cometiendo los actos de los que los acusaron en el momento - crédito @doribastidass/X

Y agregaron: “Hay mucha gente diciendo que estábamos haciendo cochinadas y manoseando”.

Qué dijo Mafe Carrascal sobre el hecho de discriminación

Mafe Carrascal anunció que acompañará una besatón en el Centro Comercial Andino, en Bogotá, luego de que una nueva pareja del mismo sexo denunciara haber sido discriminada por besarse dentro del recinto.

“Otra vez en el Andino”, escribió la representante del Pacto Histórico en su cuenta de X, en alusión directa a un episodio de 2019 que ya había sacudido al país.

“Después de comprometerse públicamente a erradicar la discriminación contra parejas del mismo sexo, hoy una nueva pareja denuncia haber sido discriminada por besarse”, publicó Carrascal.

La congresista rechazó que el establecimiento no haya cumplido los compromisos asumidos tras el escándalo anterior y convocó a respaldar la protesta: “No vamos a normalizar que amar tenga consecuencias distintas según a quién amas”.

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El antecedente que Carrascal recuerda

Mafe Carrascal invitó a que se desarrolle una besatón en el Centro Andino por acto de discriminación - crédito @MafeCarrascal/X

El Centro Andino ya había sido el epicentro de un debate nacional sobre homofobia en abril de 2019, cuando una pareja conformada por Esteban Miranda y Nicolás Téllez fue agredida verbalmente por un hombre identificado como Pedro Costa, quien los acusó de realizar actos obscenos frente a una zona de juegos infantiles.

Las cámaras de seguridad del propio centro comercial desmintieron la versión del agresor, pero la Policía le impuso a los jóvenes un comparendo que luego fue anulado por la Personería de Bogotá, que determinó que se había vulnerado el debido proceso.

Aquel episodio desató una ola de solidaridad. Unas 800 personas se congregaron en la entrada del Andino bajo el lema “Los besos son afecto, no delito” para rechazar la discriminación. En esa besatón participaron figuras públicas como el periodista Vladdo y los entonces congresistas Gustavo Bolívar y Juanita Goebertus.

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“Los derechos se respetan todos los días”

Carrascal subrayó en su publicación que la protección de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ no puede limitarse al mes del orgullo: “Los derechos de las personas de los sectores LGBTIQ+ se respetan todos los días, no solo durante el mes del orgullo”.

La representante anunció que estará presente en la besatón convocada para el día siguiente al de su publicación y resumió la postura de quienes asistirán: “Porque frente a la discriminación, más amor, más dignidad y más derechos”.