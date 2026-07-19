Hallaron dos túneles clandestinos cerca de las cárceles en Calarcá e Ibagué: hay alerta por posible fuga de presos

El Inpec halló túneles dirigidos a la penitenciaría Peñas Blancas de Calarcá y a las inmediaciones del penal de Ibagué - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) halló recientemente la construcción de túneles que tenían como objetivo las instalaciones de la penitenciaría Peñas Blancas, en Calarcá, Quindío, y otro en las inmediaciones del penal de Ibagué, en Tolima.

Según información de Noticias RCN, el hallazgo de los túneles se produjo en el perímetro adyacente a los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (Eron) de Calarcá e Ibagué. El primero de ellos fue detectado en un lote próximo a la penitenciaría Peñas Blancas, con dirección al pabellón tres del penal. Una fuente no formal alertó al personal de guardia, lo que permitió ubicar el punto exacto donde avanzaban las obras de excavación.

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De acuerdo con el reporte preliminar del Inpec, los túneles empleaban técnicas convencionales de excavación. Las autoridades investigan quiénes estarían detrás de la planificación y ejecución de estas estructuras, así como su finalidad principal. El noticiero citado señaló que la hipótesis principal apunta a la preparación de un plan de fuga de reclusos, aunque no se descarta la participación de organizaciones externas.

Medidas de seguridad intensificadas

Los túneles fueron detectados en el perímetro de los Eron de Calarcá e Ibagué tras una alerta que permitió ubicar el punto de excavación - crédito Quindío 24 horas / Facebook

El Inpec anunció la implementación de un paquete de medidas preventivas tras los descubrimientos. Entre las acciones adoptadas, se encuentran el refuerzo de los puestos de seguridad, la intensificación de los controles en los alrededores de las cárceles y la reubicación de internos considerados de alto riesgo. La institución también comunicó que se encuentra en constante coordinación con otras entidades de seguridad para evitar cualquier intento de evasión.

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En el transcurso de la misma semana, el Inpec intervino ante denuncias del presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, acerca de un posible plan de fuga en la cárcel de Itagüí. Según la información difundida por Noticias RCN, los detalles del plan se definían en la comuna tres de la ciudad, con el objetivo de liberar a cabecillas de bandas criminales del Valle de Aburrá.

Contexto reciente de intentos de fuga y polémicas

El supuesto plan en Itagüí incluiría el uso de motocicletas de alto cilindraje y la participación de hombres armados, que buscarían facilitar la salida de líderes criminales que cumplen condena en ese penal. Es preciso recordar que la cárcel de Itagüí ha estado bajo escrutinio en meses recientes, luego de que se registrara una fiesta vallenata en su interior en abril de 2026.

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El reporte preliminar del Inpec indicó que los túneles usaban técnicas convencionales de excavación y abrió una investigación sobre sus responsables - crédito Quindío 24 horas / Facebook

Las investigaciones continúan en curso, mientras que las autoridades buscan determinar la extensión de la red involucrada en estos intentos de fuga y refuerzan la seguridad en los recintos penitenciarios del país.

Fuga en El Espinal agrava la preocupación sobre la seguridad penitenciaria

La pasada fuga de 12 personas privadas de la libertad en la estación de Policía de El Espinal, Tolima, incrementó la preocupación acerca de las condiciones de custodia en los centros de reclusión transitoria de la región. Entre los evadidos figura Ismael Eduardo Acosta González, alias Pico de Loro, investigado por varios delitos graves, incluido el asesinato de dos hermanas en 2024.

De acuerdo con los reportes oficiales, la evasión ocurrió durante la madrugada del sábado 4 de julio. Doce reclusos escaparon tras romper una estructura metálica en el techo de la zona de celdas, aprovechando una aparente falla de vigilancia.

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La principal hipótesis sobre los túneles en Calarcá e Ibagué apunta a un plan de fuga de reclusos, sin descartar apoyo de organizaciones externas - crédito Steven Liévano / Facebook

La Policía desplegó un operativo que permitió la recaptura de cinco de los fugados en pocas horas, mientras que un sexto fue hallado en el Hospital San Rafael de la ciudad debido a una lesión sufrida en el intento de huida.

Seis personas permanecen en paradero desconocido, lo que motivó el despliegue de controles adicionales en distintos puntos del Tolima y reavivó el debate sobre la seguridad penitenciaria.

Según la información difundida por la Policía, además de “Pico de Loro”, la lista de prófugos incluye a José Alexander Baquero Duque, Solimberto Parejo Marroquín, Jhon Jaime García Murillo, William Antonio Alfonso Bogoya, Alexis Alyeri Lozano Herrera, Leiner Alejandro Ureña Torres y Santiago Copete Mosquera.

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