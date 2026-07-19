Colombia

Hinchas del fútbol gastan 46% más por viaje y fortalecen el turismo deportivo en Colombia

Los viajes motivados por eventos deportivos están cambiando los hábitos de los aficionados, especialmente entre Millennials y la Generación Z, que combinan los partidos con recorridos culturales y gastronómicos

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Los aficionados al fútbol destinan en promedio USD $1.476 por viaje, según un estudio de Priority Pass -crédito Claudia Greco/Reuters
Los aficionados al fútbol destinan en promedio USD $1.476 por viaje, según un estudio de Priority Pass -crédito Claudia Greco/Reuters

Viajar para asistir a un partido dejó de ser un plan que termina en el estadio. Cada vez más aficionados aprovechan esos desplazamientos para conocer otros destinos, recorrer sitios emblemáticos y sumar experiencias culturales y gastronómicas, una tendencia que gana fuerza y que está transformando la manera en que se entiende el turismo deportivo.

Ese cambio en los hábitos de viaje abre nuevas posibilidades para distintos sectores vinculados con la industria turística. Transporte, alojamiento, entretenimiento y servicios complementarios encuentran en los grandes eventos deportivos una oportunidad para atraer visitantes que permanecen más tiempo y elevan su nivel de gasto durante cada recorrido. En ese escenario, Colombia aparece como un mercado con amplio potencial. Un estudio global de Priority Pass señala que el turismo deportivo continúa consolidándose como un importante dinamizador económico y muestra que el fútbol mantiene su liderazgo como la disciplina que más viajeros moviliza y mayor impacto genera en diferentes actividades económicas.

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Cada vez más viajeros aprovechan los eventos deportivos para conocer nuevos destinos y vivir experiencias culturales-crédito John Vizcaino/Reuters
Cada vez más viajeros aprovechan los eventos deportivos para conocer nuevos destinos y vivir experiencias culturales-crédito John Vizcaino/Reuters

La investigación revela que los hinchas de fútbol desembolsan en promedio USD1.476 por viaje (4.756.408 COP), una cifra que representa un 46% más frente a otros viajeros deportivos. Ese comportamiento consolida al fútbol como el deporte que impulsa con mayor fuerza el turismo y crea oportunidades para marcas, aeropuertos y programas financieros interesados en responder a las nuevas demandas de los aficionados. El informe también identifica una transformación entre Millennials y Generación Z. Casi la mitad de los seguidores de estas generaciones aprovecha la asistencia a los eventos para descubrir nuevas ciudades, integrando recorridos culturales y propuestas gastronómicas a sus itinerarios, más allá del espectáculo deportivo que motivó inicialmente el desplazamiento.

Las proyecciones internacionales respaldan ese crecimiento. Según estimaciones de Fortune Business Insights, el turismo deportivo pasará de movilizar USD707.000 millones en 2025 a superar los USD2 billones en 2034. Para Colombia, ese panorama representa un incremento importante en los ingresos relacionados con transporte, hospedaje, entretenimiento y distintas experiencias que se desarrollan alrededor de las competencias deportivas.

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Aunque los hábitos de los viajeros evolucionan, el estudio destaca que el fútbol continúa siendo el principal motor para atraer turistas y estimular un gasto de alto valor. La pasión por este deporte sigue impulsando desplazamientos que benefician a múltiples sectores de la economía vinculados con la actividad turística.

El turismo deportivo impulsa la demanda de transporte, hospedaje y servicios asociados en Colombia-crédito REUTERS/Luisa Gonzalez
El turismo deportivo impulsa la demanda de transporte, hospedaje y servicios asociados en Colombia-crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Christopher Evans, CEO de Collinson International, propietario de Priority Pass, explicó que las motivaciones de los aficionados cambiaron y que los viajes ahora se organizan pensando en experiencias mucho más amplias que la asistencia al encuentro deportivo. “Los grandes eventos deportivos no sólo movilizan viajeros, también generan recuerdos, conexiones emocionales y oportunidades para que las marcas se integren a estos momentos”, afirmó.

El análisis sostiene que tanto la industria turística como las entidades bancarias deben responder a esas nuevas expectativas mediante productos y servicios capaces de acompañar al viajero durante toda su experiencia, desde el inicio del trayecto hasta su regreso, fortaleciendo así la relación con los clientes y mejorando cada etapa del viaje.

Los datos de Migración Colombia respaldan esa tendencia. La entidad proyectó más de 2,48 millones de movimientos migratorios internacionales durante los dos últimos meses hacia los países sede de los torneos, lo que representa un aumento del 11% frente a 2025 y equivale a 91.000 desplazamientos adicionales de aficionados colombianos.

Migración Colombia proyectó más de 2,48 millones de movimientos migratorios internacionales hacia los países sede de los torneos durante los dos últimos meses-crédito REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
Migración Colombia proyectó más de 2,48 millones de movimientos migratorios internacionales hacia los países sede de los torneos durante los dos últimos meses-crédito REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Ese flujo confirma el peso que tiene el fútbol sobre la actividad turística y el impacto económico que produce en aeropuertos, sistemas de transporte y servicios relacionados. Los especialistas concluyen que las marcas, los aeropuertos y los operadores turísticos que integren experiencias de viaje con eventos deportivos podrán captar un segmento de alto valor que continúa creciendo en Colombia gracias a la combinación de pasión, planificación estratégica y mayor capacidad de gasto.

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